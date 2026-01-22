À¤³¦60ËüÉôÆÍÇË¡ª ¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØPHOTOGRAPHER¡ìS EYE ²þÄû´°Á´ÈÇ¡Ù2·î²¼½ÜÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¿· ÏÂÌé¡¢URL¡§https://www.borndigital.co.jp¡Ë¤Ï¡¢¡ØPHOTOGRAPHER'S EYE ²þÄû´°Á´ÈÇ¡¡¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡ÊÃø¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ë¤ò2026Ç¯2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡¢¼Ì¿¿¤Î¹½¿Þ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥«¥á¥é¤äSNS»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ´°Á´²þÄû¡ª¡ª
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¼Ì¿¿¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò¡¢»£±Æ½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬¶ñÂÎÎã¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤È¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
-¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜ¡×
-¥Õ¥ìー¥à¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¥«¥á¥é°ÌÃÖ¤Ë¤è¤ë¡Ö¼Ì¿¿¤Î¸«¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡×
-¿Í´Ö¤Î»ë³Ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¡¢¡Ö¹½¿Þ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðËÜÍ×ÁÇ¡¢¥ì¥ó¥º¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¿§¤È¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¶Â§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡Ö¤½¤ÎÇË¤êÊý¡×¤È¡ÖÇË¤ëÍýÍ³¡×¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¡Ù¡Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ë¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÌÀ²÷¤Ë¼Ì¿¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡ÖThe Photographer's Eye - Definitive Edition: Composition and Design for Better Digital Photos¡×¡ÊIlex Press´©¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£
◼️ËÜ½ñ¤Î¶¯¤ß
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¹½¿Þ¤Î¸¶Â§¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¤½¤ÎÇË¤êÊý¡×¤È¡ÖÇË¤ëÍýÍ³¡×¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡ÊMichael Freeman¡Ë
¥Õ¥©¥È¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª»£±Æ¡¢·úÃÛ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç50Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡£¼¹É®¤·¤¿¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ï¡¢¹ç·×400ËüÉô°Ê¾åÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢28¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¡Ù»ï¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¸¥ª¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ù»ï¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
