»°ÍÎËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥¹¥â¥¹¾¦»ö¤¬JAMSTEC¤Î½êÍ­¤¹¤ëÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤­¤å¤¦¡×¤ËºÎ¹Û»î¸³ÍÑ¤ÎºÎ¹Ûµ¡¡¦ÍÈÅ¥´É¡¦ÉâÎÏÂÎ¡¦±ó³ÖÁàºîÌµ¿ÍÃµººµ¡¤òÇ¼Æþ

»°ÍÎËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·Ã«Àµ¿¡¢°Ê²¼¡Ö»°ÍÎËÇ°×¡×¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥¹¥â¥¹¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÉð½Õ¡¢°Ê²¼¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¾¦»ö¡×¡Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSIP¡Ë¡×³¤ÍÎ²ÝÂê¤Î¿ä¿ÊË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊËÜÉô¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÏÂÍµ¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖJAMSTEC¡×¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ëÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤ËºÎ¹Ûµ¡¡¦ÍÈÅ¥´É¡¦ÉâÎÏÂÎ¤ª¤è¤Ó±ó³ÖÁàºîÌµ¿ÍÃµººµ¡¡ÊROV¡Ë¤òÇ¼Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏÂ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSIP¡Ë¡×¤Î³¤ÍÎ²ÝÂê¤¬½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯³¤ÍÎ¥ì¥¢¥¢ー¥¹»ñ¸»ºÎ¹Û¤Ë¸þ¤±2026Ç¯1·î12Æü¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×¤ÏÀ¶¿å¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¡¢ÆîÄ»Åç²¤Î»î¸³³¤°è¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Á¥¾å¤«¤é¿å¿¼6,000m¤Î³¤Äì¤ØÍÈÅ¥´É¤ò¹ß²¼¤µ¤»¡¢ROV¤Ç²òÅ¥¡¦ºÎ¹Ûµ¡¤òÁàºî¤·¤ÆÁ¥¾å¤ØÅ¥¤òÍÈ¤²¤ëÀ¤³¦½é¤ÎºÎ¹Û¥·¥¹¥Æ¥àÀÜÂ³»î¸³¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥â¥¹¾¦»ö¤ÏºÎ¹Ûµ¡¡¦ÍÈÅ¥´É¡¦ÉâÎÏÂÎ¡¦ROVÅù¤ÎÇ¼ÉÊ¤ª¤è¤Óµ»½Ñ»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¼Â¾Ú»î¸³¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»°ÍÎËÇ°×¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
ÃÏµå¿¼ÉôÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤¤å¤¦¡×
JAMSTEC¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20251223/
| ¥³¥¹¥â¥¹¾¦»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1990Ç¯ÁÏÎ©¡£ÀÐÌýÅ·Á³¥¬¥¹¡¦ÃÏÇ®¡¦²¹Àô¤Î·¡ºïµ¡ºà¡¢ÃÏ¼Á²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢³¤ÍÎ»ñ¸»³«È¯¡¦³¤ÍÎÄ´ºº¡¦ÍÎ¾åÉ÷ÎÏµ¡ºà¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£2004Ç¯¤«¤é»°ÍÎËÇ°×100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.cosmos-shoji.co.jp/
| »°ÍÎËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1947Ç¯ÀßÎ©¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î4Ê¬Ìî¤Ç»Ô¾ì¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¢½ÐÆþ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖQuest for Next = ¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¡ÊºÇÅ¬²ò¡Ë¤òÃµµá¤¹¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Èµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.sanyo-trading.co.jp/
°Ê¡¡¾å