¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¡¢¡ÖHVAC¡õR JAPAN 2026¡×¤Ë½é½ÐÅ¸

¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÎ ¶À¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÅÎ ¶À¹ñ¡Ë¤È¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHVAC¡õR JAPAN 2026¡ÊÂè44²óÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼Å¸¡Ë¡×¤Ë¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼µ¡´ï»º¶È¤Î¡ÖÀìÌç¸«ËÜ»Ô¡¦Å¸¼¨²ñ¡×¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡£ÎäÅà¶õÄ´¶È³¦¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½é½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¤¬ÆüËÜ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤äµ»½ÑÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£HVAC¡õR JAPAN 2026¤È¤Ï
¡¡¡ÖHVAC&R¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤ÎÅú¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤ËºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¡£Â¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ¡´ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÈÍè¾ì¼ÔÍÍ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§HVAC¡õR JAPAN 2026¡¡Âè44²óÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦ÃÈË¼Å¸
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÅìÅ¸¼¨Åï4,5,6¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§5B-21¡ÊÅìÅ¸¼¨Åï5¥Ûー¥ë¡Ë
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.jraia.or.jp/hvacr/
¢£¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥é¥¤¥Õ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖHaier¡×¤È¡ÖAQUA¡×¤ÎW¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHaier¡×¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¶·é¤È²÷Å¬À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤È¤¯¤é¤·¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¥ëー¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡Öhuu¡×¤ò¹ñÆâ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¤ªÁÝ½üµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó2,500ËüÂæ¤â¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀ¸»º¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´¾Ò²ð¡£ºÇ¿·¤Î2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¡¢IoT¤Ê¤É¼ÂºÝ¤Îµ¡Ç½¤ò¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¶õÄ´¾¦ÉÊ¤â»²¹Í½ÐÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ÖAQUA¡×¥³ー¥Êー¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅö¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¡Ö¥ëー¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡×Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Å¸¼¨
¡ÖHaismart¡×¥¢¥×¥ê¥¤¥áー¥¸¡£¥Öー¥¹¤Ç¤´ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹
¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¡¥Ï¥¤¥¢ー¥ë ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥»ー¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñ»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë Haier¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2002 Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï AQUA¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¯¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¡¢À¤³¦¸þ¤±À½ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥¢¥¸¥¢ R&D ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¢ー¥ë¥°¥ëー¥×ÆüËÜÃÏ°è¡ÊHP¡§https://haier.co.jp/¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë Haier ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤¯¤é¤·¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡È¶Ã¤¤ÈÈ¯¸«¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
