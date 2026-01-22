Visa¡¢MAMA AWARDS¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò2029Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¡¢¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎÁÏ½Ð¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò»Ù±ç
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¡2026Ç¯1·î21Æü - À¤³¦ºÇÂç¤ÎK-pop¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ëMAMA AWARDS¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¹á¹Á¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Éü³è¤·¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëVisa¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÉü³è¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¡¢Visa¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ëCJ ENM¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¡¢MAMA AWARDS¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ―¥·¥Ã¥×¤ò2029Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¡¢Ê¸²½¤ò¼´¤È¤·¤¿¾¦¶È³èÆ°¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¸òÎ®¡¢¥¢¥¸¥¢Æâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ëµðÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëVisa¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Visa¤Î¥Çー¥¿[1]¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯MAMA AWARDS¤Ç¤Ï¡¢Visa¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿³¤³°¤Î¥«ー¥ÉÊÝÍ¼Ô¤Î90%¶á¤¯¤¬¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´Ñ¸÷¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢½é¤á¤Æ¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤äºÆË¬¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢MAMA AWARDS¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤äÊ¸²½Åª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°²»³Ú¤ÎÎÏ¤È·Ý½ÑÀ¤ò¾Î¤¨¤ëMAMA AWARDS¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ëK-pop¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥«¥ª¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Visa¤ÏK-pop½÷À¥°¥ëー¥×¤Îizna¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¸ÄÀ¤òMAMA AWARDS¡¢¤½¤·¤Æizna¤äVisa¤ÎÀ¤³¦Ãæ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
[¼Ì¿¿] (º¸¤«¤é) ¡ÆVisa X 2026 MAMA AWARDS¡Ç ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー izna¡¢CJ ENM¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¥æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¡¢Visa¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥«ー¥Ô¥ó¡¢Visa¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢ºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCMO¡Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥ó
Visa¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥«ー¥Ô¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖVisa¤¬MAMA AWARDS¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ò¤è¤ê³èµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Î¾¼Ò¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÔ»Ô¤Ø¤Î´Ñ¸÷¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Visa¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥ÈÍ½Ìó¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¢°û¿©Å¹¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸òÄÌ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥óÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MAMA AWARDS¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¾¦¼è°ú¤ò³èÀ²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡×
CJ ENM¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëVisa¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿MAMA AWARDS¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¤È¿®Íê¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Visa¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ËÃ£¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿¿¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½´ðÈ×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢K-pop¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Î±äÄ¹¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÈÁê¸ß¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Visa¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ÇºÇ¹â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCMO¡Ë¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¸¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖVisa¤¬MAMA AWARDS¤Ë¤ª¤±¤ëCJ ENM¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢K-POP¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎK-pop¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤êÁÔÂç¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£MAMA AWARDS¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Visa¤¬ZÀ¤Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£MAMA AWARDS¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â´ë²è¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¤òÄó¶¡¤·¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Visa¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤«¤éFIFA World Cup(TM)¤Î¸ø¼°·èºÑ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡¢¾å³¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ê¤É¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇ¯Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç°ÂÁ´¤Ê¼è°úÂÎ¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ê¸²½Åª¤Ê¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¼è°ú¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[1]¥½ー¥¹: VisaNet,2025Ç¯MAMA AWARDS¤ÎVisa¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö
Visa¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Visa¤ÏÅÅ»Ò·èºÑ¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦200°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¼è°ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¡¢»ö¶È¼Ô¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Visa¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇ¤â³×¿·Åª¤«¤ÄÍøÊØÀ¤ä¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀ¤³¦¤ò·ë¤Ó¡¢¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤ÎÈË±É¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊñ³çÅª¤Ê·ÐºÑ¤³¤½¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬·èºÑ¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Visa.com(https://www.visa.com/en-us)¡Ê±Ñ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ë¤Þ¤¿¤Ïwww.visa.co.jp(https://www.visa.co.jp/)¡ÊÆüËÜ¸ì¥µ¥¤¥È¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£