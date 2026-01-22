TRCÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ーµòÅÀ¡ÖÊ¿ÏÂÅç¼«Æ°±¿Å¾¶¨µÄ²ñ¡×¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤òÈ¯Â
¢£È¯Â¤ÎÇØ·Ê
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÌäÂê¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ä²ÙÌò¡Ê²ÙÀÑ¤ß¡¦²Ù¹ß¤í¤·¡Ëºî¶È¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¡¦»þ´Öºï¸º¤Ê¤É¡¢¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁÒ¸ËÆâ¤Ç¤Î²ÙÌòºî¶È¤Ï¹âÉé²Ù¡¦¹â¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿Í¼ê¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤«¤Ä²þÀµÊªÎ®¸úÎ¨²½Ë¡¤Ç¤Ï²ÙÌò»þ´Ö¤Îºï¸º¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¡Ö±¿Å¾¡Ü²ÙÌòºî¶È¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢²ÙÌò¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ØÃ¯¤¬²ÙÀÑ¤ß¡¦²Ù¹ß¤í¤·¤¹¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬»Ä¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¸ú²Ì¤¬È¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÙÌòÎÎ°è¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï²ò·è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ³«È¯¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼èÁÈ¤ß¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ÙÌò¤Î¼«Æ°²½¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ðー¥¹¤Ç¤Î²ÙÀÑ¤ß¡¦²Ù¹ß¤í¤·¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿ÏÂÅç¼«Æ°±¿Å¾¶¨µÄ²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤Î³µÍ×
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤Ï¡¢ÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÙÌòºî¶È¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢²ÙÌò¤«¤éÈÂÁ÷¡¢¥Ðー¥¹¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¤Þ¤Ç¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÁ´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢³Æ»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ÙÌòºî¶È¤Î¸½¾õÇÄ°®¤È²ÝÂê¤Î¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢³«È¯´ë¶È¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬²ÙÌò¤ò·óÌ³¤¹¤ë¸½¾õ¤ÏÍ¢Á÷¸úÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÆñ¤·¤¯¤¹¤ëÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢²ÙÌò¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°ÈÂÁ÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡ÈÆüËÜ¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿»ÅÍÍ¡É¤Ç¶¦¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤Ï³«È¯¼Ô»ëÅÀ¤Î¼ÂÁõ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤ËTRC·úÊªÆâ¤Î¼«Æ°±¿Å¾Áö¹ÔWG¤È½Û´Ä·¿¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷WG¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£TRC·úÊªÆâ¤Î¼«Æ°±¿Å¾Áö¹ÔWG¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é°ìÈÌÆ»¡¦ÊªÎ®»ÜÀßÆâ¥Ðー¥¹¤Þ¤ÇÁö¹ÔÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢ÄÌ¿®²ÝÂê¤ä´ÉÀ©¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£½Û´Ä·¿¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷WG¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦¹âÎØ¡¦ÉÊÀî¤ò·ë¤Ö¼«Æ°±¿Å¾ÇÛÁ÷¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¡¦±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤Ï¤³¤ì¤é¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿ÏÂÅç¼«Æ°±¿Å¾¶¨µÄ²ñ¡¡²ñ°÷°ìÍ÷
Åö¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢TRC¹½Æâ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä¥ªー¥×¥ó¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤³Ê¿ÏÂÅç¤«¤é¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò·Áºî¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ½ê ¾®ÎÓ¼¹¹ÔÌò°÷¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¤È¤¤¤¦¡Ö¾ì¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊªÎ®´ØÏ¢´ë¶È¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¼çÂÎ¡×¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê´Ä¶¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ´Ö¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ°÷´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢WGÅù¤òÄÌ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤Ï²ÙÌòºî¶È¤Þ¤Ç¤ò¤â´Þ¤à¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー µÈÃÝ¾ïÌ³¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI²ÙÌòWG¤ÎÈ¯Â¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¿Í¹©ÃÎÇ½´ðËÜ·×²è¡Ù¤ÎÊý¸þÀ¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±·×²è¤Ç¤ÏÊªÎ®Ê¬Ìî¤ò½ÅÅÀÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ä°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ëÊªÎ®»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈAI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏÁêÍø¶¦À¸¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤«¤é·Ò¤¬¤ë²ÙÌò¤«¤éÈÂÁ÷¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢ÊªÎ®Á´ÂÎ¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶¨µÄ²ñ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Îµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢°ú¤Â³¤²ñ°÷´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¿¤ÎÊªÎ®¸úÎ¨²½¡×¤Î°Ù¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡§JERI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê»öÌ³¶É¡Ë
JERI¤ÏÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ê¥ì¥Ã¥¸Äó¶¡Åù¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ËÜ»öÌ³¶É¤òÃ´Åö¤¹¤ë»º¶ÈÄ´ºº´ë²èÉô¤Ï¡¢ÊªÎ®´ØÏ¢¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤Î»º¶ÈÄ´ººÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê»ÜÀß±¿±Ä¡Ë
ÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç¤Î15ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÉßÃÏ¤Ë4Åï¤ÎÊªÎ®»ÜÀß¡ÊÁí±ä¾²Ìó12ËüÄÚ¡Ë¡¢2Åï¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ¹âÂ®±©ÅÄÀþ¡¦ÏÑ´ßÀþ¡¢´Ä¾õ¼·¹æÀþ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¼óÅÔ·÷¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÊªÎ®¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÅÔ¿´Éô¤Î½ÂÂÚ²ò¾Ã¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ1967Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ËÏË¤ê¼óÅÔ·÷¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´Î©ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊªÎ®Å¬ÃÏ¤Ëºß¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤È¤Î´´ÀþÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½100¼Ò¤ËµÚ¤Ö¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍÍ¤Ë¤´Æþµï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÌäÂê¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊªÎ®²ÝÂê¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤è¤êÊªÎ®TECH¤ò½¸ÀÑ¤·¡¢¶¦Æ±¤ÇÊªÎ®²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÖTRC LODGE¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊªÎ®¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦½ÐÅ¸´ë¶È¤È¡¢¤´Íè¾ì¼Ô´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÁÈ¿¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TRC LODGE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.trc-inc.co.jp/lodge/(https://www.trc-inc.co.jp/lodge/)¡¡
