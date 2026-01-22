stera transit ÉÙÎÉÌîMaaS¿ä¿Ê»ö¶È 2026Ç¯2·î5Æü¤è¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¡ª
¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¡Ê°Ê²¼¡§ÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¡Ë¡¢ÉÙÎÉÌî»Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡§¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡¢QUADRAC³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡§QUADRAC¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¥¢¥È¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹Á´Àþ¤Ë¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Östera(¥¹¥Æ¥é) transit(¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È)¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÆüËÜÈÇMaaS¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢stera transit ÉÙÎÉÌîMaaS¿ä¿Ê»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤ÎÁí¹ç¸òÄÌ¥¢¥×¥ê¡ÖPass Case¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·ー¥¯ー¥Ý¥ó¤ä»ØÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ø²Û»Ò»Ê ¿·Ã«¡Ù¤ÎÆÃÅµ¤òÉÕÂÓ¤·¤¿´ë²è·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë°ÜÆ°¡¦¾ÃÈñ¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢»ÔÌ±¤äÍèË¬¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢¡Östera transit¡×¤ÎÆ³Æþ¸øÉ½»ö¶È¿ô¤Ï¡¢Á´¹ñ45ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ï¤¿¤ë200»ö¶È¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡Ë¤ä¡¢¥«ー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù
¡Ú¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¡Û
¡ÚÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¡Û
¡Ú¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¤Î³µÍ×¡Û
¢£¾è¼ÖÊýË¡
¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡Ë¤ä¡¢¥«ー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤òÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´¾è¼Ö¡Ê¹ß¼Ö¡Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ
¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¡¡Á´Àþ
¡¦°°ÀîÀþ¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー¹æ¡Ê°°Àî±ØÁ°¢Î¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¦À¾Ã£ÉÛÀþ¡ÊÉÙÎÉÌî±ØÁ°¢Î´öÆÒ±ØÁ°¡Ë
¡¦Ï¼¶¿Àþ¡ÊÉÙÎÉÌî±ØÁ°¢ÎÏ¼¶¿¡Ë
¡¦¸æÎÁÀþ¡ÊÉÙÎÉÌî±ØÁ°¢Î¸æÎÁ9Àþ¡Ë
¡¦ËãÄ®Àþ¡ÊÉÙÎÉÌî±ØÁ°¢ÎÄ»¾Â£·¹æ¡Ë
¢£ÂÐ±þ¥Ö¥é¥ó¥É
Visa¡¢Mastercard¡¢JCB¡¢American Express¡¢Diners Club¡¢Discover¡¢¶äÎþ
¢£³«»ÏÆü
2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ê¢¨¡Ë
¢¨°ìÉô¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¤¬Ì¤Æ³Æþ¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾è¼Ö»þ¤Ë¾èÌ³°÷¤Ø¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ústera transit ÉÙÎÉÌîMaaS¿ä¿Ê»ö¶È¡Û
¢£ÇØ·Ê
ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¤ä¡¢Å´Æ»¡¢ÅÔ»Ô´Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«ー¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î°ÜÆ°¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¸òÄÌÌÖ¤ÎºÆÊÔ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î½¼¼Â¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌ¤ò»ÔÌ±¤äÍèË¬¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¸ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¹°èÅª¤Ê°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ä¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä´Ñ¸÷¤Ê¤ÉÂ¾Ê¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¡¦ÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¡¦ÉÙÎÉÌî»Ô¡¦¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡Östera transit¡¡ÉÙÎÉÌîMaaS¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤È¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡Ëhttps://www.city.furano.hokkaido.jp/life/docs/9314.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000483.html
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ÜºÙ
£±¡¥Áí¹ç¸òÄÌ¥¢¥×¥ê¡ÖPass Case¡×¤Ç¤Î´ë²è·ôÈÎÇä
Áí¹ç¸òÄÌ¥¢¥×¥ê¡ÖPass Case¡×¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¤Î¾è¼Ö·ô¡ÊÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Î¤ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ÈÃÏ¸µ¤Î¤ª²Û»Ò²°¡Ø²Û»Ò»Ê ¿·Ã«¡Ù¤ÎÆÃÅµ(¢¨)¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è·ô¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£´ë²è·ô¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡ÖPass Case¡×¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤ò¥Ð¥¹¤ÎÀìÍÑÃ¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¤Ø¤Î¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡ÛÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ーÍøÍÑ»þ¤Ë100±ß¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê2²óÊ¬¡Ë¡¢¡Ø²Û»Ò»Ê ¿·Ã«¡Ù¤Ç1,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¾Æ²Û»Ò£±¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¿¥¯¥·ー¥¯ー¥Ý¥ó¤Ïstera transit¡¡ÉÙÎÉÌîMaaS¿ä¿Ê»ö¶È¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¹¤È¥¿¥¯¥·ー¤ÎÏ¢·È¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー¥áー¥¿ー±¿ÄÂ¼«ÂÎ¤ò³ä°ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë²è·ô¹ØÆþ¸å¡¢¡ÖPass Case¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¥¿¥¯¥·ー¥¯ー¥Ý¥ó¤È¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー¾èÌ³°÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ø¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÈÎÇäÍ½Äê´ë²è·ô¡Ê¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡Ë
(1)¡Ö¿·ÉÙÎÉÌî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×È¯¢ª¡ÖÉÙÎÉÌî±ØÁ°¡×Ãå¡Ê°°ÀîÀþ¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー¹æÊÒÆ»¾è¼Ö·ô¡Ë
(2)¡Ö°°Àî¶õ¹Á¡×È¯¢ª¡ÖÉÙÎÉÌî±ØÁ°¡×Ãå¡Ê°°ÀîÀþ¡¡¥é¥Ù¥ó¥Àー¹æÊÒÆ»¾è¼Ö·ô¡Ë
´ë²è·ô¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖPass Case¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢´ë²è·ô¤ÎÈÎÇä¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊURL¡§https://www.smbc-card.com/camp/passcase/index.html¡Ë
£²¡¥°ÜÆ°¡¦¾ÃÈñ¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ
¡Östera transit¡×¤Ç¤Ï¾è¹ß¥Çー¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ°À¥Çー¥¿¡¦¹ØÇã¥Çー¥¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÀ¸³è¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÈÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¸¡Æ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Æ¼ÒÌò³ä¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1322_1_c7c5301bf69ad66a8084562ccde31130.jpg?v=202601221221 ]
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§ËÜ¼Ò ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Èøºê ¾±°ì
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÉÙÎÉÌî¥¿¥¯¥·ー¡§ËÜ¼Ò ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹À¥ ´²¿Í
¡¦ÉÙÎÉÌî»Ô¡§ËÜÄ£ ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡¢»ÔÄ¹ ËÌ ÌÔ½Ó
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤é¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¡§ËÜÉô ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô ²ñÄ¹ ÎëÌÚ ÉÒÊ¸
¡¦»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡§ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷CEO ÂçÀ¾ ¹¬É§
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡§ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ Æó½Å ¹§¹¥
¡¦QUADRAC³ô¼°²ñ¼Ò¡§ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÅÄ ¾»¹¬
¡¦ËÌ³¤Æ»¥¢¥È¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡§ËÜ¼Ò ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀîÀ¾ Å¯Ìé
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï¡§ËÜ¼Ò ¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÄÅÀî Ä¾¼ù
¡Ê»²¹Í¡Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¾è¹ßÍúÎò³ÎÇ§ÊýË¡
¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¸þ¤±·èºÑµÚ¤ÓÇ§¾Ú¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëQUADRAC¤ÎQ-move¥µ¥¤¥È(https://q-move.info/)¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¼êÂ³¤¤Î¸å¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÉ¸½à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ç§¾Úµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿·èºÑÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑÂÐ±þ¤Î¥«ー¥É¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥«ー¥É¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó¤â°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ÎÆþÎÏ¤âÉÔÍ×(¢¨)¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢°û¿©Å¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¾¦¶È»ÜÀßÅù¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤â¿Ê¤àÅù¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÍÑ¥·ー¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÄê¶â³Û°Ê¾å¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤Þ¤¿¤ÏIC¥«ー¥É¤ÎÁÞÆþ¤È°Å¾ÚÈÖ¹æÆþÎÏÅù¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ëstera transit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÊURL¡§https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp(https://www.smbc-card.com/kamei/stera/transit/index.jsp)¡Ë
·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Östera¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Æ³Æþ¤ËºÝ¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤¬¡¢GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡¦GMO¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥²ー¥È¤ª¤è¤ÓVisa¤È¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¸þ¤±·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡Östera transit¡×¤Ï¡¢¡Östera¡×¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈóÀÜ¿¨·èºÑ¡Ö¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¸½¶â¡¦»öÁ°¥Á¥ãー¥¸¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡ÖÍøÊØÀ¸þ¾å¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö´¶À÷¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼õ¤±Æþ¤ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¡ÖÃÏ°è¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂ¥¿Ê¡×Åù¡¢¸òÄÌÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Éý¹¤¤¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Östera transit¡×¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢MaaS¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ÎÇ§¾Ú´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¡Östera transit¡×¤ÎÆ³Æþ¸øÉ½»ö¶È¿ô¡¡
»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤è¤ê¡Östera transit¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢°ÜÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤Õ¤é¤Î¥Ð¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¸øÉ½»ö¶È¤ÏÁ´¹ñ45ÅÔÆ»ÉÜ¸©200»ö¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ·èºÑ¤¬¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¤Î°ìËç¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯½Õ°Ê¹ß¤Ë¤Ï´ØÅì¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô11¼Ò¶É¤ÎÏ©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Áê¸ßÍøÍÑ¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
