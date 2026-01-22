À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¶¯²½
¡¡À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇËÉ±Ò¡¦ËÉºÒ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖICEYE¡×¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾ÊÆâ¤Î¸ÜµÒ¤È¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢±§Ãè¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢ICEYE¤Î¹â²òÁüÅÙSAR±ÒÀ±²èÁü¤òº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤ËÂçÎÌ¤Ë¼õÎÎ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹ñ·³¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¡¦´Æ»ë¡¦Äå»¡¡ÊISR¡ËÂÎÀ©¤Î¶¯¿Ù²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ï¡¢2022Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëICEYE¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢±§ÃèÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¸¢Åª¤Ê´Æ»ë¡¦¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÊÝÍ¤¹¤ëICEYE¤ÎSAR±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÊÑ²½¤ò¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÁè¤¦¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ²ÈËÉ±Ò¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤Ê´Æ»ë¡¦¾ðÊó¼ý½¸ÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ICEYE¤ÎSAR±ÒÀ±¤Ï¡¢Âè4À¤Âå±ÒÀ±¤Ë¤è¤ëºÇÂç16cm¤ÎÃÏ¾åÊ¬²òÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢±À¡¢±«¡¢Àã¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¾Ý¾ò·ï¤òÆ©²á¤·¤Æ¹â²òÁüÅÙ²èÁü¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹¤¤Åßµ¨¤Î°Å°Ç¤ä¹±¾ïÅª¤ÊÆÞÅ·¡¢µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¸÷³Ø±ÒÀ±¤Ç¤Ï´ÑÂ¬¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¾õ¶·Ç§¼±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢200km¡ß300km¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò°ìÅÙ¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¡ÖScan Wide¡×¤Ê¤É¤ÎÂçÌÌÀÑ»£Áü¥âー¥É¤ä¡¢ÅÅ»Ò¥Óー¥à¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö¤Ç¤ÎÊ£¿ô²Õ½ê¤Î»£Áü¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿×Â®¤ÊISRÇ½ÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ICEYE¤ÎSAR±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Ï¹ñ²ÈËÉ±Ò¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ICEYE COO ¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¥È¥é¥¤¥È»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖICEYE¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¯¹¶³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤±§Ãè¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤ò»Ù±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢±§Ãè¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ëÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉ±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤ª¤±¤ëÀï½ÑÅªÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÃëÌëÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÅ·¸õ²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±§Ãè¥Ùー¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ICEYE¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ÎSAR±ÒÀ±¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤è¤ê³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¿×Â®¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ICEYE¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤È¶¦¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²¤½£Á´ÂÎ¤Î¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ICEYE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ICEYE¡Ê¥¢¥¤¥µ¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¾®·¿¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹çÀ®³«¸ý¥ìー¥Àー¡ÊSAR¡Ë±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ëICEYE¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ç¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ç¤â¹ÔÆ°²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤Ø¤ÎÌµÈæ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤ä¾¦¶È»º¶È¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ICEYE¤ÏËÉ±Ò¡¦¾ðÊó¡¢ÊÝ¸±¡¢¼«Á³ºÒ³²ÂÐ±þ¡¦Éü¶½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢³¤»ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²óÉüÎÏ¡Ë¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜË¡¿Í¤ÎÂ¾¡¢ICEYE¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢UAE¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñºÝÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£900¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬¡¢ÃÏµå´ÑÂ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿¿¤Î¥Çー¥¿¶¡µë¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÃÏµå¾å¤ÎÀ¸³è¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.iceye.com/ja-jp/¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£