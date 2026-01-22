Infinidat¤¬¸«¤ë2026Ç¯¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É
Ãø¼Ô¡§Eric Herzog¡¡Infinidat CMO
¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¼«¼Ò1¼Ò¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¤ËÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¡¢¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÍý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢¹Ô¤¯¤Ù¤Æ»¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×5¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡¥À®Ä¹¡¢¼ý±×À¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎIT¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿¼¡¸µÅª¤ÊÅý¹ç
2¡¥±Æ¶ÁÎÏÁýÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥êー¥Á³ÈÂç
3¡¥¹âÅÙ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÀïÎ¬Åª³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÁý²Ã
4¡¥¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©
5¡¥AI¤¬¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©
¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É1
À®Ä¹¡¢¼ý±×À¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎIT¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÂ¿¼¡¸µÅª¤ÊÅý¹ç
¤¢¤é¤æ¤ëÃû¸õ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ÏÊÑÆ°¤¬Â³¤¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¡¢¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔ³Î¼Â¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤¹¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤¬Åý¹ç¤Ç¤¹¡£¹çÊ»¤äÇã¼ý¤ÏÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢µ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¹â¤¤¼ý±×À¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Çµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢IT¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ù¥ó¥Àー´ë¶È¤¬Åý¹ç¤¹¤ë¤È¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹çÊ»¤¹¤ë2¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êä´°¤·¹ç¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤â¡¢IT¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÅý¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î³ÎÎ©¡¢Ç½ÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÊÑ²½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Infinidat¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²áµî10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¯²½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー³Æ°Ì¤ÎÀ®Ä¹¤È¼ý±×À¸þ¾å¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Infinidat¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¿ÊÊâ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ï¤³¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢Infinidat¤Î½ÓÉÒÀ¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÃæ¿´¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍÄó°Æ¤«¤éÂç¤¤Ê²¸·Ã¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É2
±Æ¶ÁÎÏÁýÂç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥êー¥Á³ÈÂç
IT¶È³¦Á´ÂÎ¤Çµ¯¤¤ëÅý¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬·×²èÅª¤Ë»ö¶ÈÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÈÂç¤ÏÃÏÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢Fortune 500´ë¶È¤ò´Þ¤àÂç´ë¶È¤Ø¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³ÈÂç¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÍßÅª¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¶È³¦¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÈÏ°Ï³ÈÂç¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤È¡¢Çã¼ý¤ä²è´üÅª¤ÊÁÏÂ¤Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÀ¾³¤´ß¤Ç¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬Åì³¤´ß¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÄó·È¤·¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÍÎÏ¤Ê¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï´û¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¥±ー¥¹¤¬¸«¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ï¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¶È³¦¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î1À¤Âå¤ÇºÇ¤âÊÑ³×¤ËÉÙ¤ó¤À»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¼¡À¤Âå¥Çー¥¿ÊÝ¸îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄInfinidat¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬ÃÏÍýÅªÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤ä»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¿¿¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Infinidat¤Ï¥µ¥Ýー¥È¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÍÍÑ¤«¤ÄÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É3
¹âÅÙ¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ËÀïÎ¬Åª³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÁý²Ã
2026Ç¯¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¿Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äAI¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬½¾Íè¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊCSP¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤é¤òÊÑ³×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê´ë¶È¤Ç¤âCSP¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊMSP¡Ë¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡ÊMHP¡Ë¤Ø¤È¶ÈÂÖ¤ò³ÈÂç¤·¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ý±×À¤Î¹â¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äó¶¡¤µ¤ì¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ïÎà¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤ä¾®µ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊSLM¡Ë¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¡¢¸¡º÷³ÈÄ¥À¸À®¡ÊRAG¡Ë¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¼ÂÁõ¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¿Íºà¤ò»ý¤Ä¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤ÏÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·ÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ÎÉ¾²Á¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Infinidat¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬³èÍÑ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¤Î´ðÈ×¤È¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Èµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åý¹ç¥Äー¥ë¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñー¥È¥Êー¸þ¤±¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖInfuziast¡×¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤ä¤½¤Î¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¥µ¥Ýー¥È¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Infinidat¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌÁë¸ý¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É4
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸ÜµÒ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥È¥ìー¥¸¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢/¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ÈÉüµìµ¡Ç½¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡¢¼è°úµ¡²ñ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤È¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥Ðー¡¢¥µ¥¤¥Ðー¡¢¥µ¥¤¥Ðー¡×¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åý¹ç¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¼¡À¤Âå¥Çー¥¿ÊÝ¸î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¼è°úµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊSOC¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤äÁý¶¯¤Î»Ù±ç¤È¡¢´ûÂ¸SOC¤Ë¼«Æ°¥µ¥¤¥ÐーÊÝ¸î¡ÊACP¡Ë¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¼çÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ACPÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¡¢´ûÃÎ¤Î¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Çー¥¿¥³¥Ôー¤ò¿×Â®¤ËÉüµì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢²þ¤¶¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼èÆÀ¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¸¡ÃÎ¤ä¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¤Û¤Ü½Ö»þ¤ÎÉüµì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥µ¥¤¥Ðーµ¡Ç½¤ÎÁ´¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Infinidat¤Ï¶È³¦¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥¹¥È¥ìー¥¸¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¡¢¤½¤·¤Æ½¾Íè·¿¤Î¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ò¤µ¤é¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Infinidat¤ÎInfiniSafe(R)¤Ï¼¡À¤Âå¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÆÈ¼«¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Infinidat¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¥ê¥«¥Ð¥ê¤ÎÁ´ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¥ó¥Àー³Æ¼Ò¤ÈÉý¹¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢InfiniBox(R)¤ÈInfiniGuard(R)¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò·àÅª¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¹âÀÇ½¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥¢¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ìó¤¹¤ë°Æ·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É5
AI¤¬¥Á¥ã¥Í¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÏAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¡¢AI³×Ì¿¤ÏÅ·Ê¸³ØÅª¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë2026Ç¯¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¤½¤ÎµðÂç¤ÊÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ï¡¢IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬AI¤Î¿ÊÅ¸¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï¡¢AI¤È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÎÍ»¹ç¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÃæ¤ËAI¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ôー¥É¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤ÎAI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ìー¥¸Ãæ¿´¤ÎRAG¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏAI¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ÎÀºÅÙ¤ÈÊ¸Ì®¾å¤Î´ØÏ¢À¤ò¹â¤á¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¥¤¥ó¥Õ¥éÀÇ½¤Î¸þ¾å¤òÄó°Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Infinidat¤Ï¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»ý¤ÄInfiniBox¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤È¤â¤ËAI RAG¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤¬ÀìÍÑµ¡´ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëµÄÏÀ¤ÇInfinidat¤¬¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£InfiniBox¤ÏÅÅÎÏ¸úÎ¨À¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÎIT¥êー¥Àー¤Ï¥¹¥È¥ìー¥¸¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÅÎÏ¤ò¡¢ËÄÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëAI¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Ñー¥È¥Êー³Æ°Ì¤Î¤´»²¹Í¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Infinidat¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Infinidat¤Ï¡¢InfiniVerse(R)¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³çÅª¤Ê¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¤ª¤è¤Ó¥»¥«¥ó¥À¥ê¥¹¥È¥ìー¥¸¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò´ë¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Infinidat¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿IT±¿ÍÑ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Infinidat¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¥Ð¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¢¾ÃÈñ¥Ùー¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢100%¤Î¥Çー¥¿²ÄÍÑÀ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÊÝ¾ÚSLA¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎIT¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Infinidat¤Î¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥°¥íー¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ https://www.infinidat.com/ja ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£