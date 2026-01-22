´¨¤µ¤òËº¤ì¤ëÁ´ÎÏ¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÂÎ¸³¡ª ¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÂì´À³ÎÄê¡ª¡©U30¼Ò²ñ¿Í±þ±ç³ä¡×¤ò¼Â»Ü¡ª¡¡1·î22Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¡²°Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë²°Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤Ë¤Æ¡¢1·î22Æü(ÌÚ)～3·î31Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÂì´À³ÎÄê¡ª¡©U30¼Ò²ñ¿Í±þ±ç³ä¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢30ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥È¥ó¥Ç¥ßÍøÍÑÎÁ¤«¤é1¿Í¤¢¤¿¤ê500±ß°ú¤¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË»¤·¤µ¤äÈè¤ì¤«¤é±¿Æ°ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ï³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ç¤µ¤é¤Ë±¿Æ°ÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²°Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤Ê¤é¡¢´¨¤µ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤·¤Ã¤«¤ê±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎËÜ³Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤Ë¤ó¤²¤ó¥¿¥ïー¥Ð¥È¥ë¡×¤Ê¤ÉÁ´¿È¤ò»È¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÈÂì´À¡Éµé¤ÎÁ´ÎÏ±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢»Å»öµ¢¤ê¤äµÙÆü¤Ë¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥È¥ó¥Ç¥ß¤Ç±¿Æ°ÉÔÂ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡Ù¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡×¡Ö¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¦¥©ー¥ë¡×¡Ö¥íー¥×¥¦¥©ー¥¯¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê²°Æâ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯»ÜÀß¤Ç¤¹¡£2017Ç¯4·î¤Ë1¹æÅ¹¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹¤ò³«¶È°ÊÍè¡¢YouTube¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºÍ½Äê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¡¢°¦É²¤Ç5Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢³«¶È°ÊÍè±ä¤Ù330Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¡Ø¥È¥ó¥Ç¥ß¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î²°Æâ·¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¶ÈÂÖ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿·´ñÀ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡È¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡Ä2025Ç¯4·î»þÅÀ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹Ä´¤Ù
¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÂì´À³ÎÄê¡ª¡©U30¼Ò²ñ¿Í±þ±ç³ä¡×³µÍ×
[´ü´Ö]
ÈÎÇä¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡§1·î22Æü(¶â)～3·î31Æü(²Ð)
[ÆâÍÆ]
30ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ò²ñ¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡ªÄÌ¾ï¤Î¥È¥ó¥Ç¥ßÍøÍÑÎÁ¤«¤é1¿Í¤¢¤¿¤ê500±ß°ú¤
¢£ÈÎÇä¡¦ÍøÍÑÊýË¡
¡Ú»öÁ°Í½Ìó¡Û
WEB(¥¢¥½¥Ó¥åー)¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥¢¥½¥Ó¥åー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¥¢¥½¥Ó¥åー¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¥³¥Á¥é¢¦
Ê¿ÏÂÅç¡§https://www.asoview.com/channel/ticket/Df1Jat7zpF/ticket0000043185
ËëÄ¥¡§https://www.asoview.com/channel/ticket/QgwJ0luMZf/ticket0000043187
²£¿Ü²ì¡§https://www.asoview.com/channel/ticket/4lQmKntiB9/ticket0000043184
ËçÊý¡§https://www.asoview.com/channel/ticket/UwWb57PILQ/ticket0000043183
°¦É²¡§https://www.asoview.com/channel/ticket/EeDs1rbmrr/ticket0000043186
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÂì´À³ÎÄê¡ª¡©¡ªU30¼Ò²ñ¿Í±þ±ç³ä¡×¤Ï30ºÐ°Ê²¼¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹(³ØÀ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹)¡£
¢¨¼õÉÕ¤Ç¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö´¨¤¤¤Î¤ËÂì´À³ÎÄê¡ª¡©¡ªU30¼Ò²ñ¿Í±þ±ç³ä¡×¤Ï¥È¥ó¥Ç¥ßÍøÍÑÎÁ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨ÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï¡¢Ê¿ÏÂÅç¤Ï120Ê¬¡¢ËëÄ¥¡¦²£¿Ü²ì¡¦ËçÊý¤Ï90Ê¬¡¢°¦É²¤Ï1Æü¥Õ¥êー¡Ê¢¨°ìÉôÆüÄø¤Ï120Ê¬¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¥È¥ó¥Ç¥ß½é²óÍøÍÑ¤ÎÊý¤ÏÊÌÅÓ²ñ°÷ÅÐÏ¿ÎÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ËëÄ¥¡¦Ê¿ÏÂÅç¡¦²£¿Ü²ì¡§600±ß
¡¡¢¨°¦É²¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿ÎÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ÈÄ¹110cm～(ËëÄ¥¤Î¤ß¿ÈÄ¹110cm～190cm)¡¢ÂÎ½Å20kg～120kg ¤É¤Á¤é¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´Íè¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ª¤½¤í¤¤¤Î¤¦¤¨¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤Î¤ª²ñ·×¡¢¼õÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥½¥Ó¥åー¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¼õÉÕ¤Ê¤É¤ÇËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¹ØÆþ»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¡¢Å¹Æ¬¤ÇÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÆüÁë¸ý¤ÇÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º£¸å¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·(´¹¶â)¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆþ¾ì¤ÎÊý¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¢ÃÄÂÎÎÁ¶â¡¢ÂßÀÚ¥×¥é¥ó¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
[¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸]
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/NEWS/all/20260122_u30.html¡¡
¥È¥ó¥Ç¥ß´ðËÜ¾ðÊó
[ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ]
¢£¥È¥ó¥Ç¥ßËëÄ¥ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´Å¹
¢©261-8535 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èËº½1-5 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´ ¥¨¥¥Þ¥¨¥âー¥ë3F
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/
¢£¥È¥ó¥Ç¥ßÊ¿ÏÂÅç
¢©143-0006 ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç1ÃúÌÜ1-1
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/heiwajima/
¢£¥È¥ó¥Ç¥ß²£¿Ü²ì ¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥ºÅ¹
¢©238-0041 ¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»ÔËÜÄ®2-1-12 ¥³ー¥¹¥«¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥¢ー¥º 5F
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/yokosuka/
¢£¥È¥ó¥Ç¥ß°¦É² ¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKIÅ¹
¢©791-3120 °¦É²¸©°ËÍ½·´¾¾Á°Ä®Åû°æ850ÈÖ ¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKI
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/ehimemasaki/
¢£¥È¥ó¥Ç¥ßËçÊý ËçÊý¥âー¥ëÅ¹
¢©573-0032 ÂçºåÉÜËçÊý»Ô²¬ÅìÄ®19-1 ËçÊý¥âー¥ë 3¡¦4F
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/hirakata/
[¥È¥ó¥Ç¥ß¸ø¼°¥µ¥¤¥È]
https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/
[SNS]
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/tondemi_namco/
¢£TikTok¡§https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi
¢£X¡§
¡¦¥È¥ó¥Ç¥ßËëÄ¥¡§https://x.com/Tondemi_namco
¡¦¥È¥ó¥Ç¥ßÊ¿ÏÂÅç¡§https://x.com/tondemi_heiwa
¡¦¥È¥ó¥Ç¥ß²£¿Ü²ì¡§https://x.com/tondemiyokosuka
¡¦¥È¥ó¥Ç¥ß°¦É²¡§https://x.com/tondemi_ehime
¡¦¥È¥ó¥Ç¥ßËçÊý¡§https://x.com/tondemihirakata
¢£¥È¥ó¥Ç¥ß¸ø¼°LINE¡§ https://line.me/ti/p/@tondemi
[¸¢ÍøÉ½µ]
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹
