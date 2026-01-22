¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡Û¹âµé´¶¤¿¤À¤è¤¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Ö¥ß¥éー¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡ÖÀõÌîÉ÷¹á¡Ê¤¢¤µ¤Î¤Õ¤¦¤«¡Ë¡×¡Ö¥±¥¤¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Ö¥ß¥éー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò1·î22Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÀõÌîÉ÷¹á¡×¡Ö¥±¥¤¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖASOBI STORE¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ(¶¦ÄÌ)
³Æ2¼ï(ÃãÏÈver.¡¦ÇòÏÈver.)¡¡²Á³Ê¡§³Æ14,800±ß
W401mm¡ßH282mm¡ßD29mm¡¡¥Õ¥ìー¥à¡§ÌÚÀ½¡¡ËÜÂÎ¡§¥¬¥é¥¹À½
¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)23:59¤Þ¤Ç
¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§2026Ç¯4·îÃæ½Ü°Ê¹ß
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Ö¥ß¥éー ÀõÌîÉ÷¹á
¡ÖÌ´¤ß¤ë³¹³Ñ+¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£
É÷¤«¤ª¤ë³¹³Ñ¤ò¡¢Êâ¤à¤Û¤É¤Ë¹¤¬¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡£
¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¹Ô¤¯Èà½÷¤Î¡¢Ì´¤ÈÍ¦µ¤¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿°ìËç¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Ö¥ß¥éー ¥±¥¤¥È
¡Ö'Tis Love that Makes Me+¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤¿¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£
¸Î¶¿¤ÎÍÛ¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¡£
³Ø¤ÓÃÎ¤ë¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ö¤·¤¯µ±¤¯ÊË´ã¤ò¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ë°¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤¿°ìËç¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¥×¥ì¥¤¥äー¤¬·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
2005Ç¯7·î¤Ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¸þ¤±¥²ー¥à¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡¢²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³Ú¶ÊCD¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¤Ï
2011Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¡£
ÅÐ¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï190¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢2015Ç¯1·î¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¤¬Êü±Ç¡¢ Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥¹¥Æー¥¸¡×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ñ¥Ö¥ß¥éー¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ñ¥Ö¥ß¥éー¤È¤Ï¤â¤È¤â¤È¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥Ö¤ËÀëÅÁÌÜÅª¤Ç³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶À¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤ÆºîÉÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥·¥êー¥º²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Experience Inc.