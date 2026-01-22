¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¿·µ¬»²²è
¶õ¤²È¤ä¶¦Í»ýÊ¬¤Ê¤É¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý²¬ ÃÒ¹¬¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¶õ¤²È¤ÎÁý²ÃÍÞÀ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Àî¸ýÅ¯Ê¿¡Ë¡×¤Ë¿·µ¬»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¿·µ¬»²²è¤ÎÇØ·Ê
¿¼¹ï²½¤·Â³¤±¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ï¡¢ÁêÂ³¡¢½üµÑ¡¢ÇäµÑ¡¢³èÍÑ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»Ù±ç¤òÍ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä»ö¶È²ñ¼Ò¡¦³Ø½ÑÃÄÂÎ¤¬Ï¢·È¤·¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤Î¶¯²½¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡ÈÇä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¡ÈÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¼è¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Åª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢ÁêÂ³¤ä¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¢²Èºâ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¡É¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Æ¤â²¿¤ò¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÉÔÆ°»º½êÍ¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¡¢¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¡¦³Ø½ÑÃÄÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õ¤²ÈÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î³èÆ°ÆâÍÆ
1¡§¶õ¤²È½êÍ¼Ô¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌÂÐ±þ
2¡§¹ÔÀ¯¿¦°÷¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
3¡§¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦Ä´ºº¤Î¼Â»Ü
4¡§»²²è»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à ÂåÉ½Íý»ö ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Àî¸ý Å¯Ê¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ëÍÍ¤ËÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î°Õ¸«Ä´À°¤ËÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²òÂÎÅù¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ëÍÍ¤ÎÃÎ¸«¤ò¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¶õ¤²È¤Çº¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ý²¬ÃÒ¹¬
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶õ¤²È¤äºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¡¢¶¦ÍÌ¾µÁÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¡¦½êÍ¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ë¡Åª¡¦ÀìÌçÅªÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·ºÆ¤Ó»Ô¾ì¤ØÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ëÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ü½»¡¦Äê½»¤äÆóÃÏ°èµï½»¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¸Í·ú¤ÆÄÂÂß¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤Î»²²è¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¶õ¤²È²ÝÂê²ò·è¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶õ¤²È¤äÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¼è°·¤äÇäµÑ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌõ¡×¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢ºÆÈÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ö¸ÎÊª·ï¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍ×°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Î½êÍ¼Ô¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¶¦Í»ýÊ¬¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÆ·úÃÛÉÔ²ÄÊª·ï¡¢ÅÐµ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤º¤ËÁêÂ³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤¬Îã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤ÇäµÑ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ëÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¼¹ï²½¤¹¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤Î´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¶õ¤²È²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ß¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡×¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î²ò·èÊÂ¤Ó¤ËÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡¡´ë¶È³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë
½êºßÃÏ ¡¡¡¡ ¡§¢©105-0004¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶5ÃúÌÜ10-5¡¡PMO¿·¶¶II¡¡10³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§´Ý²¬ ÃÒ¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¡§Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¤¤¼è¤êºÆÈÎ»ö¶È
HP ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.nexwill.co.jp/(https://www.nexwill.co.jp/)
¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×
¶õ¤²È¡¦Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ÎÇã¼è»ö¶È¡£
´ÉÍý¤ä½êÍ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²È¤ä¡¢ºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¤ÎÊª·ï¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤ÆºÆ¤Ó»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¡£
URL¡§https://wakegai.jp/
¡Ö¶õ¤²È¤ÎURI¡¦KAI¡×
Á´¹ñ¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ä¶õ¤²È¤Î¡ÈÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¡É¤È¡ÈÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç·Ò¤²¤ëC to C¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
URL¡§https://uri-kai.com/
¡Ö¶õ¤²È¤ÎURI¡¦KAI for INVESTOR¡×
¶õ¤²ÈÅê»ñ²È¸þ¤±¤Î²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡£
¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤ÇÇã¼è¤·¤¿¶õ¤²È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤²È¤ÏÄÂÂß¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ²ÄÇ½¡£ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢°Ü½»¤äÆóÃÏ°èµï½»¼Ô¸þ¤±¤Ë¤âÅ¸³«¤Ç¤¤ë¶õ¤²È¤â·ÇºÜ¡£
URL¡§https://investor.uri-kai.com/
Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¡³µÍ×
Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡§Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à
ÂåÉ½Íý»ö ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Àî¸ý Å¯Ê¿
»öÌ³¶É ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í
HP ¡¡¡¡ ¡§https://www.j-akiya.jp/
ÀßÎ©ÌÜÅª ¡§Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¶õ¤²È¤ÎÁý²ÃÍÞÀ©¡¢¤Þ¤¿¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ESG·Ð ±Ä¤ÎÂÎ¸½¡¢CSR³èÆ°¤Î¿ä¿Ê
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë
¹ÊóÃ´Åö¡¡¡¡¡¡¡§ÅÔÃÛ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§03-6435-7950¡¿080-7040-2920
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§tsuzuki@nexwill.co.jp