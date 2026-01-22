¡Ø¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¡£¡Ù¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤óµ¯ÍÑ ¡ÖÉ÷Ï¤¾å¤êÊÓ¡×1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¿·TVCMÊüÁ÷³«»Ï
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡¡ÊÆÁÒ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÇÐÍ¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¿·TVCM¡Ö¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¡£¡×É÷Ï¤¾å¤êÊÓ¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢´ÚÎ®¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¡¢Ìó70¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç24»þ´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¸ä³Ú¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎTVCM¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤¦¥¹¥«¥Ñー! ¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏ¤òÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë½÷À¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¡£¡×É÷Ï¤¾å¤êÊÓ¡Ê15ÉÃ¡ËTVCM¥¹¥Èー¥êー
Ê¿Æü¤ÎÌë9»þ²á¤®¡¢È¾´¥¤¤ÎÈ±¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ø¡£¥Æー¥Ö¥ë¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ñÎà¤Ê¤É¤ò¤°¤¤¤ÈÏÆ¤Ë¤è¤±¤Æ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¥¹¥«¥Ñー! ¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¼¡Âè¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¿ÈÂÎ¤âÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥«¥Ñー! ¤Î¤¢¤ëÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ëÄ°ÍÑURL¡Û¢¨1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦CMÆ°²è¡Ö¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¡£¡×É÷Ï¤¾å¤êÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë¡§
¡¡YouTube¥ê¥ó¥¯¡¡https://www.youtube.com/watch?v=nQfGq7IJC7g
¡¦CM»£±Æ»þ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¡§
¡¡YouTube¥ê¥ó¥¯ https://www.youtube.com/watch?v=EXPkMzklCT4
¢£Ëè·îÂè£±ÆüÍËÆü¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÌµÎÁ¤ÎÆü¡×
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ç¤Ï¡¢Ëè·îÂè£±ÆüÍËÆü¤ò¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÌµÎÁ¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÃÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢´û¤Ë¤´·ÀÌóÃæ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤´·ÀÌó°Ê³°¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÌµÎÁ¤ÎÆü¡×¥µ¥¤¥È¡§https://www.skyperfectv.co.jp/program/free/basic
¢£Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¦CM»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ
º£²ó¤ÎCM¤Ï¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¿¼¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇÈè¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤Õ¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¥°¥Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¤è¤¯´Ñ¤ëTV¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö
²¹Àô¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ®Ê¬¤ä¸úÇ½¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¿§¤Î²¹Àô¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÄ¹Ç¯¤«¤±¤ÆÄÉ¤¦¤è¤¦¤ÊÌ©Ãå·¿¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¸¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥«¥Ñー! 30¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯¡¢Ä¹¤¯¡¢Ä¹ー¤¯¡¢Ä¹―¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë»ä¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
Â¿Éô Ì¤²Ú»Ò¡Ê¤¿¤Ù ¤ß¤«¤³¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1989Ç¯1·î25Æü
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
2005Ç¯¡¢±Ç²è¡ØHINOKIO¡Ù¡ØÀÄ¶õ¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¤Ç¡¢¡ØÂè48²ó¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ä¤Ð¤µ¡Ù¡Ê09Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡ØÇÀ¶È¾¯½÷¡Ù¡Ê10Ç¯¡Ë¤ÇÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ¡¦¿ùÂ¼½Õ»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤âÂè25²óÆüËÜ±Ç²èÉ¾ÏÀ²ÈÂç¾Þ¡¢Âè25²ó±Ç²è¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂç¾Þ¡¢Âè£¸²ó¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥¢¥ïー¥É¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ ¶áÇ¯¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤¤Ê²Ö¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù(25Ç¯)¡¢¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ïー¥¯¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¡¢ÉñÂæNODA¡¦MAP¡ØÅÆ¡¢ÇÈ¤òÁö¤ë¡Ù(23Ç¯)¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤ä¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー! ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ï¡¢¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÍÎÁÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é·ÀÌó²ÄÇ½¤Ç¡¢·ÀÌó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÏËè·î¼«Í³¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£¤´²ÃÆþ·î¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÏ¿²è¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á·«¤êÊÖ¤·»ëÄ°¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥«¥Ñー! ¤Ï2026Ç¯10·î1Æü¤Ë30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¥æー¥¶ー¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î¹¥¤¡É¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢»ëÄ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö!¡×¤ÊÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¤Ï¡¢±§Ãè»ö¶È¤È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÎ¾ÎØ¤È¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö±§Ãè¼Â¶È¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡±§Ãè»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂ¿17µ¡¤ÎÀÅ»ßµ°Æ»±ÒÀ±¤òÊÝÍ¡¦±¿ÍÑ¤·¡¢ÊüÁ÷¤ä°ÜÆ°ÂÎ¸þ¤±ÄÌ¿®¡¢±ÒÀ±¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Úー¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹»ö¶È¤ä¡ÖUniversal NTN (Non-Terrestrial Network)¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñー! ¡×¤Ê¤É¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®»ö¶È¡¢¸÷²óÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤¿ºÆÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¸÷¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Web3´ØÏ¢¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëIP»ö¶È¤Ë¤â¿·¤¿¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£