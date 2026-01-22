¡Ö¼ã¼ê¤Î´ÉÍý¿¦Î¥¤ì¡×Ê¤¤ë¡©¼Â¤Ï¿·Â´¤Î6³ä¤¬½ÐÀ¤¤Ë°ÕÍß¤¢¤ê¡£½ÐÀ¤°ÕÍß¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤É¡¢¾å»Ê¤È¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´Ø·¸¡×¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤âÈ½ÌÀ¡Ú24～27Â´450Ì¾Ä´ºº¡Û
²ÁÃÍ´Ñ¼´¤Ç´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¨¤ëZÀ¤Âå¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çAI¡ÖBaseMe¡Ê¥Ùー¥¹¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥¹¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¡¸« ¿ÎÂÙ¡Ë¤Ï¡¢24～27Â´¤Î¿·Â´À¤Âå450Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½ÐÀ¤Íß¤ÈÍýÁÛ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´À¸¤ÎÌó6³ä¤¬½ÐÀ¤¤Ë°ÕÍß¤¢¤ê¤È²óÅú¡£¡Ö¼ã¼ê¤Î´ÉÍý¿¦Î¥¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤òÊ¤¤¹·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥ê
- ¿·Â´À¤Âå¤Î6³ä¤¬½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤
- ½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¡ÖµëÍ¿¡×¡ÖºÛÎÌ¸¢¡×¡ÖÅ¾¿¦¤äÆÈÎ©¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡×
- ÍýÁÛ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¡ÖË«¤á¤Æ¡×°é¤Æ¤Æ
- ½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤ÁØ¤Û¤É¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´Ø·¸¡×¤ò´õË¾
- 5～10ºÐ¾å¤Î¡ÖÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤Î¾å»Ê¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¼Â¤Ï¿·Â´À¤Âå¤Î6³ä¤¬½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤
24～27Â´¤Î¿·Â´À¤Âå¡¢450Ì¾¤Ë¡ÖÆ¯¤¯²ñ¼Ò¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¡Ê92Ì¾¡Ë¡×¤È¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤·¤¿¤¤¡Ê179Ì¾¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·×271Ì¾¤¬½ÐÀ¤¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÂÎ¤Î6³ä¤Î³ØÀ¸¤¬¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê°ÕÍß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â¡¢94Ì¾Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¡ÖµëÍ¿¡×¡ÖºÛÎÌ¸¢¡×¡ÖÅ¾¿¦¤äÆÈÎ©¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡×
½ÐÀ¤¤ò´õË¾¤¹¤ë271Ì¾¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÖµëÍ¿¤äÂÔ¶ø¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬213Ì¾¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¤ÃÏ°Ì¡á¹â¤¤µëÍ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²óÅú¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µëÍ¿°Ê³°¤ÇºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÛÎÌ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×80Ì¾¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ç»Å»ö¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦¤äÆÈÎ©¤ÎºÝ¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¡×42Ì¾¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¿·Â´À¤Âå¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½Å»ë¡×¡ÖÀÕÇ¤Éé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
½ÐÀ¤¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤ÁØ¡Ê85Ì¾¡Ë¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬45Ì¾¤ÇºÇÂ¿¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬42Ì¾¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤º¤ì¼¤á¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â17Ì¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¡ÖË«¤á¤Æ¡×
ÍýÁÛ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ450Ì¾¤Î¤¦¤Á201Ì¾¤¬¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¡¦²þÁ±ÅÀ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×189Ì¾¤¬¡ÖË«¤á¤Æ°é¤Æ¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤é¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÏºÇ²¼°Ì¡¢¡Ö´ðËÜ¤ÏÇ¤¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤¬¼¡¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·Â´À¤Âå¤Ï¡¢¼ê¸ü¤¯Í¥¤·¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤»¤ëµ÷Î¥´¶¡×¤ò119Ì¾¤¬µá¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¤Ï¿¼Æþ¤ê¤»¤º¡¢µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤â114Ì¾¤¬»Ù»ý¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Ê¤ê¼ê¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë´ÉÍý¿¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÐÀ¤°ÕÍß¤Î¹â¤¤ÁØ271Ì¾¤Î¤ß¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¤Ï¿¼Æþ¤ê¤»¤ºµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÏÃ¤»¤ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¤¤¤¡×¤Î»Ù»ý¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½ÐÀ¤°ÕÍßÁØ¤¬32Ì¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¤Êµ÷Î¥´¶¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ï84Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÀ¤°ÕÍß¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Û¤É¡¢¾å»Ê¤È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
5～10ºÐ¾å¤Î¡ÖÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤Î¾å»Ê¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¡Ö¤É¤ó¤Ê¾å»Ê¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤¬124Ì¾¤ÈºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£Â°À¡ÊÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦¼ÒÎò¡Ë¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Î5～10ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤Î¾å»Ê¡×¤¬110Ì¾¡¢¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯Îðº¹¤¬5ºÐ°ÊÆâ¤Î¾å»Ê¡×¤¬51Ì¾¤ÇÂ³¤¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ161Ì¾¤¬¡ÖÇ¯Îð¤¬10ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¾å»Ê¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀ¤°ÕÍß¤Î¤¢¤ëÁØ¤Ë¤Î¤ß¹Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ÏÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Î5～10ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢271Ì¾Ãæ81Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢Ç¯Îðº¹¤¬5ºÐ°ÊÆâ¤Î¾å»Ê¤¬47Ì¾¤ÇÂ³¤¡¢¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï37Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£
½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁØ¤ÎÊý¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎÍýÁÛ¤Î´Ä¶¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥¹¥ßーÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¾¡¸« ¿ÎÂÙ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ã¼ê¤Ï´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×--¤½¤ó¤Ê¸ÀÀâ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿·Â´À¤Âå¤ÎÌó6³ä¤¬¾å¾º»Ö¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Î¡Ø½ÐÀ¤Íß¡Ù¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎºÛÎÌ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤³¤¦¤È¤¹¤ë¼çÂÎÅª¤Ê°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿·Â´À¤Âå¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·Á¤ÏÌÀ³Î¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖË«¤á¡×¤È¤¤¤¦¿´ÃÏ¤è¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢½ÐÀ¤°ÕÍß¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤É¡¢¾å»Ê¤È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê´Ø·¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5～10ºÐ¾å¤Î¾å»Ê¤â¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿·Â´À¤Âå¤Ï¡¢¿ôÇ¯¸å¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼ã¼ê¥êー¥Àー¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥êー¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿·Â´¼Ò°÷¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò°÷¤ÎÄêÃå¤È°éÀ®¤Ï¡¢¤É¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ùー¥¹¥ßー¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´À¤Âå¤ÎÀ®Ä¹°ÕÍß¤È¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë´ë¶È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤ò¡¢°ú¤Â³¤ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¾¡¸« ¿ÎÂÙ¡Ê¤«¤Ä¤ß ¤¤ß¤Ò¤í¡Ë
1998Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎZÀ¤Âå¡£¼Â²È¤¬È¬É´²°¤Ç¤¢¤êÍÄ¾¯´ü¤«¤é¾¦¤¤¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¼«¿È¤Î½¢³è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥Ùー¥¹¥ßー¡Êµì¡§¥¢¥ì¥¹¥°¥Ã¥É¡Ë¤ò³ØÀ¸µ¯¶È¡£AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡É²ÁÃÍ´Ñ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤Ç³ØÀ¸¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¼¡À¤Âå¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBaseMe¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é°ìÇ¯¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢JT¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ê¤É150¼Ò°Ê¾å¤¬¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ30¿Í¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¡ÖForbes 30 Under 30 Asia 2024¡×¡É¤ÎConsumer TechnologyÉôÌç¤ÇÁª½Ð¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
- Ä´ººÂÐ¾Ý¡§24～27Â´¤ÎÂç³ØÀ¸
- Í¸ú²óÅú¿ô¡§450Ì¾
- Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
- Ä´ºº»þ´ü¡§2025Ç¯12·î
- Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ùー¥¹¥ßー