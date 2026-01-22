½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÖMIRAI QUEENS 2026¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò1·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¡ª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºî¡¦PR¤ò¥µ¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ¥Îº¬Íº»Ö¡¢°Ê²¼¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡ËËÜÀï¡¢12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¥«¥Ã¥× °¦ÃÎ¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È MIRAI QUEENS 2026¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤Î¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ©ºî¡¦PR¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÏ°è¡¢¸Ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°PR¡¦»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ©ºî¡¦PR¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¥«¥Ã¥× °¦ÃÎ¥ì¥Ç¥£¥¹¥ªー¥×¥ó¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È MIRAI QUEENS 2026¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËËÜÀï¡¢Íâ12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÂç²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ëÅìÌ¾¸Å²°¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥ÖÀ¾¥³ー¥¹¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ë¿¿·õ¾¡Éé¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤¬Æ±¤¸¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÎ©¤Ä¸òÎ®¤Î¾ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Âç²ñ¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://camp-fire.jp/projects/914707/view
¡Ú¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÇ®Àï¤ò¡ª¡Û¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¥«¥Ã¥×2026¤ÇÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡ã1·î28Æü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ä
MIRAIQUEENS2026¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://mirai-queens.jp/
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè°ì²óÂç²ñ¡ÖMIRAI QUEENS 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¶âÁí³Û1,000Ëü±ß¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¹ç¤ï¤»¤Æ119Ì¾¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ±¿±Ä¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢»²²ÃÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö´Ñ¤ë¿Í¡×¡Ö¶¥µ»¤¹¤ë¿Í¡×¡Ö»Ù¤¨¤ë´ë¶È¡×¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¡×¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤òÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤»¤º¡¢Ã¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ì¤ë¡È³«¤«¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¡É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤ÎÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
º£²ó³«»Ï¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ±¿±ÄÈñ¤ä²ñ¾ìÀß±Ä¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¡¢¹Êó¡¦PR³èÆ°¡¢Áª¼ê¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë»Ù±ç¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç²ñÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥¿ーÌ¾¡¦´ë¶È¥í¥´·ÇºÜ¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤ä´ó¤»½ñ¤¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¤ÎÆâÍÆ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏAll-inÊý¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤âÂç²ñ¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¥ê¥¿ー¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤Î±þ±ç¤ä¾ðÊó³È»¶¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£MIRAI QUEENS 2026Âç²ñ³µÍ×
¢£³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)7:50¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê(¥¥ã¥Ç¥£ーÉÕ¤)
¢£¥´¥ë¥Õ¾ì
ÅìÌ¾¸Å²°¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡¡À¾¥³ー¥¹
¢©470-0352¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¼Ä¸¶Ä®ÂçÂô3ÈÖÃÏ
TEL:0565-48-1331
¢£¶¥µ»ÊýË¡
18¥Ûー¥ë¥¹¥È¥íー¥¯¥×¥ìー
¡Ú¥×¥í¤Ê¤é¤Ó¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áí¹ç¡¢1½ç°Ì¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¾ì¹ç¡Û
Â¨Æü¡¢¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ë¥Ûー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ûー¥ë¥Ð¥¤¥Ûー¥ë¤Ë¤è¤ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ò¹Ô¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô1¿Í¤ò·èÄê¡£
¥íー¥«¥ë¥ëー¥ë¤ª¤è¤Ó¶¥µ»¤Î¾ò·ï¤Ï¸åÆü¸ø³«
¢£¥³ー¥¹ÀßÄê
¥ì¥®¥å¥éー¥Æ¥£ー¡§6,482¥äー¥É¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Æ¥£ー¡§6,202¥äー¥É
¢¨45ºÐ°Ê¾å¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥º¥Æ¥£ー»ÈÍÑ
¥³ー¥¹¾ÜºÙÀßÄê¤Ï¸åÆü¸ø³«
¢£¾Þ¶â(Í½Äê)
Áí³Û¡¡\10,000,000±ß
Í¥¾¡¡¡\2,000,000±ß
¾Þ¶â¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥óÉ½¤Ï¸åÆü¸ø³«
¢£½Ð¾ì¿Í¿ô(Í½Äê)
120Ì¾(¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡¦¸¦½¤À¸90Ì¾¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢30Ì¾)
¢£¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥£ー
¥×¥í¡¦¸¦½¤À¸¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢(18ºÐ°Ê¾å¼Ò²ñ¿Í¡¦Âç³ØÀ¸)¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
18ºÐ°Ê²¼¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥×¥ìー¥Õ¥£ー(10,880±ß/ÀÇ¹þ)¤ÏÊÌÅÓ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï½Ð¾ì¼ÔÉéÃ´¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É
¡¦2·î26Æü(ÌÚ)
¡¦3·î4Æü(¿å)
¡¦3·î5Æü(ÌÚ)
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ø½Ð¾ìÍ½Äê¤òÅÁ¤¨Ä¾ÀÜÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Îý½¬¾ì
ÂÇÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¥³¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥ÁÎý½¬¾ì¡¢¥Ð¥ó¥«ーÎý½¬¾ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð¾ì»ñ³Ê
¥×¥í¤ÎÉô
JLPGA¥é¥¤¥»¥ó¥¹(¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë²ñ°÷¤Ë¸Â¤ë)¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÉô
15ºÐ°Ê¾å(Ãæ³Ø¹»Â´¶È¼Ô¢¨)¤Î¼Ò²ñ¿Í¡¦³ØÀ¸¡¢°¦ÃÎ¸©ºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß¹»¡¦½Ð¿È¼Ô
¢¨2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Çºß³ØÃæ¤È¤¹¤ë¡£
¡ý¹â¹»ºß³Ø¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ý³Ø¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾
¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä¸å±ç¡¦¼çºÅ¼Ô¤Î¿äÁ¦¤¹¤ë¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¥×¥íµÚ¤Ó¸¦½¤À¸
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡¡Âç²ñ¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Âç²ñ¤ÏÅöÆü¤Î¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£´ÑÀï
Í´ÑµÒ»î¹ç
¢¨½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Á(2Ëç)Äó¶¡
¢¨¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÂç²ñ¤Î´ÑÀï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÃµ
²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ï¹©¶ÈÃÄÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤ª¤ê½ÂÂÚ¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ½¸¹ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://camp-fire.jp/projects/914707/view
¡Ú¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÌä¤ï¤ºÇ®Àï¤ò¡ª¡Û¥´¥à¥Î¥¤¥Ê¥¥«¥Ã¥×2026¤ÇÃÏ°è¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡ã1·î28Æü¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿ー¥È¡ª¡ä
¢£¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¡¢
¡¦Âç²ñÅöÆü¤Î¼Ì¿¿
¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ªÌ¾Á°¤Þ¤¿¤Ï´ë¶È¥í¥´·ÇºÜ
¡¦Âç²ñ½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤ä¥µ¥¤¥ó´ó¤»½ñ¤
¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸ÂÄê¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤ä¥µ¥¤¥ó´ó¤»½ñ¤¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°èÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÁÃÍ¤ÎÈ¯¿®¤òº£¸å¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tsunagari-funding.com/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mirai-queens.jp/contact/
¢£¥µ¥Ýー¥È´ë¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤3-13-1 DEUX TOURS EAST¥¿¥ïー52F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ¥Îº¬Íº»Ö
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È¡¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¿ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.f-innovations.co.jp/