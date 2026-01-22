´Ú¹ñ¤ÎµìÀµ·î¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¼çÍ×¶õ¹Á¤äË¬ÆüµÒ¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡·èºÑ¶È³¦¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥êー¥É¤¹¤ë¹ñºÝ¥«ー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUnionPay¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Ú¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëUnionPay¥«ー¥É²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤äÂÎ¸³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤äÍøÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤â´Ñ¸÷¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬ÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2·î17Æü¤ËÇ÷¤ë´Ú¹ñ¤ÎµìÀµ·î¤òÁ°¤Ë¡¢Ë¬Æü´Ú¹ñ¿Í¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µìÀµ·î¡Ê¥½¥ë¥é¥ë¡Ë´ü´Ö¤âÆüËÜ¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÂÎ¸³¤ò¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î17Æü¤ËÇ÷¤ë´Ú¹ñ¤ÎµìÀµ·î¡Ê¥½¥ë¥é¥ë¡Ë¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Ë¬ÆüÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢UnionPay¥«ー¥É¤Ç¤Î·èºÑ¤Ë¤è¤ë³ä°ú¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µìÀµ·î´ü´ÖÃæ¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¤ªÆÀ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ìÉô¤ò¡¢°Ê²¼¤Ë¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼çÍ×¶õ¹Á¡Ó
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü～2026Ç¯2·î28Æü
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§»ØÄê¶õ¹Á¤ª¤è¤ÓÌÈÀÇÅ¹¤ÇºÇÂç4,000±ß³ä°ú
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥«ー¥É¡§Á´¤Æ¤Î¶äÎþ¥«ー¥É(ÆüËÜ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤ÎUnionPay¥«ー¥É¤ò½ü¤¯)
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¡¢62¤«¤é»Ï¤Þ¤ëUnionPay¥«ー¥É
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙURL¡§
https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/1068037178512?type=1
¡Ò¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ó
- ²ÃÌÁÅ¹¾Ò²ð¡§¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍÌ¾¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£³ä°ú¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¤¢¤ëÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§ 2025Ç¯11·î1Æü～2026Ç¯12·î31Æü
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡§»ØÄê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎUnionPay¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤Ç¡¢ºÇÂç7¡ó¥ª¥Õ³ä°ú
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥«ー¥É¡§62¤«¤é»Ï¤Þ¤ëUnionPay¥«ー¥É
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙURL¡§
https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant/8653529641?type=1
¢£UnionPay¥«ー¥É¤È¤Ï
UnionPay¥«ー¥É¤Ï¡¢À¤³¦183¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£84¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¶äÎþ¥«ー¥É²ñ°÷¤Ï¡¢¶äÎþQR¥³ー¥É·èºÑ¤ä¶äÎþ¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¡ÊUnionPay¥â¥Ð¥¤¥ëPay¡Ë¤ò´Þ¤à¶äÎþ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡UnionPay¥«ー¥ÉWEB¥µ¥¤¥È¡§http://www.unionpayintl.com/jp/
¢£UnionPay International¡Ê¶äÎþ¹ñºÝ¡Ë¤È¤Ï
¶äÎþ¹ñºÝ¤Ï¡¢²ñ°÷À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¶äÎþ¥«ー¥É¤Î³¤³°²ÃÌÁÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥«ー¥É¤ÎÈ¯¹Ô¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¶äÎþ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹ñºÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶äÎþ¹ñºÝ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥«ー¥ÉÊÝÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ê¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°È¯¹Ô¶äÎþ¥«ー¥É²ñ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2006Ç¯¤è¤ê¥«ー¥ÉÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¤·¡¢¶äÎþ¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤Ï¼çÍ×¤Ê¾ÃÈñ¥·ー¥ó¤ò¤¹¤Ç¤Ë¥«¥Ðー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÂç¼ê¶ä¹Ô¤äÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£