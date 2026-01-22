Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤²ð¸î¸½¾ì¤Ç¡¢»ÜÀß¤Ï¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«
²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÄ©Àï¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ÎÀ©Ìó¡¢¿ÍºàÉÔÂ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î´Ø·¸À¡£
Àµ²ò¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¿ÁªÂò¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÄ©Àï¤äÈ½ÃÇ¤Ï¡¢À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤òÌä¤ï¤º¡¢
³°¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
²ð¸î¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀÅ¤«¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¡¦Âè8²ó ²ð¸î»ÜÀßAWARD¤ÎÍÍ»Ò¡£»ÜÀß¡¦Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¸½¾ìÆ±»Î¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò4U¤Ï¡¢
Á´¹ñ¤Î²ð¸î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤òË¬¤Í¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¤äÈ½ÃÇ¤Ë´ó¤êÅº¤¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÄ©Àï¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÈÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦Í¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë
¡Ú4U SELECTION¡Û²ð¸î»ÜÀßAWARD¤Ç¤¹¡£
¥Æー¥Þ¡Ö±Û¶¡×¡ÃÁ´¹ñ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È»ÜÀß
º£Ç¯¤Ï¡Ö±Û¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¡¦Â¿À¤Âå¡¦Ê¬Ìî¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ7»ÜÀß¤ò¥Î¥ß¥Íー¥È¡£
£±.½»Âð·¿ÍÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à ·ë¤Î¼ùÅ·Çò
¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë
£².ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à °¦ÃÎ¤¿¤¤¤è¤¦¤ÎÅÎ
¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ë
£³.Ê£¹çÊ¡»ã»ÜÀß¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÚÅÄ¤ÎÎ¤
¡Ê°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¡Ë
£´.ÂðÏ·½ê¤è¤ê¤¢¤¤
¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë
£µ.°åÎÅ²ð¸îÊ»Àß·¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹ LYKKE¤ß¤¤¤±
¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë
£¶.ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Ûー¥à ¶ä°É°Ã ·êÀ¸俱³ÚÉô
¡ÊÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¡Ë
£·.¥Ç¥¤¥±¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¡¡¡¡¡¤Ë¤®¤ä¤«
¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡Ë
Âè9²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢
¡Ö±Û¶ ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¡¢²ð¸î¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿¼ÂÁ©¤ÈÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ò»ÜÀß¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤º¡¢
ÃÏ°è¡¦Â¿À¤Âå¡¦°ÛÊ¬Ìî¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿
Á´¹ñ7»ÜÀß¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆÃÊÌ¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
ÌÂ¤¤¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸½¾ì¤ÇÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿
¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÁ©¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Î¥ß¥Íー¥È»ÜÀß°ìÍ÷¡¦ÁªÄêÍýÍ³¡¦ÆÈ¼«É¾²Á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://4uaward9th.peatix.com/v
¸½¾ì¤Î¶¦´¶¤¬Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ò·è¤á¤ë¡Ã»öÁ°WEBÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü
¡Ú4U SELECTION¡Û²ð¸î»ÜÀßAWARD¤Ï¡¢
»öÁ°WEBÅêÉ¼¤ÈÅöÆüÅêÉ¼¤ÎÁíÆÀÉ¼¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿»ÜÀß¥Ù¥¹¥È3¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿»ÜÀß¤ò¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤¬·ë²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢»²²Ã·¿¤ÎAWARD¤Ç¤¹¡£
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ã±Û¶¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ë¡ª
(³ô)Happy ¼óÆ£µÁ·É »á
¤Ò¤í¤³(87) »á¡Ê¥á¥¿¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ë
(³ô)POLTE BONHEUR ÂçÀÐÌÐÈþ »á
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢
¥Æー¥Þ¡Ö±Û¶¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿À®¸ùÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Û¶¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¡¢³ëÆ£¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿È½ÃÇ¤â´Þ¤á¤¿
¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ï¤Ã¤Ôー¤Î²È¤í¤Ã¤±¤ó¡×¤Ï¡¢
²ð¸îÊ¡»ã¡¦ÃÏ°è¡¦Â¿À¤Âå¤¬¸ò¤ï¤ë¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö±Û¶¡×¤ò¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÂÎ´¶¤Ç¤¤ë²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
²ð¸î»ÜÀßAWARD¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢
Ã¯¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤òÀ¸¤à¤³¤È¡£
Ã¯¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¡£
¤½¤ÎÏ¢º¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢
Âè9²ó¡Ú4U SELECTION¡Û²ð¸î»ÜÀßAWARD2025¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè9²ó¡Ú4U SELECTION¡Û²ð¸î»ÜÀßAWARD2025
- ¥Æー¥Þ¡§ ±Û¶ ¡ÊBoundary Crossing¡Ë
- ³«ºÅ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～17:00
- ²ñ¾ì¡§¤Ï¤Ã¤Ôー¤Î²È¤í¤Ã¤±¤ó¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë
- ÆâÍÆ¡§É½¾´¼°¡¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¥Î¥ß¥Íー¥È»ÜÀß¥×¥ì¥¼¥ó¡¿»²²Ã¼Ô¸òÎ®
- ¼çºÅ¡§4U LLC
¢£ »öÁ°WEBÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë0:00 ～ 2·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
- ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È»ÜÀß
- ÊýË¡¡§WEB¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÅêÉ¼¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
- ·ë²Ì¡§Ç¯´ÖÂç¾ÞÁªÄê¤Î½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç
»öÁ°WEBÅêÉ¼¥Õ¥©ー¥à¡Ê1¿Í3É¼¤Þ¤Ç¡Ë :
https://forms.gle/bVMWBtaJGTPZGQoK7
¢£ ¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://llc4u.co.jp/4uaward9th/
- »²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://4uaward9th.peatix.com/
¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦¶¨ÎÏ´ë¶È