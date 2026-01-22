MAMORIO ¡ß ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³ØÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡È½õ¤±¤òµá¤á¤ë°Õ»×¡É¤òÅÁ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç
¢¥¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼NEARIZE¡Ë¤Ï¡¢ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô ´ë²è¹½ÁÛ³Ø²Ê4Ç¯¡¦ÅÏîµÍ¼²»¤µ¤ó¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ë°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¼Â¾ÚÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òµ»½ÑÌÌ¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈï³²¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¸ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¶²ÉÝ¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢¸å²ù¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¸Ä¿Í¤ÎÆâÂ¦¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¡×¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤ò¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÀÅ¤«¤Ê°Õ»×É½¼¨¡É¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢NEARIZE¤¬Äó¶¡¤¹¤ëBluetooth¥¿¥°¡ÖMAMORIO¡×¤òµ»½ÑÅª¤Ê¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÅÅÇÈ¼×ÃÇ¥«¥Ðー¤ÎÃåÃ¦¤ò¥È¥ê¥¬ー¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¶¨ÎÏ¼Ô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ØÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¿»÷ÂÎ¸³ÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¸¡¾Ú¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´Ê°×Åª¤ÊÂÎ¸³ÈÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤äÀ½ÉÊ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â°Õ»×¤ò¼¨¤»¤ë¡×¡Ö¼þ°Ï¤¬¡ÈÃ¯¤«¤¬½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ËÉÈÈ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÆâ¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦¶õ´Ö¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢
¡¦ÍøÍÑ»þ¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë
¡¦Âè»°¼Ô¤¬ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¡¦¡È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤è¤ëÍÞ»ß¸ú²Ì¤Î²ÄÇ½À
¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤È¡¢´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤¬¸ò¤ï¤ë¼Â¾Ú¤Î¾ì¤Ë
NEARIZE¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Bluetooth¥¿¥°¡ÊMAMORIO¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×ÍÑ¤Îµ¿»÷ÂÎ¸³¥¢¥×¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÁêÃÌÂÐ±þ¡¢¼Â¾Ú¤Ë¸þ¤±¤¿Àß·×ÌÌ¤Ç¤Î°Õ¸«¶¦Í¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÂ¥¤ä¾¦ÍÑÅ¸³«¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¡¢³ØÀ¸¤Î»î¹Ôºø¸í¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÏ¢·È¤Ç¤¹¡£
NEARIZE¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤ä¥â¥Î¤Î¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¯¡×µ»½Ñ¤¬¡¢ËÉÈÈ¤ä¸«¼é¤ê¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Å¤é¤¤¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¾Ú¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢Â´¶ÈÀ©ºîÅ¸¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¶¦Í¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NEARIZE¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â¾Ú·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤â¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤Èï³²¤ò¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë´Ø¤ï¤êÊý¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§À¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤ÃÔ´ÁÈï³²¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¡ÊÂ´¶ÈÀ©ºî¡Ë
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô ´ë²è¹½ÁÛ³Ø²Ê
Ï¢·È´ë¶È¡§NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
¡¡¡¦Bluetooth¥¿¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¿»÷ÂÎ¸³ÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯»Ù±ç
¡¡¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó¸¡¾Ú¶¨ÎÏ
¡¡¡¦Â´¶ÈÀ©ºîÅ¸¼¨¤Ø¤Îµ»½ÑÅª¥µ¥Ýー¥È
NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Çー¥¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡ÖMAMORIO¡×¤äË¡¿Í¸þ¤±»ñ»º´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMAMORIO Biz¡×¡¢²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±¸«¼é¤êÄÌÃÎ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥»¥Ä¥Æ¥ë¡×¡¢¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ê¥µ¥È¥ë¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÀÜ¸¡ÃÎµ»½Ñ¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò¼´¤Ë¡¢Æü¾ï¤ä¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤¡È¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NEARIZE³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-3-5 ¥è¥·¥¤¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÁýÌÚ Âç¸Ê
ÀßÎ©¡§2012Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¡ÖMAMORIO¡×¡¢¥¹¥Þー¥È¥¿¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖMAMORIO Biz¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥È¥ë¡×¤ÎÄó¶¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nearize.co.jp