¾ÊÅÅÎÏ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤ÎAMD Ryzen(TM) AI MAX+ 392¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401EA¡×¤Ê¤É2À½ÉÊ2¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½
¡¡ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ASUS¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥·¥êー¥º¡ÖASUS TUF Gaming¡×¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë2À½ÉÊ2¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401EA¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥ÈGPU¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢AI½èÍý¤ËºÇÅ¬¤ÊºÇÂç50TOPS¤ÎNPU¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåAIÂÐ±þAPU¡ÖAMD Ryzen(TM) AI MAX+ 392¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡×¤È¡¢¹âÂ®½èÍý²ÄÇ½¤Ê64GB ¥á¥â¥ê LPDDR5X-8000¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401UM¡×¤Ï¡¢NPU¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ºÇÂç16TOPS¤ÎAIÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡ÖAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¤«¤éAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëGPU¡ÖNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ASUS TUF Gaming A14 FA401EA
¡Ê¥¤¥§ー¥¬ー¥°¥ìー¡Ë
ASUS TUF Gaming A14 FA401UM
¡Ê¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
¢¨À½ÉÊ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Çä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÆüËÜ¸ì¥ー¥Üー¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤ª¤è¤Ó²Á³Ê
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1665_1_ba2bdab027b9ba978981185a270b0323.jpg?v=202601220621 ]
¢¨º£²óÈ¯É½¤ÎASUS TUF Gaming A14 FA401EA¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FA401EA.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨º£²óÈ¯É½¤ÎASUS TUF Gaming A14 FA401UM¤Î¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.asus-event.com/pr/asusjp-spec-FA401UM-R7R5060W.pdf)¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦°µÅÝÅª¤Ê½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëAMD Ryzen(TM) AI¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401EA¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎAMD Ryzen(TM) AI MAX¡Ü 392¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AMD Ryzen(TM) AI MAX+ 392¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉPCµé¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤AAA¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤Ë¤â¡¢³°½Ð»þ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°»þ´Ö¤òÀáÌó¤·¤Ê¤¬¤é·Ú¤¤ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÅÅÎÏÎÌ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤ä»ÈÍÑ¾ì½ê¤¬Â¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ºÇÂç50TOPS¤ÎNPU¤âÅëºÜ¤·¡¢Copilot¡Ü PC¤Ë¤â½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401UM¡×¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç16TOPS¤ÎNPU¤òÅëºÜ¤¹¤ëAMD Ryzen(TM) 7 260¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡¢ÊÔ½¸¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI µ¡Ç½¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê AI µ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤äAAA¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡¢¿·¿§¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥á¥â¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Çºî¶È¤Ë¤â¥²ー¥à¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò¼Â¸½
¡ÖASUS TUF Gaming A14 FA401EA¡×¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¹âÂ®LPDDR5X 8000MHz 64GB¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥â¥ê¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥ê(DRAM)¤È¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê(VRAM)´Ö¤Ç³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤ò¹â¤á¤¿¤¤AAA¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê¤ÎÇÛÊ¬¤òÁý¤ä¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ÎÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢À¸»ºÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥â¥ê¤ÎÇÛÊ¬¤òÁý¤ä¤·¡¢Ê£¿ô¥¿¥¹¥¯¤Î½èÍý¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥â¥ê¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤Ï¡¢ASUS¤ÎÀßÄê¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖArmoury Crate¡×¤è¤êÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇË×Æþ´¶¤¬¹â¤¤2.5K±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¡ASUS TUF Gaming A14 FA401EA¤ª¤è¤ÓASUS TUF Gaming A14 FA401UM¤Ë¤Ï¡¢Á¯ÌÀ¤Ê²òÁüÅÙ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹2.5K¡¢²èÌÌÀêÍÎ¨Ìó88¡ó¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ3ms¡¢14·¿±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢180ÅÙ¤Þ¤Ç³«¤¯¥Ò¥ó¥¸¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½
¡¡ASUS TUF Gaming A14 FA401EA¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«0.1mm¤ÎÇö¤µ¤Ç97Ëç¤Î¥Ö¥ìー¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ASUS TUF Gaming A14 FA401UM¤Ë¤Ï89Ëç¤Î¥Ö¥ìー¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÌ¤Î¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢ÎäµÑÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢0.1£í£íÄ¶Çö·¿¤Î¥Õ¥£¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤ÏÆâÉô¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÇÓ½Ð¤·¡¢ÎäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤â°Â¿´¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥°¥ìー¥É¤Î·øÏ´À¤ò³ÎÊÝ
¡¡ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬Äê¤á¤ë·³»öµ¬³Ê¤ÎMILµ¬³Ê(MIL-STD 810H)¤Ë½àµò¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤·øÏ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Îー¥ÈPC¤è¤ê¤â¿¶Æ°¤ä¾×·â¡¢¹â²¹´Ä¶¤äÄã²¹´Ä¶¤Ê¤É¤ËÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ïー¥É¤ÊÆü¾ï»È¤¤¤ä»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ë¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦²÷Å¬¤Ê²»À¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¹Ô¤¨¤ëAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡¤³¤Á¤é¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î²»À¼¤Ë¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ëAI¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¤Ë¤Î¤ß¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¸þ¤Î¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÊ¹¤¤ä¤¹¤¤²»À¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤¬²»¼Á¤ò³Ø¤ó¤Ç¥Î¥¤¥º¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¤«¤é¤Î²»À¼½ÐÎÏ»þ¤Ë¤ÏHi-ResÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Î¾ã¸¶°ø¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯½¤Íý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¸Î¾ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íî²¼¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤ä¿åË×¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸Î¾ã¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÖASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾Ú¡×¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÍÎÁ¥µー¥Ó¥¹¤ÈË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ¸ú´ü´Ö¤äÂÐ±þ²ó¿ô¡¢¸Î¾ã»þ¤ÎÉéÃ´¶â¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏASUS¤Î¤¢¤ó¤·¤óÊÝ¾ÚWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü ASUS JAPAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Alvin Chen¥¢¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥«ー¥É¤Ê¤É¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¹âÀÇ½¥Ñー¥Ä¤òÆüËÜ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡¢ASUSTeK Computer Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ASUS¤ÎChromebook¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥ÉROG (Republic of Gamers) ¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤ª¤è¤Ó¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢Á´¤Æ2023Ç¯ÆüËÜ¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢1°Ì*¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ASUSµÚ¤ÓROG¤Ï¡ÖStart with People¡Ê¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¡Ë¡×¤ÎÍýÇ°¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£*BCN¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼«¼ÒÄ´¤Ù