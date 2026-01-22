BAKE INC.¤Î¥¹¥¤ー¥ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÈÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¡Ã¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¤Õ¤¦¤±¤¤¡ÙÂè2ÃÆ¡ªÅçº¬¸©¡È½Ð±ÀËõÃã¡É¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò BAKE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§»³ÅÄ½ãÊ¿¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCAKE.TOKYO¡Ê¥±ー¥¥É¥Ã¥È¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¡ÈÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÀ¸¤ß¤À¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¤Õ¤¦¤±¤¤¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ØÅçº¬¸©»º ½Ð±ÀËõÃã¤Î¥Æ¥£¥°¥ì¡Ù¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBAKE the ONLINE¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ï·ÊÞÃã±à¤Î¡Ö½Ð±ÀËõÃã¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Æ¥£¥°¥ì
»³±¢ÃÏÊý¤Îµ¤¸õ¤È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤¬°é¤à¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÈÇ»¤¤»ÝÌ£
¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¤Õ¤¦¤±¤¤¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø½Ð±ÀËõÃã¤Î¥Æ¥£¥°¥ì¡Ù¡£Åçº¬¸©¤Î½Ð±ÀÃÏÊý¤Ç¡¢ÌÀ¼£40Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÃã±à¡ÖÅí¿é±à¡Ê¤È¤¦¤¹¤¤¤¨¤ó¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½Ð±ÀËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åçº¬¸©¡¦½Ð±ÀÃÏÊý¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ªÃã¤Å¤¯¤ê¤ä¤ªÃãÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÀÎ¤«¤é¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò·ë¤Ö¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÃã¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¡ÉÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤¸õ¤äÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆÞÅ·¤Îµ¤¸õ¤¬°é¤à¡¢½Ð±ÀËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§Ì£¤È»ÝÌ£
¡¡½Ð±À¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë»³±¢ÃÏÊý¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆÞ¤ê¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤ÃÏ°è¡£Æü¾È»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃãÍÕ¤Î¿§¤ÏÇ»¤¯Á¯¤ä¤«¤Ë¡¢»ÝÌ£¤òÃß¤¨¤Æ°é¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡ÖÅí¿é±à¡×¤ÎËõÃã¤Ï¡¢»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤ÉÊ¼ï¡Ö¤µ¤¨¤ß¤É¤ê¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢½Â¤ß¤¬½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Å°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÄ´À°¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¡¢ËõÃãËÜÍè¤Î¿¼¤¤»ÝÌ£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Ð±ÀËõÃã¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¡¢¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¡ÖÅí¿é±à¡×¤Î½Ð±ÀËõÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ø½Ð±ÀËõÃã¤Î¥Æ¥£¥°¥ì¡Ù¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊËõÃã¤Î¹á¤ê¤È¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»ÝÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¤Ò¤È¤¯¤Á¡ÉËËÄ¥¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢½Ð±ÀÃÏÊý¤Î²º¤ä¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÉ÷·Ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢¹á¤ê¹â¤¤½Ð±ÀËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ØÅçº¬¸©»º ½Ð±ÀËõÃã¤Î¥Æ¥£¥°¥ì¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëCAKE.TOKYO¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é(https://cake.tokyo/103563)¡Êµ»ö¤Î¸ø³«¤Ï2/1¡ÊÆü¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡üÅçº¬¸©»º ½Ð±ÀËõÃã¤Î¥Æ¥£¥°¥ì 3¸ÄÆþ
¡¡ÌÀ¼£40Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞÃã±à¡ÖÅí¿é±à¡×¤Î½Ð±ÀËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£»³±¢¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¡¢¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃãÍÕ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ìÌ£¤È³Î¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Æ¥£¥°¥ì¡×¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²Á³Ê¡¡¡¡¡§1,188±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ ÈÎÇä¾ì½ê¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/cake-tokyo-izumo-tigre)¡×
¢£ ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ã¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¤Õ¤¦¤±¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÀ¸¤ß¤À¤·¡¢Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¤Ò¤È¤¯¤Á¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ø¤Ò¤È¤¯¤Á¤Î¤Õ¤¦¤±¤¤¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡¡¥¹¥¤ー¥ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö160·ï°Ê¾å¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ä¥¹¥Èー¥êー¤Þ¤Ç¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÁÇºà¤È¡¢¤½¤ì¤ò°é¤àÀ¸»º¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤¤¤¦¡È¤Ò¤È¤¯¤Á¡É¤Ë¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãCAKE.TOKYO¡Ê¥±ー¥¥É¥Ã¥È¥Èー¥¥çー¡Ë¤È¤Ï¡ä
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤Ë¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥ÄWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢Ç¯´Ö160·ï°Ê¾å¤Î¼èºà¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://cake.tokyo/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¡¡¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒBAKE¡Ê¤Ù¥¤¥¯¡Ë¡¡±Ñ¸ìÉ½µ¡§BAKE INC.
¡¦ÁÏ¡¡¶È¡§2013Ç¯4·î
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡»³ÅÄ½ãÊ¿
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©108-0071 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ3-19-1 ¶½ÏÂÇò¶âÂæ¥Ó¥ë6F
¡¦´ë¶È¾ðÊó¡§https://bake-jp.com/
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢EC¥µ¥¤¥È¡ÖBAKE the ONLINE¡×±¿±Ä¡¢Web¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä
¡¦Å¸³«¤¹¤ë¼çÍ×¤Î²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¤Î¥Áー¥º²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖBAKE CHEESE TART¡×¡¡¡¡¡¡ ¡Êhttps://cheesetart.com¡Ë
¡¡¾Æ¤¤¿¤Æ¥«¥¹¥¿ー¥É¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¡ÖRINGO¡× ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Êhttp://ringo-applepie.com¡Ë
¡¡¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥ÉÀìÌçÅ¹¡ÖPRESS BUTTER SAND¡× ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡Êhttps://buttersand.com¡Ë
¡¡²Í¶õ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡Ö¤·¤í¤¤¤·ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡×¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡Êhttps://shiroishi-yougashiten.com/)
¡¡¥Ê¥Ã¥Ä²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Öcaica¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡Êhttps://caica-nuts.com/¡Ë
¡¡ÊÆ²Û¤Î¿·¶ÃÏ¡Ö¥Èー¥¥çーÀùÌß¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡ ¡Êhttps://senbei.tokyo/¡Ë
¡¡Å©¤ë¼¶¤Î¹ÈÃã²Û»Ò¡ÖTeaDrop.¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡Êhttp://tea-drop.com¡Ë