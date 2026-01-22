Âçµ¬ÌÏÄÂÂß¥·¥êー¥º¤Îµï½»ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTotsu Residence¡×¤¬Ê¡²¬½éÅ¸³«¡ÖTotsu Residence Hakata East¡×
Åìµþ¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖTotsu Residence Hakata East¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ª¤è¤Ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤ò´°Î»¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë½×¹©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2001Ç¯½×¹©¡ÊÃÛ24Ç¯¡Ë¤ÎÅ´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÄÌ¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÔÆ°»ººÆÀ¸¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂ¨¤·¤¿¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á´¶¡×¤ò»ý¤Ä½»´Ä¶¤Ø¤Èºþ¿·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇîÂ¿¡×±ØÅÌÊâ9Ê¬¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÍøÊØÀ¤ò¸Ø¤ëÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÊª¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢µï½»¼Ô¤äÃÏ°è¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãTotsu Residence Hakata East¤ÎÆÃÄ§¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ä
1.¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¡×¡£´ûÂ¸¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄ´ÏÂ
³°ÊÉ´ðÃÅÉô¤ä¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸·úÊª¤Î½Å¸ü´¶¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê°Õ¾¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ËÁê±þ¤·¤¤Íî¤ÁÃå¤¤È¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£
2. ÃÏ°è´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°·×²è
·úÊª¼þ°Ï¤Ë´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÇÛ¤·¡¢Ìë´Ö¤ÎÉ½¾ð¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Á°ÌÌÆ»Ï©¤ò¾È¤é¤¹¡Ö³¹Åô¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÉÕ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉÈÈ¤ä·Ê´Ñ¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
3. ÁÇºà¤È¸÷¤Ç¡Ö¶õ´Ö¤Î¼Á¡×¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ï¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¼Á´¶¤ò¸½Âå¤Î¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¿å½à¤Ø¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÈÌÀ¤ò½À¤é¤«¤Ê¸÷¤Ø¹¹¿·¤·¡¢¹â¤¤Å·°æ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÇÛÃÖ¡£²¹¤«¤ß¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¡¢ÉÊ³ÊÉº¤¦·ÞÉÐ¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãTotsu Residence ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖTotsu Residence¡×¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÄÂÂß¥·¥êー¥º¤Îµï½»ÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Î©ÃÏ¡¢µ¬ÌÏ¡¢·úÊª¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿Êª·ï¤Ë¤Î¤ß´§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤Ç4Êª·ïÅ¸³«¤·¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï½é¤ÎÊª·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãTotsu Residence Hakata East Êª·ï³µÍ×¡ä
Êª·ïÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§Totsu Residence Hakata East
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÅì¸÷1-3-17
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¼¯»ùÅçËÜÀþ¡ÖÇîÂ¿¡×±Ø ÅÌÊâ9Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÅìÈæ·Ã¡×±Ø ÅÌÊâ10Ê¬
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡¡¡§Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ ÃÏ¾å12³¬·ú
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡¡¡§2,368.23Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
½×¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2001Ç¯9·î¡Ê2025Ç¯12·î ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö´°Î»¡Ë
²þ½¤ÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Õ¥¡¥µー¥É´ðÃÅÉô¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡¢³Æ³¬¶¦ÍÑÉô¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë Åù
»ö¶È¼ç¡¡¡¡¡¡¡§ÅìÄÌÉÔÆ°»ºÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò
»Ü¹©²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ó¥Ð¥«¥ó¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¥º