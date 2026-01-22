¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥æー¥¹ÀìÌçÅ¹ OKURA¤ÎÂæÏÑ2¹æÅ¹ ¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¥ªー¥×¥ó
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£·ëÂ¢¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÂæÏÑ¸½ÃÏË¡¿Í2nd STREET TAIWAN Co., Ltd.¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥ÈÂæÏÑ¡¿Àµ¼°Ì¾¾Î¡§ÂæßÔ¶ËÍà¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑ ÂæËÌ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢Èª»°Ç·¾ç¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ê¤³¤¯¤Õ¤¤Í¤ó¤«¤ó¤Æ¤ó¡Ë¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù³°´Ñ¡ä
¡¡¡ØOKURA by 2nd STREET¡Ù¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥ÈÂæÏÑ¤È¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥æー¥¹¤òÀìÌç¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒOKURA¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë²°¹æ¤Ç¤¹¡£¿Í»ö¡¦·ÐÍý¡¦Êª·ï³«È¯¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹µ¡Ç½¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê½ÐÅ¹¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ç´û¤Ë³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò³è¤«¤·¡¢OKURA¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ØOKURA by 2nd STREET¡Ù¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ëOKURA¤Ï¡¢ÅöÅ¹¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯10·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ÂæÏÑ1¹æÅ¹¡ØOKURA by 2nd STREET Ãé¹§Éü¶½Å¹¡Ê¤Á¤å¤¦¤³¤¦¤Õ¤Ã¤³¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡Ù¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËOKURA¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë2¹æÅ¹¤Î½ÐÅ¹¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î½ÐÅ¹¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæËÌ»Ô¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡ØOKURA by 2nd STREET¡Ù¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤È»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î»Ô¾ìÆÃÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÃÊ³¬Åª¤Ê³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú½ÐÅ¹Î©ÃÏ¡Û
¡¡¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¿®µÁ¶è¤Ï¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤ÇÊ¸²½¡¦¾¦¶È¡¦´Ñ¸÷¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¹ñÎ©Ô¢ÉãµªÇ°´Û¤äÂæËÌ¥¢¥êー¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥Õ¥§¤äÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¢É´²ßÅ¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ÎÃÏ¸µµÒ¤«¤é¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤ÁØ¤¬Â¿¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¿®µÁ¶è¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÙÍµÁØ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー»Ö¸þ¤ÎÊý¤ä¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤É¤Î½¸µÒ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ï³ÑÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÊý¤«¤é¤âÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢½é¸«µÒ¤ÎÍèÅ¹¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼è°·¾¦ºà¡¿Çä¾ì¡Û
¡¡¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1¹æÅ¹¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤Ë»Ù»ý¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä²Á³ÊÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¾®ÊªÎà¤Ê¤É¡¢Ìó300ÅÀ¤Î¥ê¥æー¥¹¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖHERMES¡×¡ÖCHANEL¡×¡ÖLOUIS VUITTON¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ï¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯¹âµé´¶¤¢¤ëÇä¾ì¤Ë»Å¾å¤²¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÌÏ©Éý¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÆ³Àþ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢²÷Å¬¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ëÇä¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡ÙÇä¾ì¡ä
¢£¡ØOKURA by 2nd STREET Ô¢ÉãµªÇ°´ÛÅ¹¡Ù³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂæËÌ»Ô¿®µÁÒ¿¿Î°¦Ï©»ÍÃÊ420éË1Üì
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～20:00
Çä¾ìÌÌÀÑ¡§Ìó15ÄÚ
¼è°·¾¦ÉÊ¡§¥Ð¥Ã¥°¡¢»þ·×¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¾®ÊªÎà¤Ê¤É¡¡Ìó300ÅÀ
¢£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥ÈÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§2nd STREET TAIWAN Co., Ltd.
¡¡¡¡ ¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ÂæßÔ¶ËÍà¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÂæËÌ»ÔÃæÀµÒ¿´ÛÁ°Ï©49éË5Üì
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î30Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢Èª »°Ç·¾ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¸Å°áÎÁ¡¦Éþ¾þÉÊ¤ÎÇã¼èÈÎÇäÅ¹¤Î±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://2ndstreet.com.tw/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒOKURA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ê¡²¬¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¥²¥ª¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤ªÂ¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤Ê¤É¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢Çã¼è¡¦ÈÎÇä¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó±¿±Ä¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Å¹ÊÞ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë20Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒOKURA
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ3ÃúÌÜ53ÈÖ11¹æ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯7·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸Å²ì À¶É§
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡§¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ë»þ·×¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢µ®¶âÂ°Åù¸ÅÊªÉÊ¤Î²·¡¦ÈÎÇä¶È¡¢¹ñºÝÊõ¾þÉÊ¤Ê¤É¤ÎºÅ»öÈÎÇä¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ª¤è¤ÓOKURAÅ¹ÊÞ±¿±Ä¡¢ECÄÌÈÎ»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.wb-ookura.com/