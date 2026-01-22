¡Ú°Õ¼±Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Û7¿Í¤Ë1¿Í¤¬´Ø¿´¤Î¡ÖÂè3¤ÎÁêÂ³¡Ê°äÂ£´óÉÕ¡Ë¡×¤È¤Ï¡¡´±Ì±Ï¢·È¤ÇÈ½ÌÀ¡£¸ÉÎ©¤òËÉ¤®ÃÏ°è»ñ»º¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¿·¤¿¤Ê½ª³è°Õ¼±
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÄÂÎ¤Ø»ñ»º¤òÂ÷¤¹¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§µÜÀî¡¡Âçµ±¡Ë¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤È¤Î¡Ö°äÂ£´óÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆÀîºê»ÔÆâ³Æ¶è¤Ç¹ç·×11²ó¤Î¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¥»¥ß¥Êー¡×¤òÀîºê»Ô¸å±ç¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô153Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢7¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼«¿È¤Î»ñ»º¤ò¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê½ª³è°Õ¼±¤È¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ëー¥º¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<°Õ¼±Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー>
¡Ú¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ø¤ÎÀøºß¥Ëー¥º¡Û
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Î7¿Í¤Ë1¿Í¡Ê14.3%¡Ë¤¬¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ë´Ø¿´¤òÉ½ÌÀ¡£¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥°ÕÍß¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Í¸ú¤Ê°ìÀÐ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸½ÌòÀ¤Âå¡Ê40¡¦50Âå¡Ë¤ÎÁá´ü°Õ¼±¡Û
ÄÌ¾ï¤Ï70Âå°Ê¾å¤¬Ãæ¿´¤ÎÁêÂ³¥»¥ß¥Êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¸¶¶èÅù¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¡Ê40¡¦50Âå¡Ë¤âÍè¾ì¡£¿Æ¤ÎÁêÂ³¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤Î¾Íè¤òÁá´ü¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¡×¤Î¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¡¦¿®Íê¤Î³ÍÆÀ¡Û
Àîºê»Ô¸å±ç¤Ë¤è¤ê¡¢Á´11²ó¤ÇÎß·×193Ì¾¡ÊÊ¿¶Ñ17.5Ì¾¡Ë¤¬Íè¾ì¡£¡Ö¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡×¤¬¡¢¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤¤ÁêÂ³¡¦´óÉÕÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î°Â¿´´¶¤È¿®Íê³ÍÆÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ø¤ÎÀøºß¥Ëー¥º
¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤È¤Ï¡¢°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤´¼«¿È¤Î»ñ»º¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò¡¢ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢NPO¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥ÃÄÂÎ¤ØÂ£¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ø¤Î¾µ·Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ø»ñ»º¤òÂ÷¤¹¡ÖÂè3¤ÎÁêÂ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Î´Ø¿´¹àÌÜ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤ÎÉ¬Í×À¡Ê58.4¡ó¡Ë¡×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÁêÂ³È¯À¸¸å¤Î¼êÂ³¤¡Ê37.7¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢À¸Á°Â£Í¿¤äÁêÂ³ÀÇÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¼é¤ê¤ÎÁêÂ³¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÌ³Åª¤ÊÈ÷¤¨¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬14.3¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÁêÂ³¤òÃ±¤Ê¤ë»ñ»º¤Î°ú¤·Ñ¤®¡ÊËÉ±Ò¡Ë¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Î¾Ú¤ò¼¡À¤Âå¤ä¼Ò²ñ¤Ø¡Ö³è¤«¤¹¡×ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÁØ¤¬¡¢°ìÄê¿ô³Î¼Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁêÂ³ÀÇÂÐºö¡Ê41.2¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò°ä¤·¤¿¤¤¡Ê°ä¸À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÀÇ¶â¤ä¼ÂÌ³Åª¤ÊÉÔ°Â¤ò¤Þ¤º¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÍß¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀìÌçÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃæÎ©Åª¤Ê¾ì¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÂ¸ºß¡£¤³¤Î2ÅÀ¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀøºßÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ»º´Ô¸µ¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½ÌòÀ¤Âå¡Ê40¡¦50Âå¡Ë¤ÎÁá´ü°Õ¼±¤È¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÀ
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤ÎÇ¯ÂåÁØ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï70Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¸¶¶è¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï40Âå¡¦50Âå¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤Î»²²Ã¤âÂ¸ºß¤·¡¢¿Æ¤ÎÁêÂ³¤È¼«¿È¤Î¾Íè¤òÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë¡Ö¥×¥ì¡¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¡×¤Î¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¸¶¶è¤Ç¤Ï¡¢ÀáÀÇ¤äÀÇ¿½¹ð¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Â¾¥¨¥ê¥¢¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢¡Ö¼é¤ëÁêÂ³¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â£Í¿¤ä´óÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¸¤¤»ñ»º¤Î°ä¤·Êý¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ëー¥º¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê»ñ»º¾µ·Ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´óÉÕ´Ñ¤òÊ¤¤¹¿·¤·¤¤·¹¸þ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÃæ¸¶¶è¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÂ°À¤ò»ý¤ÄÁ´¹ñ¤ÎÅÔ»ÔÉô¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µÙÌ²ÍÂ¶â¤ÎËÉ»ß¤äÃÏ°è»ñ»º¤Î´ÔÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡ÖÅÔ»Ô·¿°äÂ£´óÉÕ¿ä¿Ê¤ÎÀè¹Ô»öÎã¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¡¦¿®Íê¤Î³ÍÆÀ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¡¢Á´11²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤ÇÎß·×193Ì¾¡Ê1²óÊ¿¶Ñ17.5Ì¾¡Ë¤ÎÍè¾ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÂ³¤ä´óÉÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ë¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤«¤Ä¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Î´ë²èÃÊ³¬¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿½¸µÒ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡×¤¬»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¡¦°äÂ£´óÉÕ¤Î·¼È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬Êú¤¯¡Ö¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤ÐñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤ÊÉÔ¿®´¶¤ä¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬¸å±ç¤·¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëNPO¤¬±¿±Ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¸ø¶¦¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ö¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°ÁªÂò¡§»ÔÌ±¤¬¸ì¤ë¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¸¡Æ¤¤ÎÇØ·Ê
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÁ±°Õ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢²ÈÂ²·ÁÂÖ¤ÎÊÑ²½¤ä¡ÖÏ·Ï·ÁêÂ³¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢¸½Âå¥·¥Ë¥¢¤¬Êú¤¨¤ëÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°äÂ£´óÉÕ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡×¤ä¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¡¦ÃÏ°è¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÁêÂ³¿Í¤â¹âÎð²½¤¹¤ë¡ÖÏ·Ï·ÁêÂ³¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë°äÂ£´óÉÕ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê°Â¿´´¶¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤½ª³è¡×¤ÎÈ¯¸«¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÁêÂ³¿ÍÉÔºß¤Î¤¿¤á½ª³è¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë°Õ¼±¤·Ä´¤Ù»Ï¤á¤¿»þ¤Ë°äÂ£´óÉÕ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤½ª³è¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É×ÉØºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î°Â¿´¡Ê70Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬ÉÔºß¤Î¤¿¤á¡¢É×ÉØ´Ö¤Çºâ»º¤ò°ä¤·¹ç¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î»ñ»º¤Î¹ÔÊý¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤òÃÎ¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Î»È¤¤Æ»¤¬¸«¤Ä¤«¤ê°Â¿´¤·¤¿¡£
½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ê80Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
»Ò¤É¤â¤ÏÉÔºß¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÀè¤ËÂ¾³¦¡£ÁêÂ³¤Ë¤âÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¾¦Çä¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦Àîºê»Ô¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÏ·Ï·ÁêÂ³¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÉéÃ´·Ú¸º¡Ê80Âå¡¦½÷À¡Ë
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÂ¾³¦¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â60Âå¤ÇÆÈµï¡£¾ÍèÅª¤ËÏ·Ï·ÁêÂ³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î»à¸å¡¢»Ò¤É¤â¤ËÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤È¡Ö°ä¸À¤Ë¤è¤ë»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÁêÂ³¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÁêÂ³ÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢¨¾åµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅúÆâÍÆ¤«¤é¼ñ»Ý¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÍ×Ìó¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¡ÖÀîºê»Ô¥â¥Ç¥ë¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦»ö¶È¼Ô¤Ø
º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤Ç¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¡ÖÅÔ»Ô·¿°äÂ£´óÉÕ¿ä¿Ê¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Üºö¤ÎºÇÅ¬²½¡§Ãæ¸¶¶è¤Î¤è¤¦¤ÊÀÇÌ³°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀìÌç²ÈÏ¢·È¥»¥ß¥Êー¤ä¡¢³ÆÃÏ°è¤Î²ÝÂê¡Ê¶õ¤²È¡¦¸ÉÎ©²½Åù¡Ë¤ËÂ¨¤·¤¿ÉáµÚ·¼È¯¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«¼£ÂÎÏ¢·È¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¡§Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃÏ°è»ñ»º¤ò¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Îºâ¸»¤Ø¤È·Ò¤²¤ë¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê¼õ¤±»®¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø»Ù±ç¡¦Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¦Æ±Å¸³«¤Ë¤è¤ëQOL¸þ¾å¡§¸ÜµÒ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËþÂÅÙ¡ÊQOL¡Ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÍ»µ¡´Ø¤ä»Î¶ÈÃÄÂÎÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤Î³«Àß¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚµÜÀî¤Î»ëÅÀ¡Û°äÂ£´óÉÕ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¡Ø»Ö¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ºÇ¤âÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò»è
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤ò¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤»Ö¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÂ£´óÉÕ¤Ï·è¤·¤Æ¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëµ±¤«¤·¤¤ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤äÏ·Ï·ÁêÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤³¤Î¡ØÀîºê»Ô¥â¥Ç¥ë¡Ù¤¬¡¢»ÔÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢»Ö¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°³Î¼Â¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¤³¤Î¼ÂÀÓ¤ò·È¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è»ñ»º¤òÃÏ°è¤Ç³è¤«¤¹¡Ö¿·¤·¤¤¸ø¶¦¡×¤Î·Á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
監修者プロフィール
µÜÀîÂçµ±¡Ê¤ß¤ä¤¬¤ï¤Ò¤í¤¡Ë¡¡
ÁêÂ³¶õ¤²È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¡ÁÛ¤¤¤È»ñ»º¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£
NPOË¡¿Í ÁêÂ³¡¦ÉÔÆ°»º¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ーÂåÉ½Íý»ö¡¿Âç´õ´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÁÏ¶È38Ç¯¤ÎÂç´õ´ë²è³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¡£¶õ¤²È¡¦ÉÔÆ°»º´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë
ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏ°è»ñ»º¤Î°Ý»ý¡¦³èÍÑ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÀìÌçÊ¬Ìî¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶õ¤²È³èÍÑ
NPO法人 相続・不動産サポートセンター代表理事・大喜企画株式会社 代表取締役社長である、宮川大貴（遺贈寄付コンサルタント・大喜企画株式会社 代表取締役）への取材、講演、メディア出演などのご依頼を承っております。空き家問題に関する専門的な知見や地域活性化の事例紹介など、幅広いテーマでの対応が可能です。ご依頼・お問い合わせは以下までご連絡ください。※本調査結果は、2025年9月～12月に開催されたセミナーの総来場者数193名のうち、有効回答が得られた153名のアンケートに基づき作成しています。
