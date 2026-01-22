Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ GPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó È¯Çä
¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÏÂ¿®É×¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÀ½¤Î¸¦µæ³«È¯ÍÑÂæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¡ÖGPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
GPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó ÅëºÜÎã¡Ê¥á¥¬¥íー¥ÐーVer.3.0¤Ë¡¢GPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢³ÈÄ¥µ¡´ïÍÑÅÅ¸»´ðÈÄ VS-WRC054¤òÅëºÜ¡Ë
¢£¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¡¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¤Î¸¦µæ³«È¯ÍÑÂæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯ÍÑÅÓ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¼ÖÎØ¤Î¶îÆ°Êý¼°¤ä²ÄÈÂ½ÅÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤ÊËÜÂÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ROS 2¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢³Æ¼ï¤Î¥»¥ó¥µー¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¡¦³«È¯¤ÎÌÜÅª¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä²þÂ¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢³«È¯¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿¿¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖGPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NVIDIA(R) Jetson Orin(TM) NX¤òÅëºÜ¤·¤¿¶¯ÎÏ¤Ê±é»»¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPC¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²èÁüÇ§¼±¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê½èÍý¤ò¹âÂ®¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë±é»»´ï¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÌÌ¤Ç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë NVIDIA(R) Jetson Orin(TM) NX¤òÅëºÜ
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëGPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢NVIDIA(R) Jetson Orin(TM) NX¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢YUAN¼ÒÀ½¤Î¡ÖPandora¡Ê16GBÈÇ¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£NVIDIA(R) Jetson ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë·²¤¬³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢³°ÉôRGB¥«¥á¥é¤Ê¤É¤«¤é¼èÆÀ¤·¤¿²èÁü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê±é»»¡¦²òÀÏ¤Ê¤É¤ò¹âÂ®¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë ROS 2´Ä¶¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß
¡¡ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ROS 2´Ä¶¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ºÑ¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸¦µæ³«È¯ÍÑÂæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SDK¤ÏNVIDIA(R) JetPack 6¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¸å¤¹¤°¤ËROS 2ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡Ë Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¶îÆ°²ÄÇ½
¡¡ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö³ÈÄ¥µ¡´ïÍÑÅÅ¸»´ðÈÄ VS-WRC054¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤éËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¶îÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÁö¹ÔÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸¦µæ¡¦³«È¯¤È¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë »ÅÍÍ¤¬°Û¤Ê¤ëGPU¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÅëºÜ²ÄÇ½¡ÊÍ×ÁêÃÌ¡Ë
¡¡¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÀ½¤Î¸¦µæ³«È¯ÍÑÂæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎGPU¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±Åù¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ÊYUAN¼ÒÀ½¡ÖARC6N0 NX¡Ê16GBÈÇ¡Ë¡×¤ä¡¢ËÜ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤¤ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖARC6N0 AGX¡Ê64GBÈÇ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄó°Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÊÀ¼ÒÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
»²¹Í»öÎã¡§ARC6N0 NX¡Ê16GBÈÇ¡ËÅëºÜ¥æ¥Ë¥Ã¥È
¢£¼ç¤Ê»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/38478/table/98_1_a1ed161101e5d9a8afe572bd0d63cff5.jpg?v=202601220551 ]
¡Ê¢¨¡Ë À½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°Web¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¼õÃíÀ¸»ºÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦Âæ¼Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ GPU PC¥ª¥×¥·¥ç¥ó ¡§ ¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¡¡ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§ https://www.vstone.co.jp/robotshop/index.php?main_page=product_info&products_id=5418(https://www.vstone.co.jp/robotshop/index.php?main_page=product_info&products_id=5418)
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢©555-0012¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾ÍäÀî¶è¸æÊ¾Åç 2-15-28
E-mail: infodesk@vstone.co.jp
https://www.vstone.co.jp/
¥ô¥¤¥¹¥È¥ó¡¢Vstone¡¢Robot Shop¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¢¥×¥í¥È¥í¥Ü¤Ï¡¢¥ô¥¤¥¹¥È¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ARM¡¢Cortex¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëARM Ltd.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£HDMI¡¢High-Definition Multimedia Interface¡¢¤ª¤è¤ÓHDMI¥í¥´¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëHDMI Licensing Administrator, Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£NVIDIA¡¢NVIDIA¥í¥´¡¢Jetson¡¢NVIDIA Orin¡¢NVIDIA JetPack¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎNVIDIA Corporation¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Ubuntu¤ÏCanonical Ltd.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ROS¤Ï¡¢Open Source Robotics Foundation, Inc.¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£