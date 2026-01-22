Looop¤È¥Ó¥Ã¥È¥ー¡¢Áê¸ß»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥êー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÈÊë¤é¤·¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉµá¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLooop¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÃæÂ¼ÁÏ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖLooop¡×¡Ë¤È¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡£¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÕïÄÐ¾»Â§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥ー¡×¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢ÁÐÊý¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ª¤è¤Ó´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Áê¸ßÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÆâÍÆ¡¢ÁÀ¤¤
Looop¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥êー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¼çÎÏ»ö¶È¤ÎÅÅÎÏ¾®Çä¥µー¥Ó¥¹¡ÖLooop¤Ç¤ó¤¡×¤Ç¤ÏÌó36Ëü·ï¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¢¨¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÅëºÜIoTµ¡´ï¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤ä¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯µ¡´ï¡ÖGlamo Smart Lock¡×¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥â¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥È¥ー¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¡£¿Í¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥³¥Í¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öhomehub¡×Åù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡È¥Ïー¥É¡É¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¡È¥½¥Õ¥È¡É¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÊë¤é¤·Êý¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÁê¸ß»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿±Ä¶È¶¨ÎÏ¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤È¡Öhomehub¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¡¢¤ª¤è¤ÓGlamo Smart Lock ¤È ¥Ó¥Ã¥È¥ー¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤ÈÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤Î¼ý±×À¤ª¤è¤Ó¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ 2025Ç¯12·î»þÅÀ¡ÖÄó°Æ·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿½»Âð¸þ¤±IoTµ¡´ï¡×¥°¥é¥âÄ´¤Ù
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLooop ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ÁÏ°ìÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥ー¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Looop¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÅÎÏ¶¡µë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òµ¯ÅÀ¤ËÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ç¼«Á³¤Ê·Á¤ØºÆÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸°¤È¤¤¤¦¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÆþ¸ý¡×¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤¦¡ÖÊë¤é¤·¤Î´ðÈ×¡×¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»¤Þ¤¤¤Ï¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÀ°¤¦Â¸ºß¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤ÎÂ¤·»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·Á´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Ì¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤òÀÚ¤êÂó¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÕïÄÐ¾»Â§¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡
¤³¤ÎÅÙ¡¢Looop¤È¤ÎÁê¸ß»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤ÎÎÎ°è¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³ÈÂçÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¶¥Áè°Ê¾å¤Ë¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥È¥ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ï¡¢¤è¤êÂ®¤ä¤«¤ËÀ¸³è¼Ô¤äÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Ó¥Ã¥È¥ー¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLooop¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒLooop¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËºÝ¤·¡¢ÈïºÒÃÏ¤ËÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÇÅÅµ¤¤òÅô¤·´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢2011Ç¯4·î¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥êー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²ÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÄó°Æ¤¹¤ëÅÅÎÏ¾®Çä»ö¶È¡Ê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§Looop¤Ç¤ó¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ½ê¤äÃßÅÅÃÓ¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÉý¹¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à»ö¶È¤òËÜ³Ê²½¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤ÈAI¡¦IoT¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö»È¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡Ö¸¤¯»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©Æü¡§2011Ç¯4·î4Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî3ÃúÌÜ24ÈÖ6¹æ ¾åÌî¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¿¥ïー¡Ê¼õÉÕ17³¬¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO/¼¹¹ÔÌò°÷ ÃæÂ¼ÁÏ°ìÏº
»ñËÜ¶â¡§5,930É´Ëü±ß ¢¨2025Ç¯9·î¸½ºß
Çä¾å¹â¡§50,524É´Ëü±ß ¢¨2025Ç¯3·î´üÃ±ÂÎ
URL¡§https://looop.co.jp/