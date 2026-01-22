À¤ÂÓ¤Î¹ØÇã±Æ¶ÁÅÙ¤ÏºÊ¤¬7³ä¡ªÉ×¤Î¡Ö²¼Ãå¡¦¿²´¬¤¡¦·¤²¼¡×¤Ï60Âå¤ÇºÊ¤Î°Õ¸«¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë
½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÁí¸¦ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¡¦¥¹¥Èー¥ê¥£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆüÌî²Â·Ã»Ò¡Ë¤Ï¡¢´ûº§½÷À308¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë49ÉÊÌÜ¤Î¹ØÇã·èÄê¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢É×¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤Ê¤É»Ù½Ð¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ËÃ¯¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄ´ºº³µÍ×¡§´ûº§½÷À308¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡Ë
¢¡49ÉÊÌÜÃæ¡¢Ìó7³ä¤ÇºÊ¤Î°Õ¸«¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á
²ÈÄí¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë49ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ØÇã·èÄê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÄê¤ÎÎ©¾ì¤Î°Õ¸«¤Ç·è¤Þ¤ë³ä¹ç¤¬30%°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ö¹ØÇã¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄêµÁ¤·Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ª¤è¤½7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÉÊÌÜ¤ÇºÊ¤Î°Õ¸«¤¬¹ØÇãÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÊ¤Î»ëÅÀ¤¬²ÈÄíÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ØÇã¾ìÌÌ¤Ç»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§HERSTORY REVIEW2·î¹æ_²ÈÄí¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë49ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤ÁºÊ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë³ä¹ç
¢¡¡ÖÉ×¡×¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¡§Ç¯Âå¤È¤È¤â¤Ë¹â¤Þ¤ëºÊ¤Î´ØÍ¿
É×¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤Î¹ØÇã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤Ç18¡ó¤¬ºÊ¤Î°Õ¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤ÏÉ×¼«¿È¤Î°Õ¸«¤¬¼ç¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆºÊ¤Î´ØÍ¿¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- É×¤Î²¼Ãå¡¦¿²´¬¤¡¦·¤²¼¡§ 30Âå¤Ç¤ÏÉ×¼çÆ³¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÊ¤Î°Õ¸«¤Ç·èÄê¤¹¤ë³ä¹ç¤¬51.0%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂÂÖ¡§ É×¼«¿È¤¬¼çÂÎ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Î°Õ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ºÊ¤¬É×¤Î»ý¤ÁÊª¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§HERSTORY REVIEW2·î¹æ_É×¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Î¹ØÇã¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄê³ä¹ç
¢¡¡ÖºÊ¡×¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¡§Ìó97¡ó¤¬¼«¸Ê·èÄê¡¢É×¤Î´ØÍ¿¤Ï¤ï¤º¤«2.6¡ó
ºÊ¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¹ØÇã¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤¬È½ÃÇ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î°Õ¸«¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ï1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤º¡¢É×¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÉ×¼«¿È¤ÏºÊ¤Î»ý¤ÁÊª¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§HERSTORY REVIEW2·î¹æ_ºÊ¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Î¹ØÇã¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄê³ä¹ç
¢¡¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¡§Ìó84¡ó¤òºÊ¤¬·èÄê
»Ò¤É¤â´ØÏ¢¤Î¹ØÇã¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹àÌÜ¤ÇºÊ¤Î°Õ¸«¤¬È½ÃÇ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°á¿©¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÏºÊ¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¶µ°é¤ä½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢»Ù½Ð¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉ×¤Î°Õ¸«¤¬²Ã¤ï¤ë¡ÊÉ×ÉØ¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡Ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§HERSTORY REVIEW2·î¹æ_»Ò¤É¤â¤Î¿È¤Î¼þ¤ê¤Î¹ØÇã¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄê³ä¹ç
¢¡¤Þ¤È¤á¡§»Ù½Ð¤Î¡Ö³Û¡×¤È¡ÖÂÐ¾Ý¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ëÉ×ÉØ¤Î¥Ñ¥ïー¥Ð¥é¥ó¥¹
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢²ÈÄíÆâ¤Î¹ØÇã¤ÏÃ±°ì¤Î¼çÆ³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÊÌÜ¤ÎÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤ËÌò³ä¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ºÊ¼çÆ³¤ÎÎÎ°è¡ÊÆü¾ï¡¦¿È¤Î²ó¤ê¡Ë¡§ ¼«¿È¤ÎÉÊÌÜ¡Ê97¡ó¡Ë¤ä»Ò¤É¤â´ØÏ¢¡Ê84¡ó¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É×¤Î¿È¤Î²ó¤êÉÊ¤Ë¤Þ¤ÇºÊ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¾ÃÈñ¤Î¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ÊÁë¸ý¡×¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- É×¤Î±Æ¶Á¤¬Áý¤¹ÎÎ°è¡Ê¹â³Û¡¦»ñ»º¡Ë¡§ »Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ä½»¤Þ¤¤¤Ê¤É¡¢»Ù½Ð¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉ×¤Î°Õ¸«¤¬²Ã¤ï¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¡ä
¡¦É×¡¢ºÊ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë³ä¹ç
¡¦²ÈÄíÆâ¤Î»Ù½Ð¹àÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·èÄê³ä¹ç
¡¦¿Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë·èÄê³ä¹ç
¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤ÏÄêÀÄ´ºº¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁ¡Û¥ì¥Ýー¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.herstory.co.jp/downloaddocument/hsreview202602-free
¢¡½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÁí¸¦¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¡¦¥¹¥Èー¥ê¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½÷À¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ä¿¼ÁØ¿´Íý¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥³ー¥¹(¿¦¶È¡¦²ÈÂ²¹½À®¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¿ÍÀ¸¥³ー¥¹)¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸(Ç¯Îð¡¦Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ)¤Î¸òÅÀ¤«¤é10¤Î¥¯¥é¥¹¥¿ー¤ËÊ¬Îà¤·¡¢ÄêÅÀÅª¤Ë¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄêÎÌ¡¦ÄêÀÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¸ÜµÒÊ¬ÀÏ¤«¤é¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇäÀïÎ¬¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Üºö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¡¦¥¹¥Èー¥ê¥£¡¡https://www.herstory.co.jp/
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¢©154-0024 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°1-37-8 ¥ï¥³ー¥ì»°¸®Ãã²°64¥Ó¥ë 3F
¡ÚTEL¡Û03-6805-3743
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û½÷À¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°(TM)¡ÊWIM¡ËÍýÏÀ¡¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¸¦µæÄ´ºº¡¿ÀìÌç¾ðÊó½ÐÈÇ¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¿¿Íºà°éÀ®»Ù±ç
¡ÚÀßÎ©¡Û1990Ç¯8·î20Æü
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÛÆüÌî ²Â·Ã»Ò
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.herstory.co.jp/contact