¡ÖÀÄÀÚÉä¡×Æ³ÆþÌÜÁ°¡ªÀ°È÷ÉÔÎÉ¤âÈ¿Â§¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÅÀ¸¡¡¦ÅðÆñ¡¦»ö¸Î¡×¤ò¥Õ¥ë¥«¥Ðー¤¹¤ë¡ÖCycle One¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¸ø³«
¼«Å¾¼Ö¥æー¥¶ー¸þ¤±¡ÖÅÀ¸¡ÊÝ¾Ú¡×¡ÖÅðÆñÊÝ¸±¡×¡Ö¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖCycle One¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë ¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Î³ÎÇ§¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¡¦¼ê·Ú¤Ë´°·ë¤¹¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê https://cycle-one.jp/(https://cycle-one.jp/) ¡Ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡2026Ç¯4·î¤è¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´´ÉÍýÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ø
·Ù»¡Ä£¤Î¡Ú¼«Å¾¼Ö¸òÄÌ¥ëー¥ë¥¬¥¤¥É¡Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£½Õ4·î1Æü¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¤â¸òÄÌÈ¿Â§ÄÌ¹ðÀ©ÅÙ¡ÊÀÄÀÚÉä¡Ë¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥ìー¥¤¬¸ú¤¤Å¤é¤¤¡¦¸ú¤«¤Ê¤¤Åù¤Î¡Ö¼«Å¾¼ÖÀ©Æ°ÁõÃÖÉÔÎÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À°È÷ÉÔÎÉ¾õÂÖ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤âÈ¿Â§ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨1
À©ÅÙ³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¹â¤¤¿å½à¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ°ãÈ¿¤Î»ØÆ³¡¦¼èÄù¤ê¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Îã¡Ë¢¨2
- ÎáÏÂ6Ç¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¼«Å¾¼Ö´ØÏ¢¸òÄÌ»ö¸Î·ï¿ô¡§67,531·ï
- Á´¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÀê¤á¤ë¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤Î³ä¹ç¡§Ìó23.2¡ó
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ìー¥¤Î¸ú¤¤ä¥Á¥§ー¥ó¤Î´Ë¤ß¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎËàÌ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¼«¿È¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÀ¸¡¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡×¤¬¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢À°È÷¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Cycle One¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ò·èºö
¤½¤³¤Ç¡¢Cycle One¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡ÖÅÀ¸¡¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¹©ÄÂ¤òÊä½þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÊÅÀ¸¡ÊÝ¾Ú¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·À©ÅÙÆ³Æþ¤ò´ü¤ËÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¬¤è¤ê°ìÁØ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö»ö¸Î¸å¤ÎÈ÷¤¨¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê°ÂÁ´´ÉÍý¡×¤ËÈ¼¤¦¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤¬Ä¹´üÅª¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Cycle One¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://cycle-one.jp/
¢¡ Cycle One¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§
Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¼«Å¾¼Ö¥é¥¤¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥óÁª¤Ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
1. ²ÃÆþÁ°¤ËÈñÍÑ¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡ÖÊä½þÎÁ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
´õË¾¤Î¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢¼ÖÂÎ²Á³Ê¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êä½þÎÁ¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤«¤éÆü¾ï»È¤¤¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¦ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Þ¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×
¡Ö18Ëü±ß¤Î¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö70Ëü±ß¤Î¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÃÆþ¼Ô¤¬¤É¤Î¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÀ¸¡ÊÝ¾Ú¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¡£¤´¼«¿È¤Î¼Ö¼ï¤Ë¶á¤¤»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡¢ºÇÃ»3Ê¬¤Î¡Ö¥¹¥Ôー¥É¿½¤·¹þ¤ß¡×
¤ªÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÃÆþ¼êÂ³¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÀ¸¡»þ¤ä¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÅðÆñ¡¢»ö¸Î¤ÎÊä½þ¿½ÀÁ¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¡ªË»¤·¤¤Æü¾ï¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¡Ö°Â¿´¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Cycle One¤È¤Ï
¼«Å¾¼Ö¤Î¡ÖÅÀ¸¡ÊÝ¾Ú¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÅðÆñÊÝ¸±¡×¡Ö¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±¡×¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
Êä½þ¾å¸Â³Û¡¢ÊÝ¸±ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Î³ÎÇ§¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤ÏCycle One¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Cycle One ¾ÜºÙ¡§https://cycle-one.jp/
3¤Ä¤Î°Â¿´¥µ¥Ýー¥È
1. ÅÀ¸¡ÊÝ¾Ú¡Ú¼Â¼Á¡¢¹©ÄÂ¤¬Ëè²óÌµÎÁ¤Ë¡Û
¡¦ÅÀ¸¡¡¢½¤Íý¡¢ÁÈÎ©¡¢Àö¼Ö¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ¸å¤ÎÀ°È÷¤ä¼êÆþ¤ì¤Ë¤«¤«¤ë¹©ÄÂ¤òÊÝ¾Ú
¡¦¿·¼Ö¡¦Ãæ¸ÅÌä¤ï¤º²ÃÆþ²ÄÇ½¡Ê¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Î¼«Å¾¼ÖÈÎÇäÅ¹¡¦½¤ÍýÅ¹¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½
Îã¡§Äê´üÅÀ¸¡¡¢¥Ö¥ìー¥Ä´À°¡¢¥Á¥§ー¥óÀ¶ÁÝ¡¢¥Ñー¥Ä¼è¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤¬¼Â¼ÁÌµÎÁ¤Ë¡ª
2. ÅðÆñÊÝ¸±
¡¦¼«Âð¤Ç¤â³°½ÐÀè¤Ç¤â¹ØÆþ¼ÖÂÎ¤Î70%¤òÊä½þ¡Ê¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë
¡¦°ú¼õÊÝ¸±²ñ¼Ò¡§»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±
3. ¼«Å¾¼ÖÊÝ¸±
¡¦ÂÐ¿Í¡¦ÂÐÊªÊä½þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤Î²ø²æ¡¦Æþ±¡¤Þ¤ÇÊä½þ
¡¦°ú¼õÊÝ¸±²ñ¼Ò¡§»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±
¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È¤Î²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°Â¿´¡É¤Î¤¿¤á¡¢Cycle One¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒACROVE ³µÍ×
¡Ö¼Ò²ñ¤Î²Ì¼ù±à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÁÇÅ¨¤Ê»ö¶È¡¦¥â¥Î¡¦ÁÛ¤¤¤ò¼¡Âå¤ËËÂ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÎÇä»Ù±ç¤ÈM&A¤Î2»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢ECÇä¾åºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÎÈÎÇä»Ù±ç¡Ö¥³¥Þー¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÊCX»ö¶È¡Ë¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È»ö¶È¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿M&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖEC¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡×¤Î2»ö¶È¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¡¢2»ö¶È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬ACROVE¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Forbes 30 Under 30 Asia 2024 ¡¢Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò / ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ¹Ó°æ½ÓÎ¼¤¬Áª½Ð¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¡¢Mizuho Innovation Award 2025.2Q¤ËACROVE¤¬Áª½Ð¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒACROVE¡Êhttps://acrove.co.jp/¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò / ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO ¹Ó°æ½ÓÎ¼
Ï¢·ë½¾¶È°÷¿ô¡§260Ì¾¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ18-1 ¿·½É¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥¿¥ïー19³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡§Çä¾åÀ®Ä¹Î¨Ê¿¶Ñ300¡ó¤ÎECÇä¾åºÇÂç²½»Ù±ç¡Ö¥³¥Þー¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó(CX)»ö¶È¡×
¡§»ö¶È³«»ÏÌó3Ç¯¤Ç17·ï¤ÎM&A¤ò¼Â¸½¡¢Æâ6·ï¤Î»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤ò¼Â¸½¡ÖEC¥íー¥ë¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡×