»Í¹ñÅÅÎÏ¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¶ÈÌ³ÍÑÅÅ²½¿ßË¼ÂÎ¸³¼Ö¤Ë¡¢Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo 2¡×¤òÅëºÜ
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
2025Ç¯1·îXXÆü
TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò
¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ò³×¿·¤¹¤ëTechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇòÌÚÍµ»Î¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢»Í¹ñÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§µÜËÜ´î¹°¡¢°Ê²¼¡Ö»Í¹ñÅÅÎÏ¡×¡Ë¤È¡¢Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo 2¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â±é¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÅ²½¿ßË¼µ¡´ï¤ÎÉáµÚ¤ò»ëÌî¤Ë»Í¹ñÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Í¹ñÅÅÎÏ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°ÜÆ°·¿¼¡À¤Âå¥·¥çー¥ëー¥à¡Ö¤Ç¤ó¤Î¤¹¤±¹æ¡×¤Ç¤ÎI-Robo 2¤òÍÑ¤¤¤¿Ä´Íý¼Â±é¤òÄÌ¤¸¡¢°û¿©¶È³¦¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÜÆ°·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¤Ç¤ó¤Î¤¹¤±¹æ¡×
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
¡û »Í¹ñÅÅÎÏ¡§
¡¡°ÜÆ°·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¤Ç¤ó¤Î¤¹¤±¹æ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Í¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Î¸ÜµÒ¤Ø¤ÎI-Robo 2ÂÎ¸³µ¡²ñ¤òÄó¶¡
¡û ¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§
¡¡I-Robo 2¤ÎÄó°Æ¡¢¾¦ÃÌ¡¢·ÀÌó¡¢ÀßÃÖ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÃ´Åö
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Í¹ñÃÏ°è¤Î°û¿©¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo 2¡×¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êËÜ½£¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¤Ç¤Î¥Ç¥âµòÅÀÌÖ¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¹¹¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ç¤ó¤Î¤¹¤±¹æ³µÍ×
¡üÁ´Ä¹¡§7,700mm¡¡¡¡¡¡¡¡¡ü¼ÖÉý¡§2,240mm ¡ü¼Ö¹â¡§3,330mm
¡ü¼ç¤ÊÀßÈ÷¡§
¡¦È¯ÅÅµ¡¡Ê45kVA¡Ë¡¡¡¦µë¿å¥¿¥ó¥¯¡Ê100L¡Ë¡¢
¡¦ÇÓ¿å¥¿¥ó¥¯¡Ê100L¡Ë¡¡¡¦¥·¥ó¥¯¡¡¡¦ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑÅÅ¸»
¢£ßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖI-Robo2¡×
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬³«È¯¤·¤¿Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥ÈI-Robo ¤Ï¡¢ÙøÙÂ¡¢²ÃÇ®¡¢Ä´Íý¸å¤ÎÆé¤ÎÀö¾ô¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢ßÖÈÓ¡¦ÌîºÚßÖ¤á¤Ê¤É¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼«Æ°¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°Ä´Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ë¥åー¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²ÃÇ®²¹ÅÙ¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¡¢Æé¤Î²óÅ¾¥¹¥Ôー¥É¡¢²óÅ¾Êý¸þ¤ò½ÀÆð³î¤ÄÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£I-Robo ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¾Ê¿Í²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿Í¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖI-Robo2¡×¤Ï¹¹¤Ë¥µ¥¤¥º¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àö¾ôÀ¤ä¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁàºîÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¿Ê²½ÈÇ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ÂÁ´¥¬ー¥É¤ä½Û´Ä¥Õー¥É¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÄÉ²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÉý¤¬¹¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥ßÖ¤áÄ´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È I-Robo2: Ä´Íý¤ÈÀö¾ô¤ò¼«Æ°²½
¢£¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¶ÈÌ³¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âÅÙ¤Ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ê¿Í²½¡¦¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤À¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ¯¤¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¼ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹¬¤»¤ò¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹¬Ê¡¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÁÏ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾: TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤2¡¾5¡¾10¡¡¥Æ¥ì¥³¥à¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ëÀ¾Åï19³¬
ÀßÎ©: 2018Ç¯2·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇòÌÚ Íµ»Î
URL: https://techmagic.co.jp/
¥Æ¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢2018Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¿ÍÎà¤¬ÁÏÂ¤Åª¤ËÀ¸¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿©¤ò¼è¤ê´¬¤¯Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿Í¤¬¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿³Æ¼ï¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ
1. Ä´Íý¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È
¼ç¤ËÂç¼ê°û¿©¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Î¿ßË¼Æâ¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÏ¢¤ÎÄ´Íý¹©Äø¤ò¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Î¾Êý¤Îµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÌ£¤ä¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÉÊ¼Á¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä´Íý¹©Äø¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ë¿Í·ïÈñ¤òÍÞÀ©¤·Å¹ÊÞÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³·Ú¸º¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿ÍÃ±°Ì¤Î¾Ê¿Í²½¤ò´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È³î¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¼Â¸½¡£¸ÜµÒ¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¡¢Éý¹¤¤Ä´ÍýÊýË¡¡¦Äó¶¡¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¶ÈÌ³¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È
¿©ÉÊ¹©¾ì¤ä¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÉÔÄê·Á¿©ÉÊ¤ÎÄêÎÌÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÇéÎÌ¡¢ÀÑÉÕ¤äÀö¾ô¸å¤Î¿©´ï»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¤ÎÃ±½ãºî¶È¤òÃÎÇ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³·Ú¸º¤ÈÏ«Ì³ÈñÍÑ¤Îºï¸º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤òºÇÂç²½¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
TechMagic³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
pr@techmagic.co.jp
