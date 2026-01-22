¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¥³¥¯¥è¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¹ØÇã»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö@office¡Ê¥¢¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤È¥Ñ¥ó¥Á¥¢¥¦¥ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLeaner Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÂçÊ¿ Íµ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥êー¥Êー¡×¡Ë¤Ï¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¹ØÇã´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÅìÀ®¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄ ±ÑË®¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ¹ØÇã¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö@office¡Ê¥¢¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤È¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥¢¥¦¥ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
´ë¶È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¤ä»öÌ³ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î´ÖÀÜºà¹ØÇã¤Ï¡¢Æü¡¹È¯À¸¤¹¤ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ì·ï¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤¬¾¯³Û¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢È¯ÃíÉÑÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤¿¤á¡¢´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁªÄêÉéÃ´¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ØÇã´ÉÍý¤ÎÅ¬Àµ²½¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥êー¥Êー¤ÏÊ£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤ò²£ÃÇ¤·¡¢¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤«¤é¥Çー¥¿ÃßÀÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¹ØÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤È¡Ö@office¡Ê¥¢¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥¢¥¦¥ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤«¤éÄ¾ÀÜ¡Ö@office¡Ê¥¢¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¡×¤Î¹¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ºÇ¿·¤Î²Á³Ê¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁªÂò¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤Ø¼«Æ°¤ÇÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÇã´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÂçÉý¤ÊÉé²Ù·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥êー¥Êー¤ÏËÜÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê»Ù½Ð¤Î²Ä»ë²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÄ´Ã£¡¦¹ØÇã¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò
1905Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥³¥¯¥è¤Ï¡¢Ê¸¶ñ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ä¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¸þ¤±ÄÌÈÎ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þÂå¤´¤È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È120¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò¿ÍÀ¸¤Ë¡×¤ËÀßÄê¡£¡ÖÆ¯¤¯¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡ÖÊë¤é¤¹¡×¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ÇÊ¸¶ñ¤ä²È¶ñ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ë¤«¤ÊÀ¸¤Êý¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¹õÅÄ ±ÑË®
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅìÀ®¶èÂçº£Î¤Æî6-1-1
ÀßÎ©¡§1905Ç¯10·î
URL¡§https://www.kokuyo.com/
³ô¼°²ñ¼ÒLeaner Technologies
¡ÖÄ´Ã£¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òºþ¿·¤·Â³¤±¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥½ー¥·¥ó¥°¤Î¹âÅÙ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½ー¥·¥ó¥°DX¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥êー¥Êー¸«ÀÑ¡×¡¢¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¹ØÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥Êー¹ØÇã¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÄ´Ã£Éô¤Ë¤ª¤±¤ë²áµî¤Î¥Çー¥¿¤ä¼è°úÀè¡¦¼ÒÆâ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä´Ã£ÉôÌç¤ÎÀ¸»ºÀ¤È´ë¶È¤ÎÍø±×Î¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLeaner Technologies
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÊ¿ Íµ²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ£·ÃúÌÜ£²£³－£± Âè3TOC¥Ó¥ë 9F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯2·î22Æü
URL¡§https://leaner.co.jp