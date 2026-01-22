¹áÀî½é¡ª¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¡ÖÀÎ¤Î²Ö²Ç¡×¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³ ～ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÁõº§ÎéÊ¸²½¤ò¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤·Á～
¹çÆ±²ñ¼Òclef.·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡Ê¹áÀî¸©°½²Î·´¡¢ÂåÉ½¡§°ÂÉô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëµìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡Ê¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÁõº§ÎéÊ¸²½¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÎ¤Î²Ö²Ç¤Ë¡¢Îø¤¹¤ëÆü¡£¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬»Ü¤¹¼ê¼ó¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿å²½¾ÑÂÎ¸³¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ÇòÌµ¹¤¡¦¿§ÂÇ¤Á³Ý¤±¤ò¡Ö±©¿¥¤ë¡×¡¢¥«¥Ä¥é¤ò¡Ö¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀµÁ°´ü¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Îº§ÎéÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³Æ²ó1ÁÈ¸ÂÄê¡ÊÁ´6²ó¤ÇºÇÂç12Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ä¤´¼«¿È¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤Ê¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡§¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÁÅýº§ÎéÊ¸²½¤ò¡ÖÂÎ¸³¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤° ¡¡
¶áÇ¯¡¢·ëº§¼°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇòÌµ¹¤¤ä¿§ÂÇ³Ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÁõº§ÎéÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¼°¤ÇÏÂÁõ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë²Ö²Ç¤ÏÌó2³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¢¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥©¥È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¯¿Í¿ôº§¤Ê¤É¿·¤·¤¤·ëº§¼°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÁõ¤Ï¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¡Ö·ø¶ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ê¸²½ºâ¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¸«³Ø»ÜÀß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬Á´¹ñ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢·úÃÛÀß·×¤ÈÊ¸²½ºâ³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹çÆ±²ñ¼Òclef.·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤À¤±¤Éµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤ÎÊ¸²½ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÂçÀµÁ°´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡¦µìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡£Îò»Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îº§ÎéÊ¸²½¤ÎÈþ¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨½ÐÅµ¡§¥¼¥¯¥·¥£·ëº§¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº2023
¡ÖÉßµï¤Î¹â¤µ¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ëËÜ³Ê²Ö²ÇÂÎ¸³
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁÅýÅª¤ÊÏÂÁõº§ÎéÊ¸²½¤ÎËÜ¼Á¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¤·Ú¤µ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î·ëº§¼°¤äÁ°»£¤ê¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¿å²½¾ÑÂÎ¸³¡Ê¼ê¼ó¤Þ¤Ç¡Ë
¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÇòÅÉ¤ê²½¾Ñ¤ò¼ê¼ó¤Þ¤Ç»Ü¤·¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·²Ö²Çµ¤Ê¬¤ò¡£
¡¦ ÇòÌµ¹¤¡¦¿§ÂÇ³Ý¤±¤Ï¡Ö±©¿¥¤ë¤À¤±¡×
´°Á´¤ÊÃåÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ª¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È±©¿¥¤ëÂÎ¸³¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ ÏÂÁõ½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¤«¤Ä¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¡×¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê·ë¤¤¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Ã¤È¤«¤Ö¤ë¤À¤±¤Î¥é¥¤¥ÈÂÎ¸³¡£
¡¦ »£±Æ¥Çー¥¿¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê ¡¡
¿å²½¾Ñ¤ò»Ü¤·¤¿¼ê¸µ¤ò»£±Æ¡£ ¥Çー¥¿¤Ç¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤´¼«Í³¤Ë¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªËõÃã¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß
Ãã³ø¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÊ¨¤«¤·¤¿¤ªÅò¤ÇÅÀ¤Æ¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªËõÃã¡£ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âËÜÊª¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡×- ·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤Î»²²Ã¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤Ç¤Î»²²Ã¡¢¤Þ¤¿¤´¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡ª
¿å²½¾ÑÂÎ¸³¡ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤·¤í¤¤¤ò»ÈÍÑ¡Ë
¿å²½¾ÑÂÎ¸³¡ÊÅÁÅýÅª¤ÊÇòÅÉ¤ê²½¾Ñ¡Ë
ÉñÂæ¤ÏÂçÀµÁ°´ü¤Î¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡§µìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°
²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëµìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¤Ï¡¢ÂçÀµÁ°´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¤¹¡£ºä½Ð»Ô¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³¤´ßÀþ¤ÎÌ¾»Ä¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸µÄ®¤ËÐÊ¤ß¡¢Çò¼¿¶ôÊÉ¡¢Âç¤¤Ê¥¬¥é¥¹·ú¶ñ¡¢¾¾ÃÝÇß¤Î°Õ¾¢¤ò»Ü¤·¤¿µ´´¤¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÀè¿ÊÀ¤ÈÅÁÅýÈþ¤¬¸«»ö¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿·úÃÛ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ ÆâÉô¤Ë¤ÏÂ³¤ºÂÉß¤äÃã¼¼¡¢ÌÀ¤ë¤¤±ïÂ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ±öÅÄ±Û¤·¤ËÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òË¾¤ó¤ÀÊë¤é¤·¤ÎÌÌ±Æ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¼¿¶ôÊÉ¤äÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹·ú¶ñ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉÙÍµÁØ¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤òÊª¸ì¤ëµ®½Å¤Ê°ä¹½¤È¤·¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¶áÂåÏÂÉ÷·úÃÛ¤òÃÎ¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê·úÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÊ¸²½ºâ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë²Ö²ÇÊ¸²½¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¸²½ºâ¤ò¡Ö´Ñ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö²á¤´¤¹¡×¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½ºâ³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡Ê³°´Ñ¡Ë
µìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡ÊÆâ´Ñ¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ÛÀÎ¤Î²Ö²Ç¤Ë¡¢Îø¤¹¤ëÆü¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¢15Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±.10:00-11:30 £².13:30-15:00 £³.15:30-17:00¡¡¢¨³Æ²ó90Ê¬
¡Ú²ñ¾ì¡ÛµìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡Ê¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©762-0045 ¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¸µÄ®3ÃúÌÜ1-7
¡ÚÄê°÷¡Û³Æ²ó1ÁÈ¡Ê2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¤ª°ì¿Í 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¤ªËõÃã¤ÈÏÂ²Û»ÒÉÕ¤
¡ÚÆâÍÆ¡Û¡¦¼ê¼ó¤Þ¤Ç¤Î¿å²½¾ÑÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÇòÌµ¹¤¡¦¿§ÂÇ³Ý¤± »îÃåÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÏÂÁõ¤«¤Ä¤é»îÃåÂÎ¸³¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ê¸µ¤Î»£±Æ¡Ê¥Çー¥¿ÅÏ¤·¡Ë
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¡¦ÀìÍÑ¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/Dkuiiy5q1VyLa4bJA
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¤ªÅÅÏÃ¡§090-3186-2675¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～17:00¡Ë
¡Ú¼çºÅ¡Û¹çÆ±²ñ¼Ò clef. ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡ÊÂåÉ½¡§°ÂÉô¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡ÛµìÀÐÀî²È½»Âð¼ç²°¡Ê¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡clefla cledubonheur¡ÊÃåÉÕ¤±¡¦ÏÂÁõÄó¶¡¡Ë
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û¡¦ÏÂÁõ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¡ÊÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡¦·ëº§Í½Äê¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤äÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÀÅ¤«¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý
¡ÚµìÀÐÀî²ÈInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/ishikawatei.sakaide?igsh=YnBxdmZldDR6cmFu
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤³¤½¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î°ì»þÅª¤Ê´ë²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºä½Ð»Ô¤ä¹áÀî¸©Æâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡ÖÏÂÁõÊ¸²½¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ±óÊý¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤òÃå¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÊ¸²½ÂÎ¸³¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢2·î14Æü¡¦15Æü¤È¤¤¤¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡£³Æ²ó1ÁÈ¸ÂÄê¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¦¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö±ó¤¯¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¡×-¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Îò»Ë¤¢¤ëÊ¸²½ºâ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¡ÈÀÎ¤Î²Ö²Çµ¤Ê¬¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤
¹çÆ±²ñ¼Ò clef. ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¡¡°ÂÉô ²Ã¼÷Èþ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÏÂÁõº§ÎéÊ¸²½¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä±ü¿¼¤µ¤ò¡ØÂÎ¸³¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÇòÌµ¹¤¤ä¿§ÂÇ³Ý¤Ë¿¨¤ì¡¢¿å²½¾Ñ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¤ªËõÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡¡ºä½Ð¤Ë¤¢¤ë¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ä¤´¼«¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¡ØÀÎ¤Î²Ö²Çµ¤Ê¬¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£±ó¤¯¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Ò clef. ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©761-2103 ¹áÀî¸©°½²Î·´°½ÀîÄ®Æ«4666-7
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§°ÂÉô ²Ã¼÷Èþ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½»ÂðÀß·×¡¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢·úÃÛ¿½ÀÁ³ÎÇ§Âå¹Ô¡¿ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¡¦Êä¶¯¹©»ö¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÅÌ±²È¤Î´ÉÍý¡¦Íø³èÍÑ¡¿Ê¸²½ºâÅÐÏ¿
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/clef.17?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/clef.17?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)