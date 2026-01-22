¡Ú¡Ö¿¦¶È´Ñ¡×¤ò°é¤à¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÛÀìÌç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥Éー¥ßー¥¤¥óPREMIUMÄ¹ºê±ØÁ°¡Ù¤Ç1·î26Æü～30Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¹¬¼£¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤í°åÎÅÊ¡»ãÀìÌç³Ø¹»¤Î³ØÀ¸ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯1·î26Æü(·î)～30Æü(¶â)¡¢¡Ø¥Éー¥ßー¥¤¥óPREMIUMÄ¹ºê±ØÁ°¡Ù¤Ë¤Æ¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¼õÉÕÂÐ±þ(¥¤¥áー¥¸)
ÂçÍá¾ì¥ªー¥×¥óÁ°½àÈ÷(¥¤¥áー¥¸)
¡Ú¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¥Éー¥ßー¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤ò2019Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤äÀ¶ÁÝ¡¢¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤äÆ¯¤¯¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤é¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤È¤Î¡ÈÀÜ¶ø¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿¦¶È´Ñ¡É¤ä¡ÈÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¡É¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÈÆü¡¹ÀÜ¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ÎÀ¸¤¤¿³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù80¹»°Ê¾å¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï·×14¹»¤«¤é°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿¦¶È´Ñ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/doministachallenge.pdf)(PDF)
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
ÌÜ¡¡¡¡Åª¡§»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÑÀª¤äÃÎ¸«¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤ë
¼Â»ÜÆü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)～30Æü(¶â)
ÂÎ¸³ÆâÍÆ¡§¥Õ¥í¥ó¥È¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÂÐ±þ¡¤Í½Ìó¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡¤ÀßÈ÷´ÉÍý
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥Ûー¥ëÀÜµÒ¡¤Ä´ÍýÊä½õ¡¤²¼Á·¡¦ÇÛÁ·¡¤»î¿©ÂÎ¸³(Ä«¿©)
¡Ú¤³¤³¤í°åÎÅÊ¡»ãÀìÌç³Ø¹»¡¡Ã´Åö¼ÔÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Î±³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä²ÝÂê¤òÃÎ¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ä½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ø¶È¤Ç³Ø¤ó¤À»ö¤ò°Õ¼±¤·¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼ÁÌä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Éー¥ßー¥¤¥óPREMIUMÄ¹ºê±ØÁ°¡¡»ÙÇÛ¿Í Ä¹Ã«Àî ¹°¾¼¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤êÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´³èÌö¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ê¤É¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÍ½Â¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÈÆ¯¤¯¤³¤È¡É¤Î°ÕÌ£¤òÂÎ´¶¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤äÂ¿ÍÍÀ¤Î¼õÍÆ¡Ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Î±³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ä´¶À¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¿Íºà¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤ÏËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Î±³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤Î¾¦½¬´·¤ä¡È¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡É¤ä¡ÈÆ¯¤¯´î¤Ó¡É¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î½¢¶È°Õ¼±¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Éー¥ßー¥¤¥ó¤È¤Ï¡ä
¡¡ÎÀ»ö¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤éÂ³¤¯²æ¤¬²È¤Î´²¤®¤È²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¡£¡Ö²÷Å¬¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¡È½»¤à¥Û¥Æ¥ë¡É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤äÏÂÉ÷¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¸æ½É ÌîÇµ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¹ñÆâ98Åï¡¢³¤³°2Åï¡¢·×100ÅïÅ¸³«¡£
https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260122_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260122_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260122_release_prtimes_dormyinn)
¡ã¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ï¡ä
¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï 1979Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤Îµë¿©¼õÂ÷¶ÈÌ³¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ¡Ö¥Éー¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÀ»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Éー¥ßー¥·¥Ë¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¡¦½»¡¦Ìþ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260122_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260122_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260122_release_prtimes_kyoritsu)
¢£¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ò¤´´õË¾¤Î³Ø¹»ÍÍ
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¡¥Û¥Æ¥ë¿Íºà³«È¯Éô¡¡DOMINISTA CHALLENGEÃ´Åö
TEL¡§03-5295-7877 FAX¡§03-5295-7833