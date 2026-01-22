IBM¡¢½ÅÍ×À¤Î¹â¤Þ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÈ¯É½
¡ÚÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¥¢ー¥â¥ó¥¯ - 2026Ç¯1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡ËÈ¯¡Û
IBM¤Ï¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢´ÉÍý´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¡¢Å¸³«¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶È³¦½é¤ÎAIÂÐ±þ¼ç¸¢´ÉÍý¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖIBM Sovereign Core(https://www.ibm.com/jp-ja/products/sovereign-core)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤¹¤ëµ¬À©Í×·ï¤È´Æºº²ÄÇ½¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜ¤ÏÆÃ¤ËAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¸¢À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ÁýÂç¤¹¤ëÃæ¡¢¼«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¸¢¸Â¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Íー¥¸¥É¤Ê´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¡Ê¥Çー¥¿¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÊÝ´É¾ì½ê¡Ë¤À¤±¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´Ä¶¤Î±¿ÍÑ¡¦´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¡¢¥Çー¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ª¤è¤Ó¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î¼Â¹Ô¾ì½ê¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î´É³í¸¢¸Â¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡¢AIµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÇÛÃÖ¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥º¡¢¥ê¥Û¥¹¥È¤¹¤ëÀè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Gartner(R)¤ÎÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´´ë¶È¤Î75%°Ê¾å¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢ÀïÎ¬¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥½¥Ö¥ê¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀïÎ¬¤âÀ°È÷¤·¤Þ¤¹1¡£
IBM ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊÉôÌç ¥¼¥Í¥é¥ë¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥×¥ê¥ä¡¦¥¹¥ê¥Ë¥ô¥¡¥µ¥ó¡ÊPriya Srinivasan¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸·³Ê²½¤¹¤ëµ¬À©Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤äAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ´ÉÍý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢AIÂÐ±þ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼ç¸¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBM ¤ÏSovereign Core¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó²½¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¢±¿ÍÑ¼«Î§À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ×·ï¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢AI»þÂå¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢
IBM Sovereign Core¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¼Â¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢´°Á´¤Ê±¿ÍÑ´ÉÍý¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Sovereign Core¤ÏRed Hat¤Î¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹´ðÈ×¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿´É³í¶è°èÆâ¤Ç¡¢´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î¸¢¸Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ª¤è¤ÓAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¹½ÃÛ¡¢¥Ç¥×¥í¥¤¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ë¼ç¸¢¤Î´ÉÍý¥ì¥¤¥äー¤ò½Å¤Í¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Sovereign Core¤Ï¼ç¸¢¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê°Ê²¼¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦¥×¥ìー¥ó¡§ÃÏ°è³°¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î±¿ÍÑ¡¢¥Ç¥×¥í¥¤¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê±¿ÍÑ¸¢¸Â¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÎÎ°èÆâ¤ÇID¤ä¥ー¤òÊÝ»ý¡§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ§¾Ú¡¢¾µÇ§¡¢°Å¹æ²½¥ー¡¢¥¢¥¯¥»¥¹´ÉÍý¾ðÊó¤ò¡¢ÁÈ¿¥¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ë´É³íÎÎ°èÆâ¤ÇÊÝ»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¹±¾ïÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾ÚÀ×¤ÎÀ¸À®¡§Êñ³çÅª¤Ê±¿ÍÑ¥Çー¥¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Æ¥ì¥á¥È¥êー¡¢´Æºº¾ÚÀ×¤ò¡¢¼ç¸¢ÎÎ°èÆâ¤Ç¼«Æ°²½ID¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¸À®¡¢ÊÝÂ¸¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- AI¤Ë¤è¤ë¿äÏÀ½èÍý¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹³ÎÊÝ¡§AI¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥×¥í¥¤¤ª¤è¤Ó¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥íー¥«¥ëGPU¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¢¥íー¥«¥ë¤Ç¤Î¿äÏÀ¼Â¹Ô¤ª¤è¤Ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È½èÍý¤Ï¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤ª¤è¤Ó´Æ»ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥íー¥«¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¤¬³°Éô¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ÍÆ°×¤ÊÆ³Æþ¡§°ì´ÓÀ¤ª¤è¤Ó½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¼ç¸¢´ÉÍýµ¡Ç½¤¬°ì³çÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¤«¤é¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥Èµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤â¼«Í³¤ËÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
SanjMo¼Ò ÂåÉ½¤Î¥µ¥ó¥¸ー¥Ö¡¦¥âー¥Ï¥ó¡ÊSanjeev Mohan¡Ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥½¥Ö¥ê¥óAI¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Çー¥¿¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÍ×ÁÇ¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£IBM Sovereign Core¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÃ¯¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æµ¬À©Åö¶É¤Ë¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IBM¤Ï¡¢¥Çー¥¿¡¢±¿ÍÑ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÊÝ¾Ú¤òÌÖÍå¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¤â¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹±¾ïÅª¤ÊÀâÌÀÀÕÇ¤ÂÎÀ©¤Ï¡¢AI¤¬ËÜÈÖ´Ä¶¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Eurasia Group ¥¸¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÉôÌç ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡ÊErik Fish¡Ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ï¡¢ÍýÏÀ¤«¤éÆü¾ï¶ÈÌ³¤Ø¤È²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³Ø¡¢Ë¡µ¬À©¡¢¥Çー¥¿¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Çー¥¿¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤òÌÀ³Î¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éÆ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ªー¥×¥ó¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆó¼ÔÂò°ì¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸·³Ê²½¤¹¤ëË¡µ¬À©¤äÃÏÀ¯³ØÅªÀ©Ìó¤Î¤â¤È¤Ç¥Çー¥¿¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´Ä¶ÁªÂò¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑ¤ÎÆÈÎ©À
IBM Sovereign Core¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤òÁªÂò¤·¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£IBM¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎIT¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¶¨¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥®ー¤ª¤è¤Ó¥ª¥é¥ó¥À¤ÎCegeka¼Ò¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎComputacenter¼Ò¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Sovereign Core¤Î¥íー¥ë¥¢¥¦¥È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¥íー¥«¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÎ©¤·¤¿±¿ÍÑ¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò½àÈ÷¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¡¢Â¾¼Ò¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¼ç¸¢´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Cegeka¼Ò ¥¯¥é¥¦¥É¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥¬¥¨¥¿¥ó¡¦¥¦¥£¥ì¥à¥¹¡ÊGaetan Willems¡Ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤äË¡µ¬À©¤ÎÍ×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ÉÍýÎÎ°èÆâ¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IBM¤ÈÄó·È¤·¡¢»öÁ°Àß·×ºÑ¤ß¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òCegeka¤Î¹ñÆâ´Ä¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÂÐ±þ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥íー¥«¥ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Computacenter¼Ò ¥¯¥é¥¦¥ÉÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥·¥å¥é¥¤¥Êー¡ÊChristian Schreiner¡Ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖIBM Sovereign Core¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¬»¶¤·¤¿¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¤ëºî¶È¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼ç¸¢´ÉÍý¤Î¸¡¾Ú¤Ë²¿¤«·î¤âÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÁ´¤¯¸¡Æ¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤â»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
IBM Sovereign Core¤ÎÄó¶¡»þ´ü
IBM Sovereign Core¤Ï2·î¤«¤éµ»½Ñ¥×¥ì¥Ó¥åー¤Î¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯È¾¤Ð¤Ë°ìÈÌÄó¶¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÄó¶¡»þ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IBM Sovereign Core¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.ibm.com/jp-ja/new/announcements/introducing-ibm-sovereign-core-a-new-software-foundation-for-sovereignty)¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢1·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëIBM Tech Summit¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.ibm.com/account/reg/ja-jp/signup?formid=urx-54203)¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£IBM Sovereign Core µ»½Ñ¥×¥ì¥Ó¥åー¤Î¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.ibm.com/products/sovereign-core)¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IBM¤Î·×²è¡¢Êý¸þÀ¡¢»Ø¿Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢IBM¤ÎÆÈ¼«¤ÎºÛÎÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Íè¤ÎÀøºßÅªÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ÎÊý¸þÀ¤ò³µÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¤Î·èÄê¤Ï¤³¤ì¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1 Gartner¡¢¡ÖThe Future of Cloud in 2030: AI-Enabling Cloud Services¡×Dennis Smith¡¢2025Ç¯8·î6Æü¡£GARTNER¤Ï¡¢Gartner Inc.¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Îµö²Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£All rights reserved.
ÅöÊóÆ»»ñÎÁ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËIBM Corporation¤¬È¯É½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://newsroom.ibm.com/2026-01-15-ibm-introduces-new-software-to-address-growing-digital-sovereignty-imperative)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IBM¡¢IBM¥í¥´¡¢ibm.com¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëInternational Business Machines Corporation¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìIBM¤Þ¤¿¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î IBM ¤Î¾¦É¸¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ibm.com/trademark¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£