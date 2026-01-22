Tinder(R)¤ÈEGONLAB¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLOVE WILL NOT TEAR US APART¡×¤òÈ¯É½
¡ÖTinder¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEGONLAB¡Ê¥¨¥´¥ó¥é¥Ü¡Ë¡×¤È¶¨¶È¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯ ¥á¥ó¥º 2026-27Ç¯½©Åß¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLOVE WILL NOT TEAR US APART¡Ê°¦¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ò°ú¤Îö¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤äLGBTQIA+¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·Á¤Î»ÙÇÛ¤äË½ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ä·¼È¯³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎNGOÃÄÂÎ¡ÖSafe Place¡Ê¥»ー¥Õ¡¦¥×¥ìー¥¹¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ñ¥ì¡¦¥É¡¦¥Èー¥¥çー¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Tinder¤ÈEGONLAB¤Ï¡¢¼«¸Ê°¦¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î°¦¡¢¤½¤·¤ÆÇÓÀÍ¤äË½ÎÏ¡¢¸¢ÎÏ¹½Â¤¤¬¿Í¡¹¤ò°ú¤Îö¤³¤¦¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄñ¹³¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤¬»ý¤Ä·ëÂ«¤ÎÎÏ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Á¡¢´²ÍÆ¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーLena Situations(https://www.instagram.com/lenamahfouf/?hl=fr)¤µ¤ó¤âÍè¾ì¤·¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÈ¯¿®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLOVE WILL NOT TEAR US APART¡×-¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
Tinder¤ÈEGONLAB¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°¦¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥«¥×¥»¥ë¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡ÖLOVE WILL NOT TEAR US APART¡Ê°¦¤Ï¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ò°ú¤Îö¤«¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢°¦¤ò¼«¤é¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤Ï¿Í¡¹¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¼é¤ê¡¢¹â¤á¡¢ºÆÀ¸¤µ¤»¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°¦¤Ï¤ä¤¬¤Æ³°¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢¼õÍÆ¤µ¤ì¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤Ç¤¤ëÏ¢ÂÓ¤Î¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï4ÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤ÎÃÇÎö¤«¤é¼«¸Ê¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ÎÊÑÁ«¤ò¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÊª¸ì¤ÎÃÇÊÒ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉT¥·¥ã¥Ä
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£º¹°Û¤Î²Ä»ë²½¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÅ¬¹çÀ¤ÎÉ½ÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥¸Ä´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¶³¦Åª¤Ê¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ëÁÂ³°´¶¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«¸ÊÇ§¼±¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢»þ¤ËÄ¹¤¯ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¥×¥í¥»¥¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¶À¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Õー¥Ç¥£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É£Ô¥·¥ã¥Ä¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÈÆ±¤¸¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼é¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ä¿´¤ÎÈòÆñ½ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ïー¥È·¿¤Î¥ê¥ó¥°
¼«¸Ê¤È¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ê¥ó¥°¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¿ÆÌ©¤ÊÀÀ¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤äÊ¬Î¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²ÄÊ¬¤ÊÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¤òÇ§¼±¤·¡¢·çÅÀ¤ò¼å¤µ¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¸Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥¾¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ö¥ê¥¨¡ÊMaison Fevrier¡Ë(https://www.maisonfevrier.fr/)¤Î¥¯¥Á¥åー¥ë¡¦¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ôー¥¹
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Å·Á³¤Î±©ÌÓ¤òÍÑ¤¤¡¢°ìËç°ìËç¼êºî¶È¤ÇÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢EGONLAB¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆÃÍ¤Î¥¿ー¥¿¥óÊÁ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µæ¶Ë¤ÎºÆÀ¸¤È¹âÍÈ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤³¤Î¥Ôー¥¹¤ÎÁÇºà¤Ë¤ÏÅ·»ÈÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Éº¤¤¡¢È©¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Î§Åª¼çÂÎÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î³»¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¡Çä¾å¤Î30¡ó¤òNGOÃÄÂÎ¡ÖSafe Place¡×¤Ø´óÉÕ
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¾å¤Î30¡ó¤ÏNGOÃÄÂÎ¡ÖSafe Place¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖSafe Place¡×¤Ï¡¢º¹ÊÌ¤äË½ÎÏ¤ÈÆü¡¹¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±°Õ¤äÊ¿Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¡¢ÀÅªË½ÎÏ¡¢LGBTQIA+¤Ø¤Îº¹ÊÌÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¥ê¥½ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏÂ¤ÅªºÆÀ¸¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAZARUS¡×
ËÜ¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢EGONLAB¤¬È¯É½¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLAZARUS¡×¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖLAZARUS¡×¤Ï¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊºÆÀ¸¡¢µ¬ÈÏ¤«¤é¤Î²òÊü¡¢¤½¤·¤Æ¼«Î©¤·¤¿¸Ä¤Î¹½ÃÛ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢EGONLABÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë²è°ì²½¤äÆ±Ä´°µÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤ËÂÐ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê¤òºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ë¡ÈºÆÀ¸¡É¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«³ÐÅª¤«¤ÄÇ½Æ°Åª¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼è¤êÌá¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖLAZARUS¡×¤ò¹½À®¤¹¤ë³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¼«¸Ê²òÊü¤Î¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Þ¤È¤¨¤ë¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õー¥Ç¥£¤ª¤è¤Ó¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¤ÇEGONLAB¸ø¼°¥µ¥¤¥È(http://www.egonlab.com/)¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖLazarus¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±»þ´ü¤Î2026Ç¯7·î～8·î¤Ë¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÔTinder(R)¡Õ
2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Tinder(R)¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç1·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤«¤éÎß·×10²¯·ï¥Þ¥Ã¥Á¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¿Í¡¹¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤ÊÍßµá¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿¿¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òËþ¤¿¤¹Ç½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Tinder(R)¤Ï¸½ºß¡¢Îß·×6²¯3,000Ëü²ó°Ê¾å¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢1,000²¯·ï°Ê¾å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢190¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢45°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤Ç·î´ÖÌó5,000Ëü¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Tinder(R)¤Ï2024Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖIt Starts with a Swipe(TM)¡×¤Ç4¤Ä¤Î¥¨¥Õ¥£ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Tinder(R) ¤ÏTinder LLC¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tinder.co.jp/(https://tinder.co.jp/)¡¡
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/Tinder_Japan(https://twitter.com/Tinder_Japan)¡¡
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/tinder_japan_official/(https://www.instagram.com/tinder_japan_official/)
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@tinder_japan(https://www.tiktok.com/@tinder_japan)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/c/TinderJapan(https://www.youtube.com/c/TinderJapan)
¸ø¼°¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¡§https://jp.tinderpressroom.com/(https://jp.tinderpressroom.com/)
¡ÔEGONLAB¡Õ
EGONLAB¤Ï¡¢ÃËÀÀ¤È½÷ÀÀ¡¢¥â¥À¥ó¤µ¤È¿¦¿Íµ»¡¢¥í¥Þ¥ó¥¹¤ÈÈ¿¹üÀº¿À¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÈÁÏÂ¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì¸«ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¯¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÂÎ·¿¤ä¥¸¥§¥ó¥Àー¡¢Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãå¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://egonlab.com/(https://egonlab.com/)
¡ÔNGOÃÄÂÎ¡ÖSafe Place¡×¡Õ
¡ÖSafe Place¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤è¤ê¡¢ÉÔÅö¤ÊÎÏ´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¼ã¼Ô¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.wearesafeplace.fr/(https://www.wearesafeplace.fr/)