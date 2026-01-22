Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤¬ Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¿·µ¬»²²è
¡¡ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¶õ¤²È¤ÎÁý²ÃÍÞÀ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Àî¸ýÅ¯Ê¿¡¢°Ê²¼¡§ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ë¡×¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ä¶¦Í»ýÊ¬¤Ê¤É¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý²¬ ÃÒ¹¬¡¢°Ê²¼¡§¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡Ë ¤¬¿·µ¬»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÀßÎ©ÇØ·Ê¤È¿·µ¬»²²è´ë¶È¤È¤ÎÅ¸³«
¡¡¶áÇ¯¡¢¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶ÉÈ¯É½¡ÖÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤Ï900Ëü¸Í¡¢¶õ¤²ÈÎ¨¤Ï13.8¡ó¤È¡¢²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤ÎÌäÂê¤ÏÁêÂ³¡¢½üµÑ¡¢ÇäµÑ¡¢³èÍÑ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÏÉý¹¤¤ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î¾ðÊó¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÀ¯¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢³Ë¤È¤Ê¤ë¶¨µÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ¼«¤ËÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä»ö¶È²ñ¼Ò¡¦³Ø½ÑÃÄÂÎ¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢ÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ»ö¶È¼Ô¤Î¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó»²²è¤¹¤ë¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»º¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇäµÑ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¶õ¤²È¤äÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¸¢Íø´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤Î¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¼è°·¤äÇäµÑ¤¬º¤Æñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌõ¡×¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢ºÆÈÎ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ï¥±¥¬¥¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ä¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¢²Èºâ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Î¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¡×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ë¶õ¤²È½êÍ¼ÔÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¤¬»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¶õ¤²È¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶õ¤²ÈÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¶õ¤²È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î³èÆ°ÆâÍÆ
- ¶õ¤²È½êÍ¼Ô¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌÂÐ±þ
- ¹ÔÀ¯¿¦°÷¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î¶õ¤²ÈÂÐºö»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
- ¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¦Ä´ºº¤Î¼Â»Ü
- »²²è»ö¶È¼Ô´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ý²¬ ÃÒ¹¬ »á
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ä¡¢ºÆ·úÃÛÉÔ²Ä¡¢¶¦Í¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¡¦½êÍ¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡ÅªÃÎ¼±¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò°Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÆÅÙ»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Ìõ¤¢¤êÉÔÆ°»ºÇã¼è»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ü½»¡¦Äê½»µÚ¤ÓÆóÃÏ°èµï½»¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¸Í·ú¤ÆÄÂÂß½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÌõ¤¢¤êÉÔÆ°»º¤ò´ÉÍý¡¦½êÍ¤¹¤ëÊý¡¹¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à ÂåÉ½Íý»ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Ã¥½ー¥Í ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Àî¸ý Å¯Ê¿
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ëÍÍ¤ËÁ´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ø¤´»²²è¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤Î°Õ¸«Ä´À°¤ËÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²òÂÎÅù¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ëÍÍ¤ÎÃÎ¸«¤ò¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¶õ¤²È¤Çº¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ë¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/168782/table/5_1_98ba8e0af3264042a07b430e71702d06.jpg?v=202601221151 ]
¢£Á´¹ñ¶õ¤²ÈÂÐºö¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¡³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/168782/table/5_2_f395f16c44eb246d221ec03b9f1d90b3.jpg?v=202601221151 ]
¡Ê¢¨1¡ËÁíÌ³¾Ê¡Ö½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡×¡§https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf