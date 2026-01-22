¿åÍÈ¤²¤«¤é½Ð²Ù¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤ÎÂÅ¶¨¤Ê¤·¡ªÂçÊ¬¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö´Ø¤¢¤¸¡¦´Ø¤µ¤Ð¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÂÎ¸³³Ø½¬¥Ä¥¢ーÂè»°ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢ÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È°ì½ï¤Ëº´²ì´Øµù¹Á¤òË¬¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµû¡Ö´Ø¤¢¤¸¡¦´Ø¤µ¤Ð¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÂÎ¸³³Ø½¬¥Ä¥¢ーÂè»°ÃÆ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµû¡Ö´Ø¤¢¤¸¡¦´Ø¤µ¤Ð¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ¯ÅÙ¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿È¡¦»é¤Î¾è¤ê¤«¤éÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ÈÁ´¹ñÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìËÜÄà¤ê¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤ÊµùË¡¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çº´²ì´Ø»ÙÅ¹¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Á¯ÅÙÊÝ»ý¤È¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÎ¸³³Ø½¬¤Ç¤Ï¡¢µû¤òÌÖ¤ÇµÅ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë°ì½Ö¤ÎÌÜÍø¤¤ÇÃÍÉÕ¤±¤¹¤ë¡ÖÌÌ(¤Ä¤é)Çã¤¤¡×¤ÎÍÍ»Ò¤äÆÃ¼ì¤Ê¡Ö³è¤±¤¸¤á¡×¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢¸©µù¶¨¤¬½Ð²Ù¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ØË¤«¤ÇÈþ¤·¤¤³¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢³¤¤ò²ð¤·¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡É¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú³µÍ×¡Û º´²ì´Øµù¹Á¤òË¬¤ì¡¢µû¤Ë¿¨¤ì¤º·×ÎÌ¤¹¤ë¡ÖÌÌÇã¤¤¡×Åù¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤ä¡¢µù¶¨¤¬Î®ÄÌ¤Þ¤Ç°ì³ç¤·¤ÆÃ´¤¦ÂÎÀ©¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ê¡¢º´²ì´Ø¤Îµù¶È¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µù¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»Å»ö¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¤½¤ÎËÜ¼Á¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) 8»þ30Ê¬～14»þ00Ê¬
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛÂçÊ¬¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çº´²ì´Ø»ÙÅ¹(ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»ÔÂç»úº´²ì´Ø2016ÈÖÃÏ¤Î£´)
¡Ú»²²Ã¿Í¿ô¡Û20Ì¾(ÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ10¿Í´Þ¤à)
¡Ú´ë²è¶¨ÎÏ¡ÛÂçÊ¬¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çº´²ì´Ø»ÙÅ¹¡¢ÂçÊ¬¸©ÃæÉô¿¶¶½¶É¡¢ÂçÊ¬¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹â¹»
¡¡Âç¤¤Ê¤¤¤±¤¹¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªÌÌ¡Ê¤Ä¤é¡ËÇã¤¤¡õºÊñºî¶È¾ì¤ò¸«³Ø
ºÇ½é¤Î¸«³Ø¤Ï²Ù»«¤¾ì»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤Î¹âÀ¥¤µ¤ó¤è¤ê¡¢µù»Õ¤ÎÊý¤¬Äà¤Ã¤Æ¤¤¿µû¤òÁ¥¾å¤«¤éÌÖ¤ò»È¤¤µù¶¨¤Î¤¤¤±¤¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÌÌ(¤Ä¤é)Çã¤¤¤È¤¤¤¦Çã¼èÊýË¡¡¢¿À·ÐÄù¤á¡¢ÊÝÎä¡¢½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢´Ø¤¢¤¸´Ø¤µ¤Ð¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÏÎý¤Îµ»¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÌÌÇã¤¤¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µù¶¨¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯
Â³¤¤¤ÆÂçÊ¬¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çº´²ì´Ø»ÙÅ¹¤Ë¤Æº´Æ£»ÙÅ¹Ä¹¤ÈÆ±¹»¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¿¦°÷¤Î¿ÜÀî¤µ¤ó¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿ÊÏ©ÁªÂò¤ò¹µ¤¨¤¿2Ç¯À¸¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃë¤Ï¿ÜÀî¤µ¤ó¤Î¿À·ÐÄù¤á¤·¤¿¤ªµû¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¡¢µ»½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¯¥í¥áµù¤Î²ò¶ØÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥¯¥í¥áµù¤Î¸«³Ø¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¡¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼
¡¦µù¶¨¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤òÃÎ¤ê¡¢¿ÊÏ©¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(³ØÀ¸)
¡¦µû¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬º´²ì´Ø¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£(³ØÀ¸)
¡¦µù»Õ¤Î»Å»ö¤Ï¸·¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¼¡Âè¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µù¶¨¤Î¿¦°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤µû¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë»Å»ö¤âÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£(ÂçÊ¬¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡¿ÜÀî¤µ¤ó)
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ
URL¡§https://oita.uminohi.jp/
³èÆ°ÆâÍÆ¡§ÂçÊ¬¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿³¤ÍÎ´Ä¶¤äÉÕ¿ï¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤Î¼Â¾ð¤ÎÁÊµá¤ä¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Çー¥¿¤Î¼þÃÎ¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤¬Êú¤¨¤ë³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Ê¤É¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î³¤¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦·¼È¯¡¦ÁÊµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/