¡Ú¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå¡Û¡Ö°å¿©Æ±¸»¡¦°åÃãÆ±¸»¡×¤Î»×ÁÛ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¡Öµ¨Àá¤ÎÌôÁ·¥é¥ó¥Á¡ÈÏÂ´Á¡É¡×¤¬1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì
¡Öµ¨Àá¤ÎÌôÁ·¥é¥ó¥Á¡ÈÏÂ´Á¡É¡×
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2-5-25¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥Þー¥¯¡¦¥Î¥¤¥³¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡Öµ¨Àá¤ÎÌôÁ·¥é¥ó¥Á¡ÈÏÂ´Á¡É¡×¤¬5³¬Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¹áÅí¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¸ÂÄê¤Î¡Öµ¨Àá¤ÎÌôÁ·¥é¥ó¥Á¡ÈÏÂ´Á¡É¡×¤Ï¡¢¡Ö°å¿©Æ±¸»¡¦°åÃãÆ±¸»¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥é¥ó¥Á¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¹áÅí¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯5·î°ÊÍè¡¢¡Ö°å¿©Æ±¸»¡¦°åÃãÆ±¸»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3¥·ー¥º¥ó·×9²ó³«ºÅ¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÆü¾ïÅª¤ËÌôÁ·ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¤³¤Î¥³ー¥¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÌôÁ·¤Ï½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤ËÅÚÍÑ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¸Þµ¨¡×¤È¡¢¸Þ¹Ô»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¿§¤Î³µÇ°¡Ö¸Þ¿§¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¡Ö¸Þµ¨¸Þ¿§¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿§¤Ï¡¢½Õ¤¬ÀÄ¡¢²Æ¤¬ÀÖ¡¢ÅÚÍÑ¤¬²«¡¢½©¤¬Çò¡¢Åß¤¬¹õ¡£¤½¤³¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢Åß¤ËÀÝ¤ë¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õ¿§¤Î¿©ºà¤òÁ´ÉÊ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âµéÃãéº»Õ¡¦¹âµéÉ¾Ãã°÷¡¦¹ñºÝÌôÁ·»Õ¤Î¾®ÅÄ ½ãÌé¤ÈÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö¹áÅí¡×ÎÁÍýÄ¹¤Î³§¾å ·É»Ê
¥³ー¥¹¤Ï¡¢Á°ºÚ¡¢¥¹ー¥×¡¢¥á¥¤¥ó2ÉÊ¡¢ÌÍ¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Î6ÉÊ¤ËÌôÁ·Ãã¤ò²Ã¤¨¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖÌôÁ·¥³¥éー¥²¥ó¥¹ー¥×¡×¤Ï¡¢ÎÁÍýÄ¹¡¦³§¾å·É»Ê¤¬6»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤¹¤Ã¤Ý¤ó¤Î¼¢Ì£¤È±ÉÍÜ¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿½Ð½Á¤Ë¡¢¾åÅò¡Ê°ìÈÖ½Ð½Á¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£µ¨Àá¤Î¿©ºà¤È¥¹ー¥×¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ä´ÏÂ¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢ÂÎ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÀ÷¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÎÁÍýÄ¹¤¬ºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¹âµéÃãéº»Õ¡¦¹âµéÉ¾Ãã°÷¡¦¹ñºÝÌôÁ·»Õ¤Î¾®ÅÄ ½ãÌé¤¬¸·Áª¤·¤¿º£²ó¤Îµ¨Àá¤ÎÌôÁ·Ãã¤Ï¡¢¹õÃã¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬Ìû¤·¤á¤ëÉá洱Ãã¡£ÄÄÈé¡Ê¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤ò´¥Áç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡Ë¤È¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥É¤Ê¤É¤¬ËÉÙ¤Ê¥¯¥³¤Î¼Â¤òÄ´¹ç¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥Æー¥Þ¤È¥á¥Ë¥åー¤òÊÑ¤¨¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ÉÊ¡¹¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü¡¡¡¡´Ö ¡§ 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～ ¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¾ì¡¡¡¡½ê ¡§ Ãæ¹ñÎÁÍý¡Ö¹áÅí¡×¡Ê5F¡Ë
Äó¶¡»þ´Ö¡§ ·î～¶â¡¡11:30 ～ 15:00¡¡¡¡
²Á¡¡¡¡³Ê ¡§ 7,500±ß
Í½¡¡¡¡Ìó ¡§ ÅÅÏÃ¡¡06-6343-7020¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë¡¡10:00 a.m.～7:00 p.m.
W E B ¡§ https://xiangtao.ritzcarltonosaka.com/
¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¡¡¡§
- ¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¥Æ¥£ー¥Þ¥¹¥¿ー ¾®ÅÄ¤ÎÌôÁ·Ãã¡¡ÛÎÛ¹ÄÄÈéÉá洱Ãã
- ¹áÅí¡¡Á°ºÚ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
- ¹áÅíÎÁÍýÄ¹ ³§¾å¤ÎÈþ¿©¥³¥éー¥²¥ó¥¹ー¥×¡¡¥Ï¥ÈÇþ¤È·ÜÆù ¤ï¤«¤á ¥¹¥Ã¥Ý¥ó½Ð½Á¤Î¥³¥éー¥²¥ó¥¹ー¥×
- òº¤ÈÏ¡º¬ ¹õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¹õ¸ÕÜ¥ßÖ¤á
- ²Æì»º¥¥Ó¤Þ¤ëÆÚ¥Õ¥£¥ì¤È¥¤¥Á¥´¤Î¹õ¿Ý¥½ー¥¹
- ¹õ¸ÕËã¤ÎÃ´¡¹ÌÍ
- ¹õÅü¤È¹õÆ¦¤Î¾ø¤·¥«¥¹¥Æ¥é
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µÎÁ¶â¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¾ÃÈñÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÂçºå¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂè°ì¹æ¤È¤·¤Æ¡¢1997Ç¯5·î¤Ë³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£18À¤µª¤Î±Ñ¹ñµ®Â²¤ÎÅ¡Âð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¡¢¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
