¡ÚÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦¶µ°é¤ÎºÆÈ¯¸«¡ª¡ÛÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤Ä¥²¥¹¥È¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³Ø¤Ö¥é¥¸¥ª¡ÖÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×Âè32ÃÆ¥²¥¹¥È¡§Podcaster SHIBU¤µ¤ó
¡Ö¡È¿¿·õ¤ËÍ·¤Ö¡É¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆóÂ¼¹¯ÂÀ¡¢°Ê²¼¡¢LAMM¡Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥²¥¹¥È¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³Ø¤Ö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÂè32ÃÆ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎSHIBU¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
SHIBU¤µ¤ó¤Î¥²¥¹¥È²óÁ°ÊÔ¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¤«¤é³Æ¼ïPodcast¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
1982Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©À¸¤Þ¤ì¤ÎSHIBU¤µ¤ó¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï3ºÐ¤Îº¢¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢ÁÄÉã¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥é¥¸¥ª¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·À¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¥É¥¥É¥´¶¤È³Ú¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢½¢¿²¸å¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¯¤Î¤¬Æü²Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈÖÁÈ¤ò·ç¤«¤µ¤ºÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¡ÖNOBU¤Á¤ã¤ó¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£SHIBU¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ïº½Çù¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÏÃç´ÖÆâ¤ÇÄ°¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¸¥ªÀ©ºî¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ï¡¢Èþ½ÑÍ½È÷¹»¤Î¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¡¦Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËTOCINMASH¤ò·ëÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃæÌî¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÆ°µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ó¥¢¥ÐーÊ»Àß¤Î¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö»¨ÃÌ¡×¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈóÕÌÀ´ü¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Àè¶î¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤ëSHIBU¤µ¤ó¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀìPodcastÉô¡×¤Î³°Éô¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¡Örooom¡Ê¥ëー¥à¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼ý±×²½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½ã¿è¤Ê¾ðÇ®¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿SHIBU¤µ¤ó¤Î¿®Ç°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥¸¥ª¡ÖÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¤È¤Ï¡©
Ê£¿ô¤Î¸ª½ñ¤¤ò¤â¤ÄÊý¡¹¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ä¡Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¡ÖÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈÌ¾¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç³Ø¤Î¥¼¥ß¥Êー¥ë¡¦¸¦µæ²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶µ¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¤ÆÂÎ¸³ÃÌ¤äÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¦¡Ö¥á¥¤¥ó²ó¡×¤È¡¢LAMMÂåÉ½¡¦ÆóÂ¼¹¯ÂÀ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆLAMM¥á¥ó¥Ðー¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡ÖÊä¹Ö²ó¡×¤ËÊ¬¤±¡¢Ëè½µ¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¤Ë¤Æ¼ÁÌä¡¦´¶ÁÛ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª
ÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nippori.lamm.tokyo/
¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿»þ¤ÎÍÍ»Ò
¢£Âè32ÃÆ¥²¥¹¥È¡§Podcaster SHIBU¤µ¤ó
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎSHIBU¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£SHIBU¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥Ö¥ëー¥ªー¥·¥ã¥ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬¹¹ð»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤âµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÉ¬¤ºÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´·¤ì¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È¼õ¿®¤Î¥×¥í¡É¡£°ìÊý¤Ç¡¢²»À¼¼ýÏ¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤¢¤ì¤Ð»Ï¤á¤é¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½SHIBU¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤³¤½¡ÈÁ÷¿®¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ø»¨ÃÌ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¼ýÏ¿¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢SHIBU¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ä¡¢ÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥é¥¸¥ª¤È¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¸þ¤±¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡Örooom¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡¢¸åÆ£°¦³¤¡ÊLAMM¥á¥ó¥Ðー¡Ë¡¢ÆóÂ¼¹¯ÂÀ¡¢SHIBU¤µ¤ó¡¢»³ËÜ¹¯Î´¡ÊLAMM¥á¥ó¥Ðー¡Ë
Podcaster SHIBU¤µ¤ó¥²¥¹¥È²ó¤ÎÁ°ÊÔ¤Ï¡Ú2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡Û¤è¤ê
¡Ö#130¤¿¤À¤¿¤À¥é¥¸¥ª¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡Ú¥²¥¹¥È : ½ÂÃ«Í¥¡Û¡×¡¢
¸åÊÔ¤Ï¡Ú2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡Û¤è¤ê
¡Ö#132 Podcast¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¡Ú¥²¥¹¥È : ½ÂÃ«Í¥¡Û¡×¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Podcaster SHIBU¡Ê½ÂÃ« Í¥¡Ë¤µ¤ó
Podcaster¡¢ TOCINMASH¼çºË¡¢TCM LLC¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»¨ÃÌ ÂåÉ½¡£2006Ç¯¤Ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò³«»Ï¡£TOCINMASHÌ¾µÁ¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ó¥¢¥ÐーÉÕ¤¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö»¨ÃÌ¡×¤òÁÏÀß¡£Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPodcast Weekend¡×ÂåÉ½¡¢2024Ç¯¤è¤êÉô³èÆ°¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¡Ö¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀìPodcastÉô¡×¤Î³°Éô¸ÜÌä¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¡¢ NHK¡Ö¥é¥¸¥ª 100Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¥¯ ¥³¥È¥Î¥ß¥é¥¤¡×Â¾¡¢ ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±éÂ¿¿ô¡£ ¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¤Ë¡¢Apple Best Podcast Ê£¿ô¼õ¾Þ¡¢Spotify¡¢AppleÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°Ê£¿ô¼ó°Ì³ÍÆÀ¡¢JAPAN PODCAST AWARDS Ê£¿ô¥Î¥ß¥Íー¥È¤Ê¤É¡£
¡Ö¡È¿¿·õ¤ËÍ·¤Ö¡É¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¡È¿¿·õ¤ËÍ·¤Ö¡É¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê·ÐºÑ¡Ë¤È¥¢ー¥È¡Ê¹¥¤¤Ê¤³¤È¡Ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê²æ¡¹LAMM¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¶¦´¶¤·½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é³Æ»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¡ÖÆüÊëÎ¤¥¼¥ß¥Êー¥ë¡×¡Êhttps://nippori.lamm.tokyo/¡Ë¤ä¡¢À¾ÆüÊëÎ¤¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Östudio HEYA¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ø¥ä¡Ë¡×¡Êhttps://heya.lamm.tokyo/¡Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«¼çÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡É¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¸Êª¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸²½¸¦µæ²ñ¡×¡Êhttps://miraken.lamm.tokyo/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥à¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç´ë¶È·Ð±Ä¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁÏÂ¤¼Ò¡×¡ÊÎ¬¾Î¡§¥±¥¤¥½¥¦¥·¥ã¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¡£¥±¥¤¥½¥¦¥·¥ã¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://keisosha.co.jp/