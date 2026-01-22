¸½¾ìÄ¢É¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤¬¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Î3ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ¢Â³¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ß¥Ê¥·¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½ô²¬ Íµ¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥ß¥Ê¥·¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸½¾ìÄ¢É¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¹õÌî¸»ÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¢É¼ºîÀ®¡¦Ä¢É¼´ÉÍý¥Äー¥ë¡×ÉôÌç¤ÇºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò7´üÏ¢Â³¡¢¡ÖÉÊ¼Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à/¥½¥Õ¥È¡×ÉôÌç¤ÇÆ±¤¸¤¯ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò6´üÏ¢Â³¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆüÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀ½Â¤¶È¸þ¤±¡Ë¡×ÉôÌç¤Ç¡ÖHigh Performer¡×¤ò6´üÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥£¥ì¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ITreview¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥æー¥¶ーÉ¾²Á¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¡ÖLeader¡×¤ä¡ÖHigh Performer¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖLeader¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬Í¥¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Î¹æ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖHigh Performer¡×¤Ï¡¢´û¤Ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾Î¹æ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢Ï¢Â³¤Ç°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚLeader¼õ¾Þ¡Û
¡¦Ä¢É¼ºîÀ®¡¦Ä¢É¼´ÉÍý¥Äー¥ë
¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à/¥½¥Õ¥È
¡ÚHigh performer¼õ¾Þ¡Û
¡¦ÆüÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÀ½Â¤¶È¸þ¤±¡Ë
¡Ê¢¨¡Ë
¡¦¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¾ÜºÙ¥Úー¥¸
¡¦¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤ÎITreview¥Úー¥¸
¸½¾ìÄ¢É¼¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯É½¤Ê¤É¸½¾ì´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¢É¼Îà¤ò¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê½ñ¤¾ðÊó¤Î¥Çー¥¿²½¤«¤é½¸·×¡¢Êó¹ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»æ¤ä¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¤ºî¶È¼ê½ç¤ÎÅ°Äì¤«¤é¶ÈÌ³²þÁ±¤Þ¤Ç¼Â¸½¡£2020Ç¯6·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢À½Â¤¤ä°û¿©¡¢½ÉÇñ¡¢¾®Çä¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¡¢¶È³¦Ìä¤ï¤º17,000°Ê¾å¤Î¸½¾ì¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯8·î¤è¤êÀ½ÉÊÌ¾¾Î¤ò¡Ø¥«¥ß¥Ê¥·¡Ù¤«¤é¡Ø¥«¥ß¥Ê¥· ¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
