¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¤ÈLIFULL¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¹ÖºÂ¤ò2026Ç¯4·î³«¹Ö¡£
¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¹¥Î¥ª¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿®²¬ÎÉÎ¼¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò LIFULL ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÅìÍ´»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖLIFULL ¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖºÂ¤ò¶¦Æ±¤Ç³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¤Ç¶¦ÁÏ¤ÎÅÚÂæ¤ò³Ø¤ÖÂÎ·ÏÅª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÏÃ·¿¹ÖµÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶õ¤²È³èÍÑ´ë¶ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¡¢¤½¤·¤ÆÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¬¼«ÃÏ°è¤Ç¶õ¤²È³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇØ·Ê¡§¿¼¹ï²½¤¹¤ë¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ
¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ç¶õ¤²È¿ô¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ò·è¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶õ¤²È³èÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤Þ¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¼Áö¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤ËÂÐ¤·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¶¦ÁÏ¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢LIFULL¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¾ðÊó¤òÌÖÍåÅª¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖLIFULL HOME¡ÇS ¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¶õ¤²ÈºÆÀ¸¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢°Ü½»¡¦ÆóÃÏ°èµï½»¤ÎÂ¥¿Ê¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤¿Í¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤Ä¡Ö³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¶õ¤²È¡¦ÉÔÆ°»ºÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤È¥ê¥½ー¥¹¡×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿¼ÂºÝ¤Ë²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼«¼£ÂÎ¤È¤â¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤òÃÏ°è»ñ¸»¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶õ¤²È³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥Ê¥ë¹ÖºÂ¤È¤·¤Æ³«¹Ö¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¡¦È¼Áö¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÂÐÏÃ·¿¹ÖµÁ¡Ê½µ3Æü¡Ë¡¦È¼Áö»Ù±ç
¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡×¼«¸Ê¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø»öÌ³¶É¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/41989/table/79_1_90ab837988e3732edd73e100fb976e46.jpg?v=202601221221 ]
£²¡¥Ã£¿Í¤Ë³Ø¤Ö¡ª¡Ö¶õ¤²È³èÍÑ¡×¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¡ÊÇ¯´Ö8ËÜ¡Ë
Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äºÇ¿·»öÎã¤ò³Ø¤Ö¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼õ¹Ö¼Ô¼«¿È¤ÎÃÏ°è¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§LIFULL¡Ë
¢£¥²¥¹¥È¹ÖµÁ¡Ê°ìÉô¡Ë
¶õ¤²ÈÌäÂê¤Î³µÏÀ¤È¶õ¤²È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ÎÌò³ä
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL ÃÏÊýÁÏÀ¸Åý³çÉô
¡¡¡¡¡¡¶õ¤²ÈÂÐºö¥°¥ëー¥×Ä¹¡¡ËÌÄÔ ¹ªÂ¿Ïº»á
¿¼¹ï²½¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤äÀìÌçÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¸½¾õ¤ÈÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡£ÃÏ°è¤ò·Ò¤®¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¥ー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¶õ¤²È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×¤ÎÌò³ä¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÀìÌçÃÎ¼±¡¢»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¡ß¶õ¤²È³èÍÑ
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥ì¥¹
¡¡¡¡¡¡µòÅÀ³«È¯»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡¡¸åÆ£ ¿·¼»á
¡ÈÅÔ»Ô¤Ë¤âÃÏÊý¤Ë¤â¡ÉÊë¤é¤¹¡¢Â¿µòÅÀÀ¸³è¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³È¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤ÓÊ¬»¶·¿¤Î¶¦Æ±¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¼èÁÈ»öÎã¤ò¸µ¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
DIY¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»Ï¤á¤ë»²²Ã·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¹Ö»Õ¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ä¤ß¤Àß·×»Ü¹©¼Ò
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¡¡²ÏÌî Ä¾»á
»²²Ã·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë·úÃÛ²ñ¼Ò¡¢¤Ä¤ß¤Àß·×»Ü¹©¼Ò¤Î¼èÁÈ¤ß¤«¤é¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀDIY¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Î¸ú²Ì¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¶õ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¶õ¤²È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼ÒOn-Co
¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿åÃ« ³Ù»Ë»á
Êª·ï¾ðÊó¤¬ÊÂ¤Ö½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¼Ú¼ç¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡ÊÊª¸ì¡Ë¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿Âß¼ç¤¬Êª·ï¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·µ¡¼´¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤µ¤«¤µ¤ÞÉÔÆ°»º¡×¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢´ûÂ¸³µÇ°¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¶õ¤²È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Çã¼èºÆÈÎ¡¦¥ê¥Î¥ÙÄÂÂß¤Þ¤ÇÃ´¤¦¶õ¤²È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº£
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥È¥ï¥ó
¡¡¡¡¡¡Çòºê Ã£Ìé»á
¶õ¤²È¤Î²þÁõ¡¦´ÉÍý¡¦¼è°ú¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¥µ¥Ý¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥È¥ï¥ó¤Î¼èÁÈ»öÎã¤ò¸µ¤Ë¡¢¶õ¤²È¤ÎÇã¼èºÆÈÎ¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÄÂÂß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¨¹Ö»ÕµÚ¤Ó¹ÖµÁÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡Ö¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¡×¡Ê1Çñ2ÆüÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¡Ë
¶õ¤²È³èÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆá¿Ü¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ë²è±¿±Ä¡§LIFULL¡¦¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥àÎã
¡¦DIYÂÎ¸³
¡¦ÃÏ°è¸òÎ®²ñ
¡¦¶õ¤²È³èÍÑÊª·ï¤Î»ë»¡
¡¦ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¡¢ÃÏ°è¥×¥ìー¥äー¤È¤Î¸òÎ®
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/41989/table/79_2_6a7d0c2550122d2d3ff15df888c26626.jpg?v=202601221221 ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡¢URL¡§https://lifull.com/¡Ë
LIFULL¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëLIFE¤ò¡¢FULL¤Ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤È´î¤Ó¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¼ý±×Êª·ï¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö·òÈþ²È¡Ê¤±¤ó¤Ó¤ä¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¤òÎ¹¤¹¤ëÂç³Ø¡Ö¤µ¤È¤Î¤ÐÂç³Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://satonova.org/¡Ë
ÆüËÜÁ´¹ñ£´¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë£±Ç¯¤º¤ÄÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÎ©¤Æ¤¿¥Æー¥Þ¤Ë¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¡×¤È¡¢ÃÏ°è¶¦ÁÏÎÎ°è¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Ç¤¢¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤äºß¹»À¸¤È³Ø¤Ó¹ç¤¦¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¡×¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂç³Ø¡£¼«¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼´¤Ë³Ø¤Ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¥É¡¦¥¢¥×¥íー¥Á¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼Ò²ñ¤È´Ø¤ï¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¤Û¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¶¦ÁÏ¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤á¤¶¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î»ÔÌ±¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏÄÌ¿®À©Âç³Ø¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç³Ø»Î¤Î¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤»¤ë4Ç¯À©¥×¥í¥°¥é¥à¤â¥¹¥¿ー¥È¡£Àè¿ÊÅª¤ÇÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë14¤ÎÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢4Ç¯À©¤Î¡ÖÎ¹¤¹¤ëÂç³Ø¥³ー¥¹¡×¤ÎÂ¾¡¢1Ç¯´Ö¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥äー¥³ー¥¹¡×¡¢ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Ê¤É¤ò¼çÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¥³ー¥¹¡×(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖµÁ¤Î¤ß)¤òÅ¸³«¡£