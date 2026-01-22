Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤ÎÍË¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡ÖJ-Startup WEST¡×´ë¶È¤ò£±3¼ÒÄÉ²ÃÁªÄê&¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡Ãæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤È»Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæ¹ñÃÏ°è¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñ¡¢»Í¹ñ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñÏ¢¹ç²ñ¤È¤Î¶¦Æ±»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎJ-Startup¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¹ñÃÏ°è¡¦»Í¹ñÃÏ°èÈÇ¡ÖJ-Startup WEST¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯£´·îÁÏÀß¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Ãæ¹ñÃÏ°è¤«¤é7¼Ò¡¢»Í¹ñÃÏ°è¤«¤é6¼Ò¤Î·×13¼Ò¤ò¿·¤¿¤ËJ-Startup WESTÁªÄê´ë¶È¤È¤·¤ÆÁªÄê¡ÊÂè3¼¡¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡´û¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿53¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖJ-Startup WEST¡×ÁªÄê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï66¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤J-Startup WEST¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¡Ê´±Ì±¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¸ÃæÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÁªÄê¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤òÃæ¹ñÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¹Åç¸©¹Åç»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¡¢»Í¹ñÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÁªÄê¤ÎÆâÍÆ¡¦¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÁªÄê¤Î·Ð°Þ¡Û
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î12Æü～10·î24Æü¤Î´ü´Ö¤ËÁªÄê´ë¶È¤Î¸øÊç¤ò¹Ô¤¤¡¢J-Startup WEST¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¤«¤é¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹»Ö¸þ¤Î¤¢¤ë27¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤«¤é±þÊç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤äÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤ÎÍ¼±¼ÔÅù¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£±.Àè¿ÊÀ¡¢£².À®Ä¹À¡¢£³.¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢£´.·Ð±Ä¼Ô¤Î°ÕÍß¡¢£µ.¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢£¶.ÃÏ°èÀ¡¢£·.¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿°Æ·ï¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃæ¹ñÃÏ°è¡Ê7¼Ò¡Ë¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥²ー¥à¥¬¥à¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ーAI¡ÊÅçº¬¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ê²¬»³¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒWAKU¡Ê²¬»³¸©¡Ë
¡¦SYNRA³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¡¦SETO iS POWER³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒMedlarks¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¡Ú»Í¹ñÃÏ°è¡Ê6¼Ò¡Ë¡Û
¡¦À¶¿åµ»¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒZen¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒBANDAL¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
¡¦¥»ー¥Ðー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°¦É²¸©¡Ë
¡¦VSJ ¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê°¦É²¸©¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë
¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/saitaku/innovation/pdf/260122_1.pdf)
¡Ú¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤Î³«ºÅ¡Û
º£²óÄÉ²ÃÁªÄê¤µ¤ì¤¿J-Startup WESTÁªÄê´ë¶È¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÁªÄê´ë¶È¤«¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤É¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÃæ¹ñÃÏ°è¡ä
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡13:00-16:00¡Ê½ªÎ»¸å¤Ë¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡WAKO¥²¥Ð¥ó¥È¥Ûー¥ë(http://gewand.jp/)
¡¡¡¡¡Ê¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èËÜÀîÄ®2-1-13ÏÂ¸÷¥Ñ¥ì¥¹21¡¡5F¡Ë
¡Ê£³¡ËÄê°÷
¡¡¡¡¡¡¼°¡¡Åµ¡§200Ì¾¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸òÎ®²ñ¡§£¸£°Ì¾¡Ê»²²ÃÈñ5,000±ß¡Ë
¡Ê£´¡ËÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµ¡´Ø¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢Åê»ñ²È¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¡Åù
¡Ê£µ¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¡¡ÊÂè£±Éô¡Ë13:00-14:00¡¡J-Startup WESTÁªÄê´ë¶È¡ÊÃæ¹ñÃÏ°è¡Ë¤ªÈäÏªÌÜ¼°Åµ
¡¡¡¡¡ÊÂè£²Éô¡Ë14:05-16:00¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡Ê¹ñÆâ³°¤ÎÅê»ñ²ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¡¡¡ ¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/saitaku/innovation/pdf/260122_2.pdf)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£¶¡Ë¼çºÅ
¡¡¡¡¡ÊÂè£±Éô¡ËÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É
¡¡¡¡¡ÊÂè£²Éô¡ËÃæ¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë²Ê³Ø¤È¶âÍ»¤Ë¤è¤ëÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡¢¡ÊÆÈ¡ËÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¹ÅçËÇ°×¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー
¡Ê£·¡Ë¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¡¡¡ã¿½¹þÊýË¡¡ä
¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chugoku-keieishien/20260226
¡¡¡¡¡ã¿½¹þ´ü¸Â¡ä
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ã»Í¹ñÃÏ°è¡ä
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡17:00-18:00¡Ê½ªÎ»¸å¤Ë¸òÎ®²ñ¤òÍ½Äê¡Ë
¡Ê£²¡Ë¾ì½ê
¡¡¡¡¡¡¾¾»³¥â¥Î¥ê¥¹(https://produce.novarese.jp/matsuyama-monolith/)¡Ê°¦É²¸©¾¾»³»ÔÌ«Ä®7-7-2¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤¢¤ê
¡Ê£³¡ËÄê°÷
¡¡¡¡¡¡¼°¡¡Åµ¡§100Ì¾¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸òÎ®²ñ¡§100Ì¾¡Ê»²²ÃÈñ3,500±ß¡Ë
¡Ê£´¡ËÂÐ¾Ý¼Ô
¡¡¡¡¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµ¡´Ø¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢Åê»ñ²È¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¡¡Åù
¡Ê£µ¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à
¡¡¡¡¡¡¤³¤Á¤é(https://www.chugoku.meti.go.jp/r7fy/saitaku/innovation/pdf/260122_3.pdf)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê£¶¡Ë¼çºÅ
¡¡¡¡¡¡»Í¹ñ·ÐºÑ»º¶È¶É¡¢»Í¹ñ¥Ë¥åー¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¨µÄ²ñÏ¢¹ç²ñ
¡Ê£·¡Ë¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¡¡¡ã¿½¹þÊýË¡¡ä
¡¡¡¡¡¡°Ê²¼¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shikoku-shinjigyo/west-shikoku3
¡¡¡¡¡ã¿½¹þ´ü¸Â¡ä
¡¡¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û
J-Startup WEST WEB¥µ¥¤¥È(https://jstartup-west.jp/)
¡¡J-Startup WEST»öÌ³¶É¤Î¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/132454)