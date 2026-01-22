²ÈÄíÎÁÍý¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¿·¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¥ªー¥×¥ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤·¤¤Ãæ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¡Ê°Ê²¼ ¥Þ¥Á¥ë¥À¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥ë¥À¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ý»³Í³²Â¡¢°Ê²¼ ÊÀ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ïー¥«ー¤¬¹Ô¤¸ò¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤ä¾®³Ø¹»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¿Í¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¬½Å½§¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó³«Àß¤òË¾¤àÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬½Å½§¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤ª·Þ¤¨µ¢¤ê¤Ë¡¢±ØÄ¾·ë¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÊØÍø¤ËÌë¤´¤Ï¤ó¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÌë¤´¤Ï¤ó¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦±Ä¶È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î5Æü(·î)～
¡¦¤ªÅÏ¤·»þ´Ö¡§·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü(½ËÆü¤ò½ü¤¯)¤Î17:00～20:00
¡¦¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§2-2-1¡¡Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー¡¡2³¬ ¥ª¥Õ¥£¥¹¥í¥Óー
¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ä½»ÂðÃÏ¡¢ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤Ç¡Ö»Å»öµ¢¤ê¡×¡Ö¤ª·Þ¤¨µ¢¤ê¡×¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤Î±äÄ¹¤ÇÌë¤´¤Ï¤ó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÎËèÆü¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÌë¤´¤Ï¤ó¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Á¥ë¥À¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¤Ï750¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ê¡¢µ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸¥Î©¤ä¡¢°ã¤¦¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ê¤É¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¸¥Î©¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿©¡×ÂÎ¸³¡É ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ë¥À¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÇÛÉÛÊª¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¿©Âî¤Ç¤Î²ñÏÃ¡¢´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸¤ÏÁ´¤ÆLINE¤Ç´°·ë¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÉÑÅÙ¤ÈÎÌ¤Ç¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÃíÊ¸¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç³ÆÆü7:00~13:00¤Þ¤Ç¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì¿©Ê¬¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é: https://matilda.kitchen/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥ë¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦½êºß¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÃ¤Ì¦2-4-4 Imas Canalside £µ³¬
¡¦ÀßÎ©¡§2021Ç¯1·î27Æü
¡¦ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´Ý»³Í³²Â
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²ÈÄíÎÁÍý¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥Á¥ë¥À¡×¤Î³«È¯µÚ¤Ó±¿±Ä
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://matilda.kitchen/about
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¤äÄó·È¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢pr@atmatilda.com ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£