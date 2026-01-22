»°É©²½¹©µ¡¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äê¤á¤ë¡ÖDXÇ§Äê»ö¶È¼Ô¡×¤ËÇ§Äê
»°É©²½¹©µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§ÅÄÃæ Íø°ì¡¡½êºßÃÏ¡§Àîºê»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äê¤á¤ëDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ËÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖDXÇ§Äê»ö¶È¼Ô¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
DXÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó½èÍý¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÊÑ³×¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ö¹à¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡×¤Î´ðËÜÅª»ö¹à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿´ë¶È¤ò¹ñ¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Û·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖDXÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×:
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html¡¡(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html)
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö»°É©²½¹©µ¡¥°¥ëー¥×2050·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¢¨1¡Ê°Ê²¼·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀïÎ¬Åª»ö¶ÈÎÎ°è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ÊÎÏ¡¦¾Ê¥¨¥Í»ö¶È¡×¤ò·Ç¤²¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏDX¤Î¿ä¿Ê¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢DX³èÆ°¤Î²ÃÂ®¤ÈÁ´¼ÒÅª¤Ê¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ2023Ç¯11·î¤Ë¡Ö»°É©²½¹©µ¡¥°¥ëー¥×DXÀïÎ¬¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£DXÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¡¦ÁÈ¿¥ÊÑ³×DX¡×¡Ö»ö¶ÈÁÏ½ÐDX¡×¡Ö¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏÂ¤DX¡×¤Î3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀßÄê¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°É©²½¹©µ¡¤Î·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓDX¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎWeb¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»°É©²½¹©µ¡¥°¥ëー¥×2050·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§https://www.kakoki.co.jp/ir/vision.html¡¡
»°É©²½¹©µ¡¥°¥ëー¥×DXÀïÎ¬¡§https://www.kakoki.co.jp/ir/dx_strategy.html
»°É©²½¹©µ¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ËÄ©Àï¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËDX¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£