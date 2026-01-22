¡Ú¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¡ÛËè·îºÇ½ªÅÚÆü¤Ï¡É¤¢¤µ¤¯¤ÞÆù¤ÎÆü¡É¡ª¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤òºÇÂç66¡óÁýÎÌ¤ÇÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§×¢ÅÄÍÛ°ì¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¤Î¤¢¤µ¤¯¤Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Æ¡ÖÆù¤ÎÆü ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Çー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤é¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤Î¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤ò 50～66¡óÁýÎÌ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤µ¤¯¤Þ¤ÎÆù¤ÎÆü¤È¤Ï¡©
¡ÖÆù¤ÎÆü ¤ªµÒÍÍ´¶¼Õ¥Çー¡×¤Ï¡¢Ëè·îºÇ½ªÅÚ¡¦Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤Ï¡¢°ìÆ¬¤Îµí¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë´Å¤ß¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤Éô°Ì¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤«¤é 50～66¡óÁýÎÌ ¤·¡¢¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆù¤ÎÆü¥á¥Ë¥åー¡§¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¡Û
50%ÁýÎÌ¡¡120 g ¢ª 180 g¡Ê¥µ¥é¥À¥ÐーÉÕ¡Ë2,730±ß
66%ÁýÎÌ¡¡180 g ¢ª 300 g¡Ê¥µ¥é¥À¥ÐーÉÕ¡Ë3,510±ß
50%ÁýÎÌ¡¡300 g ¢ª 450 g¡Ê¥µ¥é¥À¥ÐーÉÕ¡Ë4,590±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇÈ´
¥µ¥é¥À¥Ðー¤Ï£´£µÉÊ¡£¤¢¤µ¤¯¤Þ¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³ー¥ó¥¹ー¥×¡¢µí¤¹¤¸¥«¥ìー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¥Ðー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
Æù¤ÎÆü ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
¡Ú°¦ÃÎ¸©¡Û
Æ£¤¬µÖÅ¹¡¢È¬·§Å¹¡¢Àé²»»ûÅ¹¡¢ºù»³Å¹¡¢À±ºêÅ¹¡¢Åì±ºÄÌ¤êÅ¹¡¢ÌÄ³¤Å¹¡¢°Â¾ëÅ¹¡¢²¬ºêÅ¹¡¢ËÜÅ¹¡¢¥È¥è¥¿¸µÄ®Å¹¡¢´¢Ã«Å¹¡¢À¥¸ÍÀ¾Å¹¡¢È¾ÅÄÅ¹¡¢¾®ËÒÅ¹¡¢°ìµÜÅ¹¡¢°ìµÜÀõÌîÅ¹¡¢ÉÙÌÚÅçÅ¹¡¢°ðÂôÅ¹¡¢³ª¹¾Å¹¡¢¥·¥ã¥ªÀ¾ÈøÅ¹¡¢ÂçÉÜÅ¹¡¢ÄÅÅçÅ¹¡¢½ÕÆü°æÅ¹
¡Ú»°½Å¸©¡Û
ÄÅÅ¹¡¢»ÍÆü»ÔÅ¹¡¢ÄÅ¹âÃã²°Å¹¡¢¾¾ºåÅ¹¡¢·¬Ì¾Å¹
¡Ú´ôÉì¸©¡Û
±©ÅçÅ¹¡¢ÌøÄÅÅ¹¡¢²Ä»ùÅ¹¡¢´ôÉìÄ¹ÎÉÅ¹¡¢´ØÅ¹
¡Ú²¬»³¸©¡Û
²¬»³Âç¸µÅ¹
¡ÚÀÅ²¬¸©¡Û
È¡ÆîÅ¹¡¢ ÉÍ¾¾Á¥±ÛÅ¹¡¢Æ£»ÞÅ¹¡¢ ÉÙ»ÎµÜÅ¹¡¢ÈØÅÄÅ¹¡¢µÜÃÝÅ¹¡¢¼¯Ã«¥¬ー¥Ç¥óÅ¹¡¢ÉÙ»ÎÅ¹¡¢»°Êý¸¶Å¹¡¢ÉÍ¾¾ËÜ¶¿Å¹¡¢ÉÍ¾¾¥¤¥ó¥¿ーÅ¹¡¢ÂÞ°æÅ¹
¡ÚÅìµþÅÔ¡Û
È¬²¦»ÒÅ¹
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¡Û
Ä¹¸åÅ¹¡¢ÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹¡¢Äá¸«Å¹¡¢ËÌ»³ÅÄÅ¹¡¢ÁêÌÏ¸¶Å¹ ¡¢°ËÀª¸¶Å¹
¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û
ÆîÇðÅ¹¡¢À¾Á¥¶¶Å¹¡¢ÁÉ²æÅ¹¡¢¾¾¸ÍÅ¹¡¢ÌîÅÄÅ¹¡¢»Ô¸¶Å¹
¡Úºë¶Ì¸©¡Û
¶¹»³Å¹¡¢Àî±ÛÅ¹¡¢±ÛÃ«Å¹¡¢»°¶¿Å¹
¡Ú°ñ¾ë¸©¡Û
µíµ×Å¹ ¡¢³Ø±àÅÔ»ÔÅ¹
https://www.asakuma.co.jp/29day.html
¢£Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³ä°úÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Ï¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æù¤ÎÆü¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤äÆüÄø¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï³ÆÅ¹¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äá¸«Å¹¤Ï¥µ¥é¥À¥Ðー¤ÎÄó¶¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¤È¤Ï
1948Ç¯ÁÏ¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤µ¤¯¤Þ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë67Å¹ÊÞ¤Î¥¹¥Æー¥¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¡£
Ì¾Êª¥¹¥Æー¥¤ä¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢Á´45ÉÊ¤Î¥µ¥é¥À¥Ðー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¹ÊÞ±é½Ð¤ä¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿´ë²è¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¤è¤í¤³¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.asakuma.co.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/
X¡§https://x.com/asakuma_koho
Facebook¡§https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP