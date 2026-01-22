¡ÚMOS¡Û¡ÈÀáÊ¬¤ÎÆü¡É¤Ï¥ª¥Ë¡Êµ´¡Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¤¬¼çÌò¤Ë¡ªÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤òÈÎÇä
¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ±ÉÊå¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¸ÂÄê¤Ç¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×5¸ÄÊ¬¤òÈ¢¤Ë¤Ä¤á¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¥Çー¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÀáÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ðー¥¬ーÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢È¢¤Î³¸Î¢¤ËÅ½¤ì¤ë¡Öµ´¥Õ¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¡×¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¥Äー¥ë¥¤¥áー¥¸
¡Öµ´¤Ï³°ー¡¢Ê¡¤ÏÆâー!¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢°¤¤¤â¤Î¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦ÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÀáÊ¬¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢Î©½Õ¤ÎÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¤³¤Î¡ÖÀáÊ¬¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×5¸ÄÊ¬¤òÈ¢¤Ë¤Ä¤á¤¿¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Ç¯¤âËÜ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï¡¢¿É¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ë·Ú¤¤°á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤µ¤Ã¤¯¤êÍÈ¤²¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Î5¸ÄÊ¬¤òÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤ËÈæ¤Ù¤Æ100±ß¤ªÆÀ¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ³ÆÅ¹ÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢µ´¤Î´é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Öµ´¥Õ¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£È¢¤Î³¸Î¢¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢ÀáÊ¬¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×³µÍ×¡ä
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê¡§¡Öµ´À¹¤ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×¡Ê1,550±ß¡Ë
³ÆÅ¹ÀèÃå30Ì¾ÍÍ¤Ë¡Öµ´¥Õ¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨1¸Ä¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ðー¥¬ーÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¢¨¤´»²¹Í¡§¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥é¥¤¡×Ã±ÉÊ²Á³Ê 330±ß
¡ã¤´»²¹Í¡ä ¡¡
¡ü¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¥µ¥¤¥È https://www.mos.co.jp/company/
¡ü¥â¥¹¥°¥ëー¥×¤Î´Ä¶¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¡Ö¥â¥¹¤Î¿¹¡× https://www.mos.jp/mori/¡¡
¡ü¥â¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖLife with MOS¡× https://ec.mos.jp/
¢¨ËÜ»ñÎÁÃæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£