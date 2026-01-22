¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡ÛÀÉÂÀìÌç¤Î¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢6Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÍè±¡¥Çー¥¿¤«¤é¤ß¤ëºÇ¿·¤ÎÀÉÂ¥È¥ì¥ó¥É¡£20Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¡ØÀÉÂ¸¡ºº¤ÎÂç½°²½¡Ù¤äÃÏ°è¤´¤È¤Ë¸«¤ë¡ØÇßÆÇ¡Ù¤Î´¶À÷¾õ¶·
À´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Êhttps://pairlife-clinic.com/¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÀÉÂ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼õ¿Ç¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
※データの引用・転載時のお願いと注意事項
ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÁ´5±¡¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤Î¼õ¿Ç¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Íè±¡¤µ¤ì¤ë´µ¼ÔÍÍ¤ÎÂ°À¤ä¼õ¿ÇÆ°µ¡¡ÊÍ½ËÉ°Õ¼±¤Î¹â¤µÅù¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤ä¹ñÆâÁ´ÂÎ¤ÎÅý·×¥Çー¥¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅö±¡¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´µ¼ÔÍÍ¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ 20Âå¤ÎÍè±¡¼Ô¤¬ÌóÈ¾¿ô¡Ê46.0%¡Ë¡£¡Ö¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÍ½ËÉ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý²Ã
Á´±¡¤ÎÍè±¡¼Ô¥Çー¥¿¤ò½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¡¢20Âå¡Ê46.0%¡Ë¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ç¯ÂåÊÌÍè±¡¼Ô¹½À®Èæ¡Ê2025Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë
¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎÍè±¡¼Ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë
20Âå～30Âå¤ÏÀÅª¤Ê³èÆ°¤¬³èÈ¯¤ÊÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤ËÍè±¡¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö±¡¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï¡Ö¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¤Î¼õ¿Ç¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ÎÄê´ü¼õ¿Ç¡×¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë·¹¸þ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼¡¹à¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÇßÆÇ¸¡ºº¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÛÀÎ¨¡×¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÇßÆÇ¡á¼óÅÔ·÷¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇßÆÇÍÛÀÎ¨¤ËÃÏ°èº¹¡£
Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¸¡ºº°Õ¼±¤¬¹â¤¤½ÂÃ«¤Ç¤ÏÍÛÀÎ¨¤¬Äã¤¯¡¢¡Ö¾É¾õ½Å»ë¡×¤ÎÃÏ°è¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¡£ ¡ÖÀÉÂ¸¡ºº¤Î¥Ïー¥É¥ë¡×¤¬Äã¤¤¥¨¥ê¥¢¤Û¤É¡¢Ì¤Á³¤Ë´¶À÷¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÊÌÇßÆÇ¸¡ºº¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÛÀÎ¨¡Ê2025Ç¯¡Ë
ÈË²Ú³¹¡¦½ÂÃ«¤¬¡ÖºÇ¤âÇßÆÇÍÛÀÎ¨¤¬Äã¤¤¡×
°ìÈÌÅª¤Ë´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ëÈË²Ú³¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÃ«±¡¤ÎÍÛÀÎ¨¤Ï1.39%¤ÈÁ´±¡¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢»¥ËÚ±¡¤Ï2.15%¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«±¡¤ÎÍÛÀÎ¨¤¬Äã¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢Åö±¡¤ÎÍè±¡·¹¸þ¤«¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¡ºº¤ÎÆü¾ï²½¡ÊÂç½°²½¡Ë¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡Ö½ÂÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÂÃ«±¡¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤Êý¤Î¡ÖÍ½ËÉ¸¡ºº¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý·×¾å¤ÎÍÛÀÎ¨¡Ê³ä¹ç¡Ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢ÍÛÀÎ¨¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÇßÆÇ¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤´Ö¤ËÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ø´¶À÷¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡×¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë½¬´·¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Û¤É¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÇßÆÇ¤À¤±¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹ÀÉÂ¤Î¼ÂÂÖ¡£
¥¯¥é¥ß¥¸¥¢ÍÛÀÎ¨¤ÏÇßÆÇ¤ÎÌó9ÇÜ¡£¥Ë¥åー¥¹¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê´¶À÷¥ê¥¹¥¯¡×
¼çÍ×ÀÉÂÊÌ¸¡ºº¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÛÀÎ¨Èæ³Ó
¸¡ºº¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤âÍÛÀÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤Ç14.59%¡Ù
¥Ë¥åー¥¹Åù¤Ç¡ÖÇßÆÇ¤ÎµÞÁý¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇßÆÇ¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ Á´±¡¤ÎÍÛÀÎ¨¥Çー¥¿¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÇßÆÇ°Ê³°¤ÎÀ´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¸½¾õ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇßÆÇ¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÍè±¡¤µ¤ì¤¿´µ¼ÔÍÍ¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡ÖÇßÆÇ¤Ï±¢À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤äÎÔ¶Ý¤¬ÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥ß¥¸¥¢¤Ï¡¢Åö±¡¤Î¸¡ºº¼õ¿Ç¼Ô¤ÎÌó7¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÍÛÀ¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¸¡½ÐÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ìµ¾É¾õ¤Î¤Þ¤ÞÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¡ÖÇßÆÇ¡×¤À¤±¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢Â¾¤ÎÀ´¶À÷¾É¤â´Þ¤á¤ÆÌÖÍåÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤´¼«¿È¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¡ºº¤Ø¹Ô¤³¤¦¡£
½ÂÃ«±¡¤Î¼õÉÕ
6Ëü¿Í¤Î¥Çー¥¿¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÉÂ¸¡ºº¤¬¾¯¤·¤º¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇßÆÇ°Ê³°¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡×¡£ ¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ ¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤Ç¡¢ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸¡ºº½¬´·¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/139900/table/21_1_55beceede6d07a2624af9828317f89a5.jpg?v=202601221151 ]
※本調査は当院独自のデータに基づくものであり、日本国内全体の傾向を必ずしも反映するものではありません。
¥Ú¥¢¥é¥¤¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÀÉÂ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤ò¿ÇÎÅÍýÇ°¤Ë·Ç¤²³«¶È¡£²£ÉÍ¡¦½ÂÃ«¡¦Ì¾¸Å²°¡¦»¥ËÚ¡¦ÂçºåÇßÅÄ¡¦¾åÌî¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·î³«¶È°ÊÍè¡¢6Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤´Íè±¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂ¨Æü¸¡ºº¡¦Â¨Æü¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´°Á´¸Ä¼¼¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Å¤¯¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
