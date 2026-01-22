¡Ö¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤Î°ñ¾ë¸©¡ØALIVE ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ù¤Ë¤ÆÆ³Æþ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆâÆ£ ¾¡¹¥¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¸þ¤±CSR»ö¶È¡Ö¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ALIVE ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§Ê¿À®¶½¶È¡Ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³¤È¤Ï
Ã±¤Ê¤ë¾ÃÈñ·¿¤Î¥ì¥¸¥ãー¤«¤é¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥ì¥¸¥ãー¤Ø¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Ûー¥ë¤ò±Ä¶È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÍ·µ»¤¹¤ë¤À¤±¤Çµ¤·Ú¤Ë´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤Î²óÅ¾¿ô¤ò¿¢ÎÓËÜ¿ô¤Ë´¹»»¡£¿¢ÎÓ¼Â»ÜÃÄÂÎ¤ËËÜ¿ôÊ¬¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë22,000ËÜ°Ê¾å¤Î¿¢ÎÓ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³Web¥µ¥¤¥È¡§https://shokurin-pachinko.jp/
¢£¿·Æ³ÆþÅ¹ÊÞ
ALIVE ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿À®¶½¶È¡Ë
½»½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÇÏÅÏ3900
1·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿ALIVE ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê³èµ¤¤¢¤ëÍ·µ»¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·ÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Å¹³°¡¦Å¹ÆâÁõ¾þ¤Î²þÁõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥¹¥í¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçÉý³ÈÂç¡¢1±ß¥Ñ¥Á¥ó¥³ÁýÂç¡Ê120Âæ¢ª185Âæ¡Ë¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿À®¶½¶È¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¤ò¤â¤Ã¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤ò¤º¤Ã¤È¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î²¼¡¢¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³¤ÎÆ³Æþ¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤è¤êÆ³Æþ¤ÎZENT ÂÀÅÄÅ¹¤Ç¤ÏÎß·×¿¢ÎÓËÜ¿ô¤¬1,000ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¿À®¶½¶ÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.zent-heisei.co.jp/
ALIVE ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«Å¹
¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³Å¹Æ¬Å¸¼¨ÍÑ¥µ¥¤¥Íー¥¸
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡Ö¿¢ÎÓ¤Ñ¤Á¤ó¤³¡×¤Ç¤Ïº£¸å¤âÆ³Æþ´ë¶È¡¦Å¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤â¤·¤¯¤Ï¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥Õ¥©ー¥à¡§https://shokurin-pachinko.jp/contact
- ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏµå¤Î¤¿¤á¤Ë
¹ÊóÃ´Åö¡§¾®»³
¥áー¥ë¡§contact@chiquu.com