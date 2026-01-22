GANNI¤ÈDISNEY¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡¢¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥³¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤òÅ¸³«
GANNI x Disney ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë£±.
¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥óÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥ÉGANNI¡Ê¥¬¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢Disney¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¡Ë¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Daisy Duck¡Ê¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡Ë¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Á´16·¿¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï2·î6Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯Ä´¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¼´¤Ë¡¢Êª¸ìÀ¡¢GANNI¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤é¤·¤¤¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢GANNI¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢GANNI¤ÈDisney¤Ï¡¢Chaos¡Ê¥«¥ª¥¹¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¸þ¤±¡¢Disney¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Î¹¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤ò½ä¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¡¢GANNI¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëDitte Reﬀstrup¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥Æ¡¦¥ì¥Õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¼«Âð¤òË¬¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ö´Ö¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃåÁÛ¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤ÎËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¤è¤ê¿¼¤¯°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎÀ¤³¦3ÅÔ»Ô¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¥«¥Õ¥§¶õ´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ë×Æþ·¿¤ÎÆÃÊÌ±é½Ð¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä¥Ë¥åー¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤½¤Î¶õ´Ö¤ÇÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢ÌµÎÁÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥ì¥Ç¥£¥È¥¥¥¦¥§¥¢¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢½Õ¤ÎÌÜ³Ð¤á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GANNI¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿·¤¿¤Ë²ò¼á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯É÷¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥È¤ÇºÌ¤é¤ì¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿·¥·ー¥º¥ó¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤ÎÎ¹Ï©¤ò¡¢Lindsey Wixson¡Ê¥ê¥ó¥¸ー¡¦¥¦¥£¥¯¥½¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Esther Theaker¡Ê¥¨¥¹¥¿ー¡¦¥·ー¥«ー¡Ë¤¬ºÆ¤Ó»£±Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿É½¸½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¤òµæ¶Ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥ß¥åー¥º¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GANNIxDisney(C)¤Î¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤êGANNI ½ÂÃ«PARCOÅ¹¡¢GANNI ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢BARNEYS NEW YORK¶äºÂËÜÅ¹¡¢BARNEYS NEW YORKÊ¡²¬Å¹¡¢BARNEYS NEW YORK¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖBARNEYS NEW YORK (https://onlinestore.barneys.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=&gad_source=1&gad_campaignid=22226024534&gbraid=0AAAAA-ta27PT7vA41u5Na0zpfGnJ6C137&gclid=CjwKCAiA95fLBhBPEiwATXUsxKPinWWn0ScqwfSPoJsJu_MVZrt7R8rWa4gaTumTriMiX9bt2s6CPBoCYmMQAvD_BwE)¡×¤ª¤è¤ÓGANNI¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖGANNI.com(https://www.ganni.com/en-jp/home)¡×¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤Ï¤³¤Á¤é(https://we.tl/t-GDWpLwRBrZ)¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
EVENT DETAILS
¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡§2026Ç¯1·î27Æü
New Mags Store¡§Ny Ostergade 28, 1101 Copenhagen
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡§2026Ç¯2·î3Æü
CASA Magazines¡§22 8th Ave, New York, NY 10014
¥½¥¦¥ë¡§2026Ç¯2·î6Æü
MitBord¡§1 Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Soul
ABOUT GANNI
¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ GANNI¡Ê¥¬¥Ëー¡Ë ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎDitte Reffstrup¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥Æ¡¦¥ì¥Õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡Ë¤ÈÁÏ¶È¼Ô¤ÎNicolaj Reffstrup¡Ê¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ì¥Õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡ËÉ×ºÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤é¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þー¥¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥Ã¥Æ¤Î¡È¼«Í³¤Ç´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿GANNI¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ºÇ¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Ç¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¿ÊÊâÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¡ÖGANNI GIRL¡Ê¥¬¥Ëー¥¬ー¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーÁü¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¾å³¤¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦700°Ê¾å¤ÎÍÌ¾¥ê¥Æー¥éー¤ÇÅ¸³«¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë70Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖGANNI.com(https://www.ganni.com/en-jp/home#)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡¢´Ú¹ñ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦35¤«¹ñ¤ØÇÛÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢GANNI¤Ï B CorpÇ§¾Ú ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´°àú¤è¤êÁ°¿Ê¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¾ï¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ÎÁÇºà³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡ÈFabrics of the Future¡É ¥×¥í¥°¥é¥à ¤ä¡¢½Û´Ä·¿¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¡£ËèÇ¯¡Ö¥ê¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿ÊÄ½¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñ¡¦´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¡¢¤è¤êÀÕÇ¤¤¢¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram: @ganni(https://www.instagram.com/ganni/) / Website: https://www.ganni.com / ¸ø¼°LINE: https://line.me/R/ti/p/70KpHFz
ABOUT DISNEY CONSUMER PRODUCTS
Disney Consumer Products¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë ¤Ï¡¢Disney Experiences¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë ¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢¥¢¥×¥ê¡¢½ñÀÒ¡¢¥³¥ó¥½ー¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎËâË¡¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ñー¥¯¥¹¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾®ÇäÅ¹¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¼ÂÅ¹ÊÞ ¤Ê¤É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥ê¥Æー¥ëÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£