¡ÚAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALEºÇÂç44%off¡Û¼ÖÆâ¤ÇYouTube¤¬¸«¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¡ÖAPP¥·¥êー¥º¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ªÀè¹Ô¥»ー¥ë¤ÏËÜÆü¤è¤ê³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò·ÄÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ê¤É¤Ï¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»ー¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥«ーÍÑÉÊ¤¬ºÇÂç44%OFF¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¼ÖÆâ¤ÇYouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¡ÖAPP¥·¥êー¥º¡×¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¼«»£¤ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¶¡¤Ë¡ª¼ÖÆâ¤ÇYouTube¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ÖAPP¥·¥êー¥º¡×¡Û
Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤â¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤Ë YouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¥«ー¥×¥ì¥¤¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£½ÂÂÚÃæ¤Ç¤â¡¢Æ±¾è¤µ¤ì¤ë¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤¬Âà¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤°ÜÆ°»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
APP CAST light¡¡AN-S149
¡ÚYouTube¤äNetflix¤Ê¤É¤ò½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Ç»ëÄ°¡Û ËÜÀ½ÉÊ¤ÏAndroid 12 OS¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¡¢Netflix¡¢Hulu¡¢Prime Video¡¢U-NEXT¤Î¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤¬¸·Áª¤·¤Æ¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎWi-Fi¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ëー¥¿ー¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ãÀµ¥Ê¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¢¨»ëÄ°¤Ë¤ÏWi-FiÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨NetflixÅù¤Î»ëÄ°¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¤´¼«¿È¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨±¿Å¾¼Ô¤ÎÁö¹ÔÃæ¤Î²èÌÌÁàºî¡¦»ëÄ°¤ÏÆ±¾è¼Ô¤ÎÊý¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¥ß¥éー¥¿¥Ã¥Á¥«ー¥¢¥À¥×¥¿ー ¡¡AN-S155
¡Ú¼ÖÆâ¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤Ë¡Û ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ö¤Î¡ÖÍÀþApple CarPlay¡×ÂÐ±þUSB¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÖÆâ¥¨¥ó¥¿¥á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¤Ç¤¹¡£ (1) ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÍÀþ¥ß¥éー¥ê¥ó¥°¡§ ¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Ë¡Ê¤¤¤Ä¤â»È¤¤´·¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤äÆ°²è¤âOK¡Ë¡£Áö¹ÔÃæ¤Ç¤â»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¡ÊTV¥¥ã¥ó¥»¥éーÉÔÍ×¡Ë¡£ (2) ²÷Å¬¤ÊÁàºî¤ÈÄÌ¿®¡§ ¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀÇ½¤ò³è¤«¤·¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯Æ°ºî¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤äÆ°²è¤ò½ãÀµ²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ë¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢¤³¤Î°ìÂæ¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
APP Wireless mini¡¡AN-S163E
APP Wireless mini
¡ÖÁÞ¤¹¤À¤±¡×¤Ç´°Î»¡£¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ø ¥³¥ó¥½ー¥ë¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¥±ー¥Ö¥ë¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¥µ¥è¥Ê¥é¡£Ä¶¾®·¿¡ÊÌó5g¡Ë¤ÇUSB¥Ýー¥È¤ËÄ¾ÁÞ¤·¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç½ãÀµÉÊ¤Î¤è¤¦¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£¾è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤ä¥Ê¥Ó¤¬¼«Æ°¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ ÍÀþ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¡×Áàºî ¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÏÃÙ±ä¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤³¤½»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ìÉÊ¡£ºÇ¿·¤ÎBluetooth 5.4¤ÈWi-Fi 5¡ÊaxÂÐ±þ¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Þ¤Î¥¹¥¯¥íー¥ë¤â¶ÊÁ÷¤ê¤â¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥àー¥º¡£ÍÀþÀÜÂ³¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨APP¥·¥êー¥º¤ÏÁ´¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ±þ¼Ö¼ï¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¾å¸å¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚKEIYO¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¡ª¡Û
¼ÖºÜ¥Ù¥Óー¥â¥Ë¥¿ー
¼«»£¤ê¥â¥Ë¥¿ー Camee (¥¥ã¥ßー)
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª 8.1¥¤¥ó¥Á
APP¥¹¥Þー¥È¥ê¥¢¥â¥Ë¥¿ー 11.6¥¤¥ó¥Á
¡ÚAmazon¥¹¥Þ¥¤¥ë¥»ー¥ë ¼Â»Ü³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë9:00 ～ 2·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
³ä°úÎ¨¡§ ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ ºÇÂç44%OFF
³ô¼°²ñ¼Ò·ÄÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò·ÄÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶6-13-1¡¡Âè»°Ä¹Ã«Àî¥Ó¥ë 5F¡¦6F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ°æ¡¡Íø¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼ÖºÜÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ 1986Ç¯8·î22Æü
HP¡§https://www.keiyoeng.co.jp/
¡Ö¼Ö¤Î°Â¿´°ÂÁ´¡×¡Ö¼ÖÆâ¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤ò¾ï¤Ë°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë²ñ¼Ò