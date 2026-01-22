¡ÚLIPOPEEL¡Û´ü´Ö¸ÂÄêPOPUP¤ò³«ºÅ¡Ú¡÷cosme OSAKA¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥Ý¥Ôー¥ë(R)¡ÊLIPOPEEL(R)¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡÷cosme OSAKA¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêPOP UP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LIPOPEEL¤Ï¡Ö@cosme SHOPPING ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾Þ ¥Ö¥é¥ó¥É¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¢£É¾²Á¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¡÷cosme OSAKA¤Ç¤ÎPOPUPÅ¸³«
LIPOPEEL¤ÏºòÇ¯¡Ö@cosme SHOPPING ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾Þ ¥Ö¥é¥ó¥É¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜPOPUP¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿É¾²Á¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤ËÀ½ÉÊ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ê¥Ý¥Ôー¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LIPOPEEL¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¡÷cosme OSAKA¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¡¢LIPOPEEL¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¤³¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£POP UP³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～20:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§¡÷cosme OSAKA
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§
LIPOPEELÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦¾Ò²ð
BA¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×
LINEÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊÃêÁª¤Ç¸½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿Çä¾ì±é½Ð
¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÃÀß¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ
¢£LINEÃêÁª»Üºö¤Ë¤è¤ëÇä¾ìÀÜÅÀ¤ÎºÇÂç²½
POPUP´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢LIPOPEEL¸ø¼°LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀÜÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LIPOPEEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÇä¾ìÀß·×
Çä¾ì¤Ç¤Ï¡¢LIPOPEEL¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö@cosme SHOPPING ¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È¾Þ ¥Ö¥é¥ó¥É¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Î¤«¤Ê¾¦ÉÊÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LIPOPEEL¤Ïº£¸å¤â¡¢É¾²Á¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿À½ÉÊÎÏ¤ò¶¯¤ß¤ËEC¤È¥ê¥¢¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼è°úÀèÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Çä¾ìÅ¸³«¡¦ÈÎÂ¥»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
