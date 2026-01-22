¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¡¢ÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë～ºÎÍÑ¶¯²½¤ÈÃÏ°èÌ©Ãå¤òÎ¾Î©¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤Ä©Àï～
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Àß·×¡¢·úÃÛ¡¢¸ø¶¦»ö¶È¡¢¥ê¥æー¥¹¡¢°ú±Û¤·¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê½»¤Þ¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚÂ¼¸÷µ®¡Ë¤Ï¡¢ÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¾ðÊó¤Î¶¯²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Áí¹çÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶ÈÁ´ÂÎÁü¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤Î»ÑÀª¡¢50Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ¤Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¹½À®¤Øºþ¿·¡£³ØÀ¸¡¦µá¿¦¼Ô¡¦¥ªー¥ÊーÍÍ¡¦¼è°úÀè¡¦ÃÏ°è½»Ì±¡¦¹ÔÀ¯¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¤Îº£¤È¤³¤ì¤«¤é¡É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤¡§ºÎÍÑ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅý¹ç
½¾Íè¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤Ï¡ÖÄ©Àï¡×¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Î³ØÀ¸¤äµá¿¦¼Ô¤Î´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤è¤ê¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¥µ¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÎÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤â´Þ¤á¤¿¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÅý°ì´¶¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£Æ±¤¸¥É¥á¥¤¥óÆâ¤Ç²ñ¼Ò³µÍ×¤«¤éºÎÍÑ¾ðÊó¡¢»Å»öÂÎ¸³¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×±þÊç¤Þ¤Ç¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÅÆî¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËËÜµ¤¤Ê²ñ¼Ò¡¢¤¢¤ë¡©¡×
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Â©¤Å¤¯¾ÅÆî¤Ç¡¢¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¤Ï¡Ö½»¤à¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡Ö¼é¤ë¡×¡ÖÆ¯¤¯¡×¡Ö³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿ÁØÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÉÔÆ°»º¡¢Àß·×¡¦·úÀß¡¢¸ø¶¦»ö¶È¡¢¶µ°é¡¢¥ê¥æー¥¹¡¢¹âÎð¼Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¾ÅÆî¤ÎÌ¤Íè¤òËÜµ¤¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¼çÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÎÍÑ¾ðÊó¤Î½¼¼Â
¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤éÄ¾ÀÜ±þÊç²ÄÇ½¤Ë¡£µá¿ÍÇÞÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎ®Æþ·ÐÏ©¤ò³ÎÊÝ¡£
¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡×¤Ë¤è¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥È
Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡×¤¬¡¢²ñ¼Ò°ÆÆâÌò¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÅÐ¾ì¡£¥æー¥ßー¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿Èà¤¬¥¬¥¤¥ÉÌò¤È¤Ê¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Èー¥ó¤Ç²ñ¼Ò¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÅÆî¤Î³¤¤È²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥éー¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥°¥ëー¥×¥«¥éー¤Î²«¿§¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤º¡¢¿®Íê´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥æー¥ßー¤é¤·¤µ¡×¤ò¿§¹ç¤¤¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£50¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£50¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö～¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤ë～¡×
50¼þÇ¯µÇ°¥Úー¥¸¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤ë¡×¡£
¤³¤Î50Ç¯¤Ï¡¢¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¤À¤±¤ÎÎò»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÅÆî¤Î¤Þ¤Á¤È¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤Á¤Î»Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢‟µ¢¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î50Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤³¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¾ÅÆî¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¤Î50Ç¯¡£¤½¤ÎÂÀ×¤ò¡Ö¾ÅÆîÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µá¿¦¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë¡ÖºÎÍÑ¥Úー¥¸¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ö3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¡×
Ã»»þ´Ö¤Ç¥°¥ëー¥×¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡¢¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
ÆÈ¼«¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¿ÇÃÇ¡×
À³Ê¿ÇÃÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¬¿¦¤ä¿¦¼ï¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¡£
¡ÖÆþ¼Ò5Ç¯¸å¤Î¥Û¥ó¥Í¡×
¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔÃÌ¤ä¡¢»Å»ö¤Î¸·¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¡×¤ò±£¤µ¤º·ÇºÜ¡£Æþ¼Ò¸å¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤¹¡¢¹¶¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÄ©Àï¡×¡ÊFAÀ©ÅÙ¡Ë
¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¾Ò²ð¡£¸Ä¿Í¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëÉ÷ÅÚ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡§³ØÀ¸¤µ¤ó¤È¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤¬°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤éºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥æー¥ßー¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡Ø¥æー¥ßー¤é¤·¤µ¡Ù¤ò½É¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£50¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤Èº£¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¿®Íê¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥æー¥ßー¤é¤¤¤Õ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÂ¼¡¡¸÷µ®
ËÜ¼Ò¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÆ£Âô223-2¥æー¥ßーÆ£Âô¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡§2009Ç¯12·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://you-me-life.co.jp/
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§ Instagram https://www.instagram.com/you.me.life.group/?hl=ja
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò ´Ý»³¹©Ì³½ê ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ´Ý»³¥¢ー¥Ð¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÅÆî¥æー¥ßー¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò marukan
ÆüËÜPFI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßーClass
³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥È¥é¥¹¥È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£
¾ÅÆîÄÂÂßÊÝ¾Ú ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßーÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥Í¥Ã¥È¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥Í¥Ã¥È¾ÅÆî
³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥Í¥Ã¥ÈÀ¾¾Å¡¦³ô¼°²ñ¼Ò Âç¹¥¤¾ÅÆîÉÔÆ°»º
³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÅÆî¤é¤¤¤Õ´ÉÍý¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¥Í¥Ã¥È¥Ñー¥È¥Êー¥º
³ô¼°²ñ¼Ò ¿ÀÆàÀîÊ¡»ã·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßー¤é¤¤¤ÕÉÔÆ°»º
³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÅÆî¹âÎð¼Ô½»Âð¾Ò²ð¥»¥ó¥¿ー¡¦³ô¼°²ñ¼Ò ¥æー¥ßーÊÝ¸±¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹ÊóÉô
TEL:0466-20-8050
mail¡§kohou@ymlg.jp