¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¤ÎAMR¡Ê¼«Î§Áö¹ÔÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡ÖNeibo¡×¤¬¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¡Ê¥«¥¿¥í¥°ÃíÊ¸·¿¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ±Ê Å°Ìé¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ―¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNeibo¡Ê¥Í¥¤¥Ü¡Ë¡×¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¡×¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤ËÀ½ÉÊ¥«¥¿¥í¥°¡Ê¥«¥¿¥í¥°ÃíÊ¸·¿¡Ë¤ØÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¡×¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎÇä¾å³ÈÂç¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¤¬¾ÊÎÏ²½Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¤Î¡ÖNeibo¡×¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://shoryokuka.smrj.go.jp/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÅÐÏ¿À½ÉÊ¤Î³µÍ×
¤³¤ÎÅÙÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/141550/table/67_1_8c5aefcbfa949ce4295585e3001f21a0.jpg?v=202601220221 ]
¢£Ãæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â¥«¥¿¥í¥°ÃíÊ¸·¿¡ÖNeibo ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¾ÜºÙ WEB¥µ¥¤¥È
¾ÊÎÏ²½À½ÉÊ¾ÜºÙ¡ÃÃæ¾®´ë¶È¾ÊÎÏ²½Åê»ñÊä½õ¶â(https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001866)
¥¹¥Þー¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNeibo¡×¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎÇØ·Ê
ÊªÎ®¡¦À½Â¤¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±½ÅÎÌÊª¤ÎÈÂÁ÷¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë½¾¶È°÷¤Î¿ÈÂÎÅªÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò±þÍÑ¤·¡¢½ÅÎÌÊªÈÂÁ÷¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëAMR¡Ê¼«Î§Áö¹ÔÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡ÖNeibo¡Ê¥Í¥¤¥Ü¡Ë¡×¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¡¢2024Ç¯¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Neibo ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥í¥Ü¥Ã¥È
º£¤ª»È¤¤¤ÎÂæ¼Ö¤ä¥«ー¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸£°ú²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Âç³Ý¤«¤ê¤ÊÀßÈ÷¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤Ï¤´ÉÔÍ×¤Ç¡¢¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇÂç600kg¤Î¸£°úÇ½ÎÏ
¡¦¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÂæ¼Ö¤ËÂÐ±þ
¡¦¸£°ú¼«Æ°ÀÚ¤êÎ¥¤·µ¡Ç½¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦APIÏ¢·È¤Ç³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È
AMR¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖNeibo¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£(https://www.exedy.com/robot/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¶îÆ°·ÏÉôÉÊ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£À¤³¦25¥ö¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£ ËÜ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©572-8570¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÌÚÅÄ¸µµÜ1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ±Ê Å°Ìé
¶È¼ïÊ¬Îà¡§Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï
ÀßÎ©¡§1950Ç¯
»Ô¾ìÌ¾¡§Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à
½¾¶È°÷¿ô¡§3,131¿Í¡ÊÏ¢·ë¡§14,197¿Í¡Ë¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥»¥Ç¥£ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://www.exedy.com/
¿·¾¦ÉÊ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È :
https://www.exedy.com/newbiz/¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡×¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥¯¥»¥Ç¥£ ¿·¾¦ÉÊ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.exedy.com/newbiz/
TEL¡§072-822-9523¡ÊÀïÎ¬»ö¶ÈËÜÉô ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯Éô¡Ë